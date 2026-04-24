„Óriási csatákat vívunk Dominikkal” – Tóth Alex elárulta, milyen tanácsokat kapott Szoboszlaitól és Keane-től

Tóth Alex új helyzetbe kerül a Premier League-ben, ez áll a háttérben
Nagy csapás a csapata számára.
Most még többet megtudhattunk az angol Bournemouth magyar válogatott labdarúgójáról. A fiatal Tóth Alexszel a klubja készített portréinterjút.
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő AFC Bournemouth magyar válogatott játékosával, Tóth Alexszel készített portréinterjút a klub YouTube-csatornája. A beszélgetést a Nemzeti Sport szemlézte.
Mint ismert, a 20 éves, 11-szeres magyar válogatott középpályás januárban a Ferencvárosból igazolt az angol csapatba.
„Nagyszerűen érzem magam, jobban, mint vártam, a stáb és a srácok is mindenben segítettek. Bár eddig csak néhány szabadnapom volt arra, hogy körülnézzek, tetszik a város.
Kisebb, mint Budapest, s ezért nyugodtabb, ami jó, mert így könnyebb csak a futballra koncentrálni”
– fogalmazott beilleszkedésével kapcsolatban Tóth Alex.
Az interjú során elárulta: eddigi edzői közül a Fradi jelenlegi vezetőedzője, Robbie Keane volt rá a legnagyobb hatással, és ő volt az is, aki miatt a Premier League-et választotta.
Számomra sokkal több, mint edző, ő volt a mentorom a Ferencvárosnál. Nagyon szerettem vele dolgozni, mint ahogy a másik Premier League-legendával, Rory Delappel is. Robbie-val mind a mai napig rendszeresen beszélünk, s mindig azt mondja, minden nappal legyek jobb, mindig győzelemre kell játsszak, legyen szó bármilyen meccsről vagy edzésről. A Bournemouth szerinte a létező legjobb klub a számomra, nagyon örült, hogy ide igazoltam”
– idézte a szavait az NSO.
Arról is beszélt, hogy Keane mellett az Angliában játszó Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is azt tanácsolta neki, hogy a Premier League-be szerződjön.
Egybehangzóan azt mondták, hogy gyere a Premier League-be, gyere ehhez a klubhoz. Mindkettőjükkel sokat beszélek, Dominikkal óriási Call of Duty-csatákat is vívunk.
Remek dolog látni, hogy mit értek el – amellett, hogy barátok vagyunk, példaképként is tekintek rájuk” – fogalmazott.
Fiatal kora ellenére már több nagy játékossal is szembenézett a pályán, és közülük a portugál Vitinhát tartja legjobbnak.
„Cristiano Ronaldo a kedvencem, az ő képe volt gyerekkoromban a falamon, de középpályás vagyok, ezért szavaznék rá” – magyarázta.
Tóth Alex a Bournemouthban eddig hét tétmérkőzésen játszott, ezeken összesen 79 percet töltött a pályán. Egyszer volt kezdő, az Everton ellen 58 percet kapott. Csapata legutóbbi meccsén, a Leeds United ellen a 91. percben állt be.
Nagy csapás a csapata számára.
Nyitókép: Vasvári Tamás/MTI/MTVA
