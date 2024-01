Financial Times: végleg megvonhatnak minden uniós forrást Magyarországtól, ha újból vétót kap az ukrajnai támogatás

Komoly vádat fogalmazott meg a Financial Times. A lap szerint, bizonyos kiszivárgott dokumentumok alapján, uniós tisztviselők zsarolásra akarják használni az uniós forrásokat Magyarországgal szemben, annak érdekében, hogy a „magyar vétó” ne álljon tovább az Ukrajnának szánt gigantikus segélycsomag útjába.

A lap szerint az Európai Unió sürgetni fogja tagállamait, hogy szüntessék meg a Magyarországnak szánt összes uniós támogatást, ha az ország nem hátrál meg azon ígéretétől, hogy megvétózza az EU által javasolt 55 milliárd dolláros katonai segélycsomagot Ukrajnának.

Az Európai Tanács február 1-jén rendkívüli csúcstalálkozóra készül, amelyen az uniós vezetők megvitatják az Ukrajnának nyújtandó négyéves,

50 milliárd eurós finanszírozási csomagot.

A lap szerint a legutóbbi, decemberi csúcstalálkozón Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellenállása miatt nem tudott konszenzus születni a hosszú távú költségvetés ügyében, amely magában foglalja az Ukrajnának szánt forrásokat is. Az Európai Tanács tisztviselői által készített és kiszivárgott dokumentum továbbá bírálja hogy „a magyar miniszterelnök nem eléggé konstruktív viselkedését”, ebből is ered az uniós finanszírozás lassúsága, amely könnyen „megijesztheti a piacokat” – írja a Financial Times.

