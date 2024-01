Karácsony olyan szilárdan hisz főpolgármesteri győzelmében, hogy a biztonság kedvéért felrakta magát a Párbeszéd EP-listájára

A 24.hu értesülései szerint a jelenlegi főpolgármester, Karácsony Gergely is felkerült a Párbeszéd EP-listájára, mégpedig az ötödik helyre. A portálon azt írják: szombaton kongresszust tartott a Párbeszéd – ZÖLDEK, ahol a delegáltak többek között az európai parlamenti listáról, valamint a két korábban lemondott elnökségi tag pótlásáról is döntöttek. A párt EP-listáján zöldpolitikusok mellett szakértő civilek és fiatalok szerepelnek,

zöld, feminista párthoz méltón, nők és férfiak felváltva”.

Karácsony Gergely listán való szereplése azért is lehet különös fejlemény, mert a közelmúltban többször is azt állította, hogy biztos abban: nyerni fog a főpolgármester-választáson. Ahogy egy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, nemrég még Demszky Gábor is egy sejtelmes nyilatkozatban beszélt arról, hogy Karácsony Gergely akár az EP-választáson is elindulhatna.