„Ha így folytatjuk, a választók úgy el fognak zavarni a büdös francba, hogy füstölni fogunk” – kifakadt a baloldali pártvezér

A Párbeszéd-Zöldek hétvégén mutatták be európai parlamenti listájukat, tehát külön indulnak, ahogy az LMP – Magyarország Zöld Pártja, valamint a Demokratikus Koalíció, utóbbi még tavaly jelentette be EP-listájuk első három jelöltjét Dobrev Klára, Molnár Csaba és Vadai Ágnes személyében. Az MSZP most változtatna. Ami a helyhatósági voksolásokat illeti, Karácsony Gergely baloldali főpolgármester nyílt levelet írt a Momentum, a Magyar Szocialista Párt, a DK, illetve a Párbeszéd vezetőinek, ebben kéri, zárják le végre a tárgyalásokat, minden kerületben legyen közös polgármesterjelöltjük, erről legyen döntés február közepéig, de legkésőbb március 15-ét követő napokig. „A várost irányító pártok legyenek nyitottak az LMP csatlakozására is, az LMP pedig döntse el, hogy részese kíván-e lenni ennek az együttműködésnek, vagy külön indul mindenhol”; a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak pedig tegyenek javaslatot egy „méltányos és moderált együttműködésre”, zárta levelét a városvezető. Az ellenzéki pártok így reagáltak szavaira. Nem mellesleg a január végi tisztújítás után dönt arról a Momentum Mozgalom, hogy közös fővárosi listát állítson-e a DK-val, az MSZP-vel és a Párbeszéddel Budapesten az önkormányzati választáson, vagy külön listán induljanak.