Így reagáltak az ellenzéki pártok Karácsony kifakadására

„Zárjuk le végre az önkormányzati választással kapcsolatos tárgyalásokat!” – szólította fel csütörtökön közzétett nyílt levelében Karácsony Gergely az általa „köztársaságpártinak” nevezett baloldali pártokat, vagyis a Demokratikus Koalíciót, az MSZP-t, a Momentumot és a Párbeszédet. Budapest főpolgármestere vállalja a köztársaságpárti közös lista vezetését és arra szólította fel a pártokat – beleértve a külön induló LMP – t, hogy március közepéig állapodjanak meg. Azokba na körzetekben, ahol nem sikerül megállapodni, előválasztás döntsön arról, melyik párt mögött sorakozik fel az ellenzék.

A főpolgármester szerint a Fidesz hadüzenetének része, hogy átírta a fővárosi választási szabályokat. „Az új rendszer trükkje, hogy első ránézésre arányosnak tűnik, de valójában nem az: a pártok külön listaállítása csak külön polgármesterek állításával lehetséges, ez pedig szétzilálhatja a köztársaságpárti egységet” – fogalmazott Karácsony.

A DK támogatja a főpolgármester felhívását. Gyurcsány Ferenc pártja is úgy véli, az idei fővárosi önkormányzati választásokat megelőző jelölt- és listaállítást legkésőbb március közepéig be kell fejezni. „Ahogy korábban már elmondtuk, támogatjuk, hogy a jelenlegi városvezetést adó pártok a főpolgármester által vezetett közös választási listán induljanak, támogatjuk azt is, hogy az LMP is e lista résztvevője legyen” – fogalmaztak közleményükben. Világossá tették:

a DK a főpolgármester által felsorolt, nem DK-hoz tartozó polgármester-jelöltekkel szemben nem kíván jelöltet állítani. Támogatják az előválasztást is a 2019-es önkormányzati választásokat megelőző előválasztási szabályokat alapul véve ott, ahol nincs konkrét személyi javaslat a jelöltre.

Nem csereberél Karácsony, a Momentum viszont bekavarhat

A baloldali pártok közti belterjes adok kapok jól mutatja, hogy ha létre is jön a legtöbb helyen a közös jelöltállítás március közepéig, akár a közös fővárosi lista, annak egyetlen célja a hatalom megtartása. Karácsony éppen ezért azt is hangsúlyozta, ahol 2019-ben valamelyik baloldali párt jelöltje nyert, a nyertes jelölt induljon 2024-ben is.

Egy ilyen ígéret ugyanakkor keresztülhúzná a Momentum számításai: a párt nem támogatja az MSZP-s Horváth Csaba zuglói polgármester újrázását, saját jelöltet indítana a jövő júniusi önkormányzati választáson Budapest XIV. kerületében.

Kedd délelőtt bejelentették, hogy Rózsa András közgazdászt, helyi önkormányzati képviselőt jelölik, aki a kampány miatt már lemondott az alpolgármesteri posztjáról.

Rózsa indulását a Momentum mellett Hadházy Ákos, Zugló országgyűlési képviselője is támogatja. Így Zugló lehet az első olyan kerület Budapesten, ahol az ellenzéki pártok szinte biztosan nem fognak össze, még a 2019-ben győztes polgármester mögé sem sorakoznak fel egységesen. nem állnak be egységesen a 2019-ben győztes polgármester mögé. A pozícióharcból az MSZP sem maradt ki: a Telex információi szerint a szocialista párt elzárkózik egy esetleges zuglói előválasztástól.

A Momentum az egyezkedésen kívül eredményekről beszél

Míg az Európai Parlamentben a Magyarországnak járó uniós pénzek tartós visszatartásáért kampányol a Momentum, Budapesten azokat az eredményeket próbálják bemutatni, amelyek a párt szerint a fővárost szolidárissá, zölddé és szabaddá teszik.