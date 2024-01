Kovács Zoltán a Financial Times „értesüléséről”: az ilyen titokzatos, Magyarországgal kapcsolatos cikkek nem véletlenül születnek meg

Sorra érkeznek a cáfolatok

Közben a Reuters egy magas rangú európai tisztségviselőre hivatkozva már cáfolta is a Financial Times értesülését. A hírügynökség úgy tudja, az Európai Unió állam- és kormányfői nem tárgyalnak olyan pénzügyi, gazdasági intézkedésekről, amelyek célja, hogy rákényszerítsék hazánkat Ukrajna finanszírozására. Az üzleti lap cikkében hivatkozott dokumentum a tanács titkárságának egy háttérfeljegyzése, amely mindössze a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét írja le a vezető uniós tisztségviselő szerint.



A Reuters forrása úgy véli, a dokumentum mindössze egy helyzetértékelés, amelynek nincs köze az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatásról folyó tárgyalásokhoz. A Financial Times által megismert dokumentum nem vázol fel semmilyen konkrét tervet sem a hosszú távú uniós költségvetéssel sem az ukrán segélycsomaggal kapcsolatban, és Magyarországgal szembeni lépéseket sem tartalmaz.



De már egy közgazdász is leszögezte: a Financial Times cikke kész bohózat, egy haraggal teli idióta meséje. Phillip Pilkington szerint az EU stratégiája a legalapvetőbb közgazdasági ismereteket is nélkülözi. Erről itt olvashat bővebben!