támadás grizzly iskolások

Megvadult medve támadt egy csapat iskolásra, brutális vérengzést művelt

2025. november 21. 11:35

A különösen agresszív példány továbbra is rettegésben tartja a környéket.

2025. november 21. 11:35
null

Grizzly medve támadt egy iskoláscsoportra helyi idő szerint csütörtök délután a kanadai Brit Columbiában. Az incidensben 11 ember megsérült, ketten életveszélyesen – közölték a helyi hatóságok.

A Nuxalk Nation helyi őslakos közösség a támadás után elmondta, hogy

a különösen agresszív medve továbbra is a környéken kószál.

A rendőrség és a természetvédelmi őrség jelenleg is vizsgálja a területet, a lakosokat pedig arra kérték, maradjanak otthon és kerüljék a környező utakat.

A mentőszolgálat jelentése szerint ketten életveszélyes, ketten súlyos sérüléseket szenvedtek, a többieket a helyszínen látták el. A beszámolók szerint a kísérő tanárok mellett más felnőttek is igyekeztek közbelépni, megvédeni a gyerekeket. Legsúlyosabban egy férfi tanár sérült meg, akit helikopterrel szállítottak kórházba.

Többen kisebb sérüléseket szenvedtek, amikor a tanárok medvesprayt használtak a gyerekek kimenekítése közben.

Az egyik iskolás édesanyja feldiézte, hogy fia a csoport elején haladt,

és olyan közel volt a medvéhez, hogy hozzáért a grizzly bundája, miközben az egy másik gyermek felé rontott.

A Nuxalk Nation iskolájában, az Acwsalctában péntekre tanítási szünetet rendeltek el, és pszichológiai segítséget ajánlottak fel a diákoknak és a tanároknak.

(MTI)

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Patrick T. FALLON / AFP)

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
wadcutter
2025. november 21. 13:11
nem a medve ment be a városba
LevEDIa
2025. november 21. 13:04
"A Nuxalk Nation iskolájában, az Acwsalctában péntekre tanítási szünetet rendeltek el, és pszichológiai segítséget ajánlottak fel a diákoknak és a tanároknak." Többet segítene, ha az állatállományt ritkítanák - ha nem teszik, majd a medvék fogják az emberállományt megritkítani. Lehet dönteni az idióta zöldek házatájékán, melyik megoldást választják. Ha a medvék oldalán maradnak, előbb vagy utóbb az emberek is fognak egy olyan döntést hozni, hogy ők meg a zöldeket kezdik ritkítani.
auditorium
2025. november 21. 12:19
Európa hegyes vidékein is elszaporodtak a barnamedvék és a farkasok. A Kárpátokon kivül már az alpesi részen pl. Trentinoban . Hiába marcangolt halálra az erdőben sétáló turistát, az ÁLLATVÉDŐK tiltakoznak a medvék és farkasok ritkitása miatt és fontosabbnak tartják az állat életét mint az emberét. Előfordult más vérengző állatok esetbéne is, pl. Rottweiler, Pitbull kutyáknál , h. a családban 2 éves tipegő kisgyereket támadtak meg halálos sebet ejtve rajtuk. Ebben az esetben is az állatvédők azt mondják: "nevelni kell " a kutyát és védelmükbe veszik őket. Trentinoban és a Kárpátok legszebb vidékein is turizmusból élnek, de a szabadon kódorgó medvék járják az erdőket és ennivalót keresnek a közeli városok szeméttárolójában vagy betörnek az istálókba és felfalják a malacokat.
Bitrex®
2025. november 21. 12:12
Ki kell lőni a gecibe. Amúgy ilyenkor már nem kéne aludniuk?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.