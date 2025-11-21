Ft
Bonafarm Magyarország Csányi Sándor Orbán Viktor Románia

Őrület: rettegnek a románok Csányi Sándortól, Orbán Viktor titkos tervét sejtik mögötte

2025. november 21. 10:09

A román miniszterelnök tanácsadója szerint a Bonafarm-üzlet nem csupán gazdasági döntés, hanem a magyar állam geopolitikai stratégiájának része lehet, ezért vizsgálatot és akár blokkolást sürgetett.

2025. november 21. 10:09
null

A Bonafarm, amelyet Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök szoros szövetségese irányít, megvásárolná a Napolactot Romániában – írja az Adevarul.

Sebastian Burduja, Ilie Bolojan román miniszterelnök tanácsadója úgy véli, ez nem pusztán üzleti ügylet:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

szerinte a magyar állam geopolitikai stratégiájának része lehet, ezért vizsgálatot és akár blokkolást sürgetett. 

A román versenyhivatal is figyelmeztetett az esetleges piaci egyensúly megbomlására, több biztonsági intézmény (SRI, SIE) is elemzi az ügyet, de a végső döntést a CEISD hozza meg.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Karvaly
2025. november 21. 11:40
Jut eszembe Csányiról, baloldalon ő a NER szinonimája - viszont 2014-ben százmillióval támogatta Bajnait (a DatAdatjával együtt), tavaly pedig keményen bírálta a kormány a bankadó miatt (amit Tisza Péter pont eltörölne) Persze a balosok szerint az ATV is valójában fideszes, náluk ez nem meglepő.
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2025. november 21. 11:21
Volt már Magyarország három részre szakítva, mégis újra egybeforrt.
Válasz erre
3
0
balatontihany-25
2025. november 21. 11:16
Az áruló és tolvajbanda jól tudja, hogy a gyalázatos trianoni döntés következtében érdemtelenül és ajándékba kapták Erdélyt, ezért aztán mindig, mindnetől rettegnek, hogy hátha egyszer majd vissza kell adniuk. Most éppen egy üzlerti tranzakció nyomán uralkodott el egyik-másik főböszme románban, hogy "magyar geopolitikai stratégia" lehet mögötte. Ezek mindig félnek, mindig gyanakszanak. A tolvajok, a rablók már csak ilyenek...
Válasz erre
4
0
Szamóca bácsi
2025. november 21. 11:13
egyszerű: van egy francia v. német felvásárló, aki nem akar érte annyit fizetni. tudjuk, hogy arrafelé az ilyen problémákat így oldják meg. emlékszünk még a spanyol vonatgyártó esetére, amit nem engedtek felvásárolni egy magyar vállalatnak, mert Orbán? még egy-két ilyen eset aztán beindul a precedens-lavina, onnantól vége az EU-s dalnak, hacsak nem próbálják meg katonailag egyben tartani. Orbán nem véletlenül blokkolja saját ötletét, a közös haderőt (megjegyzem: ez volt Orbán legnagyobb baklövése az utóbbi 20 évben, hacsak nem pont az volt ezzel a célja, hogy ha ő mondja, akkor ezek az egybites gyökerek már csak dacból is elutasítják).
Válasz erre
2
0
