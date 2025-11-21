Megvadult medve támadt egy csapat iskolásra, brutális vérengzést művelt

Sokkoló: különleges akcióterv, magas rangú orosz vezetőt iktattak volna ki az ukránok
Egy temetőben csaptak volna le a férfira.
A különösen agresszív példány továbbra is rettegésben tartja a környéket.
Grizzly medve támadt egy iskoláscsoportra helyi idő szerint csütörtök délután a kanadai Brit Columbiában. Az incidensben 11 ember megsérült, ketten életveszélyesen – közölték a helyi hatóságok.
A Nuxalk Nation helyi őslakos közösség a támadás után elmondta, hogy
a különösen agresszív medve továbbra is a környéken kószál.
A rendőrség és a természetvédelmi őrség jelenleg is vizsgálja a területet, a lakosokat pedig arra kérték, maradjanak otthon és kerüljék a környező utakat.
A mentőszolgálat jelentése szerint ketten életveszélyes, ketten súlyos sérüléseket szenvedtek, a többieket a helyszínen látták el. A beszámolók szerint a kísérő tanárok mellett más felnőttek is igyekeztek közbelépni, megvédeni a gyerekeket. Legsúlyosabban egy férfi tanár sérült meg, akit helikopterrel szállítottak kórházba.
Többen kisebb sérüléseket szenvedtek, amikor a tanárok medvesprayt használtak a gyerekek kimenekítése közben.
Az egyik iskolás édesanyja feldiézte, hogy fia a csoport elején haladt,
és olyan közel volt a medvéhez, hogy hozzáért a grizzly bundája, miközben az egy másik gyermek felé rontott.
A Nuxalk Nation iskolájában, az Acwsalctában péntekre tanítási szünetet rendeltek el, és pszichológiai segítséget ajánlottak fel a diákoknak és a tanároknak.
(MTI)
Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Patrick T. FALLON / AFP)