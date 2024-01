Igyekeznie kell az ellenzéknek, ha nem akar súlyos vereséget szenvedni az EP-választáson – elemző a Mandinernek

Nagy Attila Tibor a Mandinernek elmondta, az MKKP erősödése azóta töretlen, hogy az ellenzéki összefogás két éve súlyos vereséget szenvedett. A politikai elemző kiemelte, látszik azért, hogy a viccpárt nem tud nagyon erőteljesen és gyorsan növekedni.

Szinte kizárólag fővárosi és nagyvárosi szavazói vannak”

– jegyezte meg.

Arra a kérdésünkre, vajon milyen jövőképet fest a mostani kutatás eredménye az ellenzéki pártoknak a közelgő EP- és önkormányzati választások előtt, Nagy Attila Tibor lapunknak elmondta, a baloldalnak igyekeznie kell, ha nem akarnak súlyos vereséget szenvedni. A szakértő figyelmeztette a baloldali pártokat: amennyiben nem indulnak közös listán, mindenki külön méretteti meg magát, és még a Párbeszédnek sem sikerül csatlakoznia egy erősebb párthoz, akkor akár 10-15 százaléknyi szavazat is elveszhet az ellenzéki oldalon, mivel most több induló is lesz. Példaként említette Vona Gábor új pártját, Jakab Péter mozgalmát és Szanyi Tibort, de Mesterházy Attilát is, akik szintén indulnak, külön-külön formációkkal.

Nagy Attila Tibor szerint a nagyobb ellenzéki pártok abban érdekeltek, hogy végre legyen egy tisztítótűz, egy nagymintás valódi közvélemény-kutatásból derüljön ki, mely pártok azok, amelyek nem rendelkeznek valós társadalmi támogatottsággal.

Ezért nem várható közös ellenzéki lista az EP-választásokon”

– mondta a Mandinernek az elemző.

