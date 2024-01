Közelednek a választások: ezúttal is káosz és belháború a baloldalon

Alig öt hónappal az önkormányzati választások előtt számos fővárosi kerületben és vidéki nagyvárosban, vármegyeszékhelyen még mindig nem sikerült megállapodniuk a baloldali pártoknak közös polgármesterjelöltről. Az időhúzásért nagy árat fizethetnek az ellenzéki pártok, mivel az előválasztás lehetőségét is elbukhatják – írja a Magyar Nemzet.

A lap felidézte, Karácsony Gergely már tavaly október 23-án azt közölte, heteken belül megszülethet Budapesten a balliberális pártok közti megállapodás. Úgy tűnik, a főpolgármester vagy nagyon optimista volt, vagy maga sem gondolta komolyan, amit mondott, mivel egy ilyen megállapodásnak jelenleg nyoma sincs. Jelen állás szerint ugyanis a IV. kerületben a jelenleg regnáló Déri Tiborral szemben a DK és a Kétfarkúak is indítanak jelöltet Trippon Norbert, valamint Nagy Dávid személyében. Az V. kerületben a momentumos Kerpel-Fronius Gábor mellett Juhász Péter a Kutyapárt színeiben, illetve egy civil jelölt is szeretné legyőzni a jelenlegi fideszes Szentgyörgyvölgyi Pétert. A DK-s Niedermüller Péterrel szemben a VII. kerületben civilként Lajos Béla indul, míg a X. kerületben a DK és a Momentum is leváltaná a kormánypárti Kovács Róbert Antalt.

Pokorni Zoltánnak is több ellenféllel szemben kell felvennie a kesztyűt a XII. kerületben. A XI. kerületben momentumos, LMP-s és kutyapártos jelölt is van már. Áll a bál Zuglóban is, ahol a jelenlegi szocialista polgármestert, Horváth Csabát a Momentum Rózsa András személyében leváltaná.

A XVII. kerületben jelenleg kormánypárti polgármesternek momentumos és MSZP-s kihívója is van. A XX. kerületben sem hozta magát könnyű helyzetbe a baloldal, a jelenlegi független Szabados Ákossal szemben három jelölt is elindul. A XXI. kerületben Paál Géza (DK) és Dukán András Ferenc (Momentum) is váltaná a független Borbély Lénárdot. A XXII. kerületben a DK és a Momentum küzd egymással a kormánypárti polgármesterrel szemben, míg a XXIII. kerületben a Momentum és az LMP is bejelentkezett.

Baloldali belháború Budapesten és a vidéki városokban

Szinte biztos, hogy ahol a baloldalon nincs megállapodás, ott a kormánypárti előny sokszorozódik. Ilyen több vidéki település, Miskolc vagy Szolnok is, ahol az ellenzék szinte feloldhatatlanul megosztott. A borsodi vármegyeszékhelyen a DK Hegedűs Andrea mögé állt be, míg a Momentum, az MSZP, az LMP és a Jobbik a jelenleg regnáló Veres Pált támogatja.

Szolnokon is cifra a helyzet, ott a jobboldali városvezetés három baloldali jelölttel is ringbe szállhat, miután liberális, szocialista és zöldpárti jelölt is van éppen.

Ha nem tudja megoldani az ellenzék, hogy a Fidesszel szemben egy közös jelölt legyen, akkor a vereség borítékolható. Az is biztos, hogy az érintett pártoknak fel van adva a lecke, ez látszik a kínszenvedésekben, de ha arra sem képesek, hogy dűlőre jussanak egymással, akkor tényleg nem érdemlik meg az ellenzéki szavazók bizalmát

– hangsúlyozta Horn Gábor. A Republikon Intézet elnöke szerint az új helyeken jelentős előretörésre lenne képes ez az ellenzék ilyen állapotban, ilyen feltételekkel. – Budapesten néhány kerület átvehető, ilyen Csepel és Budafok, de más körzetekben, ahol noha már van megállapodás, mégsem egyszerű a baloldal helyzete, ilyen az I. kerület vagy a VIII. kerület.

Március végéig még nem késő

Az elemző szerint még nincs veszve az előválasztás lehetősége, egy kisvárosban vagy egy kerületben ez nem olyan bonyolult, mint országosan. Ahol március végéig nem születik megállapodás a közös indulóról, ott ezt még meg lehet csinálni. Erre nem kell beláthatatlan apparátus. Tény, hogy vészesen fogy az idő, és minél később születik döntés, annál kevesebb az esély, hogy ezt átláthatóan, tisztességesen kivitelezzék. Ezért január végéig meg kéne tudni állapodni.

Ha ez nem történik meg, maguk az ellenzéki erők játsszák át a Fidesz kezébe az érintett kerületeket, városokat. Kényszerhelyzetben van a baloldal, mert a végén egyik párt sem vállalhatja, hogy ő a felelőse a 2019-ben megszerzett helyek elbukásának.

– tette hozzá Horn Gábor.

Az NGO-k tolják a baloldal szekerét

Nagy Ervin filozófus szerint „Budapesten erős az NGO-k beavatkozási hatékonysága, amire az ellenzék támaszkodhat, és vannak erős baloldali bástyák is, de pont ezért itt van a legtöbb ellenzéki vita is, mert itt érzik a lehetőségét annak, hogy túlnyerjék magukat ahhoz képest, amit tudnak. És ha egy ellenzéki párt jelöltje Budapesten nyer, az országos szinten is pozitív fénytörésbe helyezi.”

Ezt lovagolná meg a Momentum, az MSZP vagy az LMP, akik, ha nyernek egy kerületben, jogot éreznek arra, hogy továbbra is részt vegyenek az országos politikában

– fogalmazott az elemző. Hozzátette, az előválasztás a kis pártok érdeke, a DK nyilván erőből akarja megoldani az alkufolyamatokat, és végül a kis pártoknak meg kell hajolniuk a DK előtt.

Hódmezővásárhelyen is élesedik a kampány

Álellenzékinek nevezte Márki-Zay Péter a baloldali pártok vezetőit, kiemelten az LMP és a Nép Pártján elnökét. Hódmezővásárhely polgármestere szerint Ungár Péter és Jakab Péter valójában Lázár Jánost és a Fideszt támogatják.