Szörnyű, de igaz: 2024. január 28-án valami véget ért – többé már nincsenek észérvek a brüsszeli álláspont mögött, marad hát a gengsztertempó

Nettó, pőre, cseppet sem romantikus erőpolitika mások külügyi érdekei mentén – ez az európai valóság.

Mindegy, hogy minden csecsemő látja, hogy az Európai Unió ukrajnai stratégiája, ha lehet így fogalmazni, egy kettős romhalmaz. Egyrészt azért, mert az Egyesült Államoké is az – tessék meghallgatni ezt a kitűnő vitát. Joe Biden az amerikai külpolitika klasszikus hibáját követi el azzal, hogy nem ad világos, hihető végpontot az ukrajnai háborúnak, és hagyja, hogy egy elejétől fogva irreális célt követve Ukrajnán Irakhoz és Afganisztánhoz hasonlóan végtelen, értelmetlen háború uralkodjon el, melyből aztán az USA célját el nem érve, iszonyatos erőforrásokat belefektetve, lényegében vesztesen távozik.

Ezért romhalmaz az amerikai stratégia.

Az európai meg azért az kétszeresen, mert saját stratégia és saját célok megalkotása helyett a kudarcra ítélt amerikai stratégiával kíván elbukni maga is.

Az ötvenmilliárd eurós támogatási csomag egy bukott stratégia rossz eszköze. Abból indul ki, hogy Ukrajnában még minimum négy éven át háború lesz, és nem is lehet más, csak háború; s ennek finanszírozására az Európai Uniónak adósságközösséggé kell válnia. Ötvenmilliárd euró – ez majdnem duplája a Magyarországnak járó 2021-2027 közötti kohéziós források és a helyreállítási pénzek összegének. Ez olyan, mintha az Európai Unió kohéziós programjába valaki hatalmi szóval felvette volna a komplett Nyugat-Balkánt. Elmondhatatlanul rossz döntés és iszonyatos teher – a semmiért.

Ezért sem lehet róla úriember módjára megegyezni. Marad a gengsztertempó, a nigériai iszlamista milíciák diplomáciai kifinomultsága. Egy ennek megfelelő ajánlatot kapott tegnap este Magyarország, de ne tévedjünk –

az EP-képviselői álmairól hirtelen lemondó Charles Michelt is valami ilyesmi győzhette meg arról, hogy ő inkább mégsem kívánna 2024-2029 között egy kellemesen fűtött brüsszeli meg egy valamivel hidegebb strasbourgi szobában havi tizenötezer eurót keresni.

Nekik is, de nekünk is kimutatták a foguk fehérjét. Nagyon fehér. S most pont annyi mozgásterünk van, amennyi erőnk.

Mielőtt még valaki kurucos bajszát kackiásra pödörve huxitot kiáltana, tájékoztatnom kell egy apróságról: a brüsszeli összeesküvők okosak voltak, kívül sem tágasabb. A forint bedőlése, a külföldi befektetők bizalmának megrendülése és az összes uniós pénz megvonása ugyanaz, mint ami egy esetleges huxit következménye lenne. Nincs errefelé menekvés, nézzük csak meg a Balkánt: a szerb dinárt és az albán leket a külföldön dolgozó balkániak millióinak hazautalt eurói tartják életben, Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Koszovó pedig vadházasságban él az euróval. A Nyugat üzenete világos: aki a Nyugat előnyeit, a gazdasági stabilitást, a kedvező befektetési környezetet és a stabil valutát élvezni szeretné,

annak jó képet kell vágnia a Nyugat menthetetlen baklövéseihez is. Vagy főbelövik. Nincs vita.

Ezt az üzenetet küldte tegnap kis hazánknak a Nyugat.

Most is meg kell találni azt, amit eddig is mindig megtaláltunk: a kölcsönös tűrhetőség külső határát. Azt a metszetet, ahol Magyarország politikája a saját állampolgárai és a nyugati szövetségesei számára még egyaránt épp elfogadható. Orbán Viktor, akinek felelőssége a magyarok érdekeinek képviselete, el fogja a helyes választ találni. De akik a zsarolók oldalán politizálnak, azoknak ez lehetne cezúra is. Vehetnének végre példát kedvenc románjaikról, lengyeleikről, cseheikről és szlovákjaikról, és összeállhatna lelkükben megélt valósággá a kisantant farkastörvénye: a nagykutyák elé dobja hazáját, aki külföldön árulja azt. Álljatok a hazánk oldalára. Most van itt erre az idő.

