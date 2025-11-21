„A brüsszeli vonat egyenesen egy sziklafal felé rohan” – Konferenciát tartottak az EU migrációs politikájáról

Így működik az Európai Bizottság hatáskörelvonási stratégiája

Mágó András alezredes, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Menekültügyi Igazgatóságának igazgatója a kerekasztal-beszélgetésen egy sor példát felhozott arra, hogy mely esetekben lépi túl a hatáskörét az Európai Bizottság. Az egyik leglátványosabb pontként említette azt, hogy az eredetileg a tagállamok támogatására létrehozott Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA) monitoring feladatokat is el fog látni, és a tervek szerint 2029-ben már azt fogja vizsgálni hazánkban, hogy hogyan valósul meg a menekültügyi intézkedések végrehajtása. – Ez hatáskörtúllépés a Bizottság részéről – szögezte le.

Hasonló példát említett Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója. – Az Európai Bizottságnak hagyományosan szakpolitikai szervnek kell lennie, az EUMSZ (az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés – a szerk.) alapján nem tölthet be politikai szerepkört – magyarázta. Emlékeztetett arra, hogy néhány hónapja a Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a lengyel–belorusz határon tett hivatali látogatást, miközben tíz évvel ezelőtt – és azóta is – Magyarországgal szemben súlyos bírálatokat fogalmaz meg a déli határzár felhúzása miatt.

Ez felveti azt a kérdést, hogy a Bizottság nem egyenlően bánik a tagállamokkal.

Az elmúlt években az Európai Unió több tárgyalást kezdeményezett az észak-afrikai kapuőrállamokkal, amelyek elsősorban tranzitországok a délebbről érkező migránsok számára. Brüsszel egy sor megállapodást kötött egyebek mellett Tunéziával, Egyiptommal és Marokkóval. Marsai Viktor arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az Európai Bizottságnak csupán tárgyalási jogköre van, döntési jogköre nincs, a tagországokkal mégis kész tények elé állítva közölte, hogy megkötötték a megállapodást Tunéziával.