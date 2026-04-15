Tóth Alex új helyzetbe kerül a Premier League-ben, ez áll a háttérben

A Premier League-ben szereplő AFC Bournemouth kedd este némileg váratlanul bejelentette: az idény végeztével elhagyja a klubot a közönségkedvenc spanyol vezetőedző, Andoni Iraola. A kiváló baszk szakember távozása mögött állítólag egy másik klub érdeklődése áll. Angol szakértők szerint ez nemcsak a Cseresznyések számára nagy csapás, de Tóth Alexet is teljesen új helyzetbe hozhatja.

Andoni Iraolát mindenki szereti és tiszteli Bornemouth-ban, beleértve Tóth Alexet is

Így Tóth Alex is új helyzettel néz szembe

Iraola a spanyol Rayo Vallecanótól érkezett a B'mouth-hoz még 2023-ban, és mindhárom idényében erőn felül teljesített a dél-angliai tengerparti város kiscsapatával. Első évében a 12., tavaly a bravúros 9. helyre kormányozta be az együttest, és az idén is a 11. helyen állnak a Premier Leauge-ben úgy, hogy