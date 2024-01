Ursula von der Leyen kimondta: Brüsszel az LMBTQ-jogokhoz köti az uniós forrásainkat

Von der Leyen szerint az EU-nak eközben el kell kezdenie saját reformfolyamatait is, hogy alkalmas legyen több mint harminc tagállam együttműködésére, hiszen több országgal is zajlanak a csatlakozási tárgyalások.

Leszögezte: a legutóbbi Európai Tanács-ülés elkötelezte magát Ukrajna támogatása mellett, de ehhez most szükség van az ország pénzügyi támogatására. Ehhez újra gondolt uniós költségvetésre is szükség van: Ukrajna finanszírozására, a versenyképességre, a balkáni országok támogatására, a természeti katasztrófák elleni fellépés pénzelésére is szükség van.

Magyarország kapcsán arról beszélt: alapvető értékekről van szó.

Biztosítani kell a jog uralmát az EU-ban, miközben fairnek kell lenni a tagállamokkal szemben.

Ezért is hozta létre az Európai Bizottság az éves jelentéseket a jog uralmáról a tagállamokról. A Bizottság feladatának érzi, hogy reformokat érjen el a tagállamokban. Magyarország igazságügyi reformokat fogadott el, a Bizottság javaslatai alapján is. Von der Leyen szerint Magyarország korlátozta a politikai befolyást az igazságszolgáltatásban. A Bizottság ezt megkövetelte, és a magyar kormány ezt meg is valósította.

Ugyanakkor húszmilliárd euró most is zárolva van, és ez össze van kötve az LMBTQ-ügyekkel, a migrációs megállapodással, valamint a tudomány szabadsága ügyével. Amíg ebben nincs előrelépés, Magyarország nem kapja meg a további pénzeket – szögezte le a Bizottság vezetője. Ezek a feltételek, amikben nem lesz változás, Magyarországnak ebben kell előrébb lépnie – hangoztatta végül Von der Leyen.