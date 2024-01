Pincéből kell feltornászni a Momentumot: a budapesti olimpia megfúrása után most mihez kezdenek?

A miért mondott le kérdésre most nincs egyértelmű válasz, legalábbis ami Gelencsért illeti. Emlékezetes, de semmiképpen sem sikeres pillanata volt a leköszönő elnöknek, mikor tavaly szeptemberben, Orbán Viktor kormányfő szezonnyitó beszédére reagált, s amikor leült, annyit mondott a bekapcsolva maradt mikrofonjába Bedő Dávid padtársának, hogy „Hú, ezt nagyon elb@sztam”.

Gelencsér elnöksége sem ütötte meg a kellő mércét, mint jeleztük korábban, „Cseh Katalinon és Kerpel-Fronius Gáboron kívül egyikük sem ismert igazán, és ritkán is szerepelnek a nyilvánosságban. Ennek gyaníthatóan az az oka, hogy nem töltenek be komolyabb politikai funkciót, bár van közöttük fővárosi kerületi és szegedi önkormányzati képviselő is. Egyedül Kele János közgazdász, sportújságíró számít üdítő színfoltnak”.