Megvadult medve támadt egy csapat iskolásra, brutális vérengzést művelt

a különösen agresszív medve továbbra is a környéken kószál.

A rendőrség és a természetvédelmi őrség jelenleg is vizsgálja a területet, a lakosokat pedig arra kérték, maradjanak otthon és kerüljék a környező utakat.

A mentőszolgálat jelentése szerint ketten életveszélyes, ketten súlyos sérüléseket szenvedtek, a többieket a helyszínen látták el. A beszámolók szerint a kísérő tanárok mellett más felnőttek is igyekeztek közbelépni, megvédeni a gyerekeket. Legsúlyosabban egy férfi tanár sérült meg, akit helikopterrel szállítottak kórházba.