Tóth Alex új helyzetbe kerül a Premier League-ben, ez áll a háttérben

Tóth Alex türelmesen vár a sorára a Bournemouth-ban
A magyar játékos ezúttal nem került pályára.
Nagy csapás a Bournemouth számára: a klubnál kiváló munkát végző Andoni Iraola az idény végén elhagyja a Cseresznyéseket. Ezzel Tóth Alex is akaratlanul új időszámítás elé néz.
A Premier League-ben szereplő AFC Bournemouth kedd este némileg váratlanul bejelentette: az idény végeztével elhagyja a klubot a közönségkedvenc spanyol vezetőedző, Andoni Iraola. A kiváló baszk szakember távozása mögött állítólag egy másik klub érdeklődése áll. Angol szakértők szerint ez nemcsak a Cseresznyések számára nagy csapás, de Tóth Alexet is teljesen új helyzetbe hozhatja.
Iraola a spanyol Rayo Vallecanótól érkezett a B'mouth-hoz még 2023-ban, és mindhárom idényében erőn felül teljesített a dél-angliai tengerparti város kiscsapatával. Első évében a 12., tavaly a bravúros 9. helyre kormányozta be az együttest, és az idén is a 11. helyen állnak a Premier Leauge-ben úgy, hogy
12 bajnoki forduló óta veretlenek, legyőzték többek között a címvédő Liverpoolt és legutóbb a listavezető Arsenalt is, így csupán 3 pontra vannak az európai kupaindulást érő, 6. helyezett Chelsea-től.
Ám a 43 esztendős mester – akinek oroszlánrésze volt a Bournemouth-nál Kerkez Milos kiteljesedésében is – a BBC értesülései szerint visszavágyik Spanyolországba, méghozzá egykori szeretett klubjához, az Athletic Bilbao kispadjára, ahol anno játékospályafutása legnagyobb részét töltötte: 2003 és 2015 között 406 mérkőzésen lépett pályára a baszk főváros csapatában, ez idő alatt jobbhátvéd létére 33 gólt is szerzett. A BBC is kiemeli, Iraola fantasztikus munkát végzett a Bournemouth-nál eltöltött három szezonja alatt,
váratlan távozását nagy csapásként értékeli a klubra nézve,
egy vadonatúj edző érkezésével pedig nyilván a télen a Ferencvárostól NB I-rekordért szerződtetett Tóth Alex is új helyzetbe kerül majd. Hogy ki lesz Iraola utódja, arról egyelőre nincs információ.
