Őrület: rettegnek a románok Csányi Sándortól, Orbán Viktor titkos tervét sejtik mögötte

A Bonafarm, amelyet Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök szoros szövetségese irányít, megvásárolná a Napolactot Romániában – írja az Adevarul.

Sebastian Burduja, Ilie Bolojan román miniszterelnök tanácsadója úgy véli, ez nem pusztán üzleti ügylet: