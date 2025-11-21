Őrület: rettegnek a románok Csányi Sándortól, Orbán Viktor titkos tervét sejtik mögötte

Szenzációs: a románok szerint Csányi Sándor terve nemzetbiztonsági kockázat
Stratégiai veszélyt is szimatolnak a szomszédban.
A román miniszterelnök tanácsadója szerint a Bonafarm-üzlet nem csupán gazdasági döntés, hanem a magyar állam geopolitikai stratégiájának része lehet, ezért vizsgálatot és akár blokkolást sürgetett.
A Bonafarm, amelyet Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök szoros szövetségese irányít, megvásárolná a Napolactot Romániában – írja az Adevarul.
Sebastian Burduja, Ilie Bolojan román miniszterelnök tanácsadója úgy véli, ez nem pusztán üzleti ügylet:
szerinte a magyar állam geopolitikai stratégiájának része lehet, ezért vizsgálatot és akár blokkolást sürgetett.
A román versenyhivatal is figyelmeztetett az esetleges piaci egyensúly megbomlására, több biztonsági intézmény (SRI, SIE) is elemzi az ügyet, de a végső döntést a CEISD hozza meg.
