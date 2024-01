A Momentum új emberekkel akarja a régi, hamis nótát fújni

De az akkor megválasztott és most még fungáló elnökséggel sem mentek sokra. Cseh Katalinon és Kerpel-Fronius Gáboron kívül egyikük sem különösebben ismert, és ritkán is szerepelnek a nyilvánosságban. Ennek gyaníthatóan az az oka, hogy nem töltenek be komolyabb politikai funkciót, bár van közöttük fővárosi kerületi és szegedi önkormányzati képviselő is. Egyedül Kele János közgazdász, sportújságíró számít üdítő színfoltnak, főleg, amikor különböző műsorokban ellenzéki érzelmű civilekkel, politikusokkal van egy társaságban, akik ott akarják megváltani a világot, és a Facebook-posztjai is ígéretes olvasmányok általában.

Most a Momentum biztosra akar menni, Donáth mellett azokat a lila politikusokat pakolják be az elnökségbe,

akik elértek már valamit, szereztek némi ismertséget, népszerűséget, akiket nem kell külön hosszasan bemutatni, ha behívják őket egy stúdióba beszélgetni. Cseh Katalin mellett Orosz Anna tagja a női teamnek, ő az újbudai alpolgármesterséget cserélte el egy országgyűlési mandátumra. Korábban sokkal aktívabb volt, mondhatnánk, hogy az elmúlt másfél évben azonban beleszürkült a megfakult lila csapatba, ha nem lenne bődületes képzavar. A rendszeresen nyilatkozó Hajnal Miklós, az utóbbi hónapokban különböző témákat – így például az eutanázia kérdését – felkaroló Bedő Dávid, valamint a korrupcióvadász Tompos Márton szintén parlamenti képviselők, s mindhárman jól használhatók az operatív, szervezési munkákban is, így hasznosak lehetnek.

Donáth Anna lehazugozta a DK-t

Bekerül még az elnökségbe az országos politikát az utóbbi időkben tudatosan elkerülő Soproni Tamás. Ő a párt fővárosi frakcióvezetője, Terézváros polgármestere, aki nagyon jól menedzseli magát a nyilvánosságban, ezért az egyik legsikeresebb politikusuknak tartanak, habár az önkormányzatban nemcsak az ellenzékkel kénytelen ádáz csatát vívnia, hanem a korábbi szövetségesei közül a szocialistákkal is, így a kerületépítő energiájának egy része arra megy el, hogy elhárítsa a támadásokat.