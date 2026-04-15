Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
04. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 15.
szerda
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Tóth Alex Andoni Iraola athletic bilbao Premier League Bournemouth

Tóth Alex új helyzetbe kerül a Premier League-ben, ez áll a háttérben

2026. április 15. 14:31

Nagy csapás a Bournemouth számára: a klubnál kiváló munkát végző Andoni Iraola az idény végén elhagyja a Cseresznyéseket. Ezzel Tóth Alex is akaratlanul új időszámítás elé néz.

2026. április 15. 14:31
null

A Premier League-ben szereplő AFC Bournemouth kedd este némileg váratlanul bejelentette: az idény végeztével elhagyja a klubot a közönségkedvenc spanyol vezetőedző, Andoni Iraola. A kiváló baszk szakember távozása mögött állítólag egy másik klub érdeklődése áll. Angol szakértők szerint ez nemcsak a Cseresznyések számára nagy csapás, de Tóth Alexet is teljesen új helyzetbe hozhatja. 

Andoni Iraolát mindenki szereti és tiszteli Bornemouth-ban, beleértve Tóth Alexet is (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Így Tóth Alex is új helyzettel néz szembe

Iraola a spanyol Rayo Vallecanótól érkezett a B'mouth-hoz még 2023-ban, és mindhárom idényében erőn felül teljesített a dél-angliai tengerparti város kiscsapatával. Első évében a 12., tavaly a bravúros 9. helyre kormányozta be az együttest, és az idén is a 11. helyen állnak a Premier Leauge-ben úgy, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

12 bajnoki forduló óta veretlenek, legyőzték többek között a címvédő Liverpoolt és legutóbb a listavezető Arsenalt is, így csupán 3 pontra vannak az európai kupaindulást érő, 6. helyezett Chelsea-től. 

Ám a 43 esztendős mester – akinek oroszlánrésze volt a Bournemouth-nál Kerkez Milos kiteljesedésében is – a BBC értesülései szerint visszavágyik Spanyolországba, méghozzá egykori szeretett klubjához, az Athletic Bilbao kispadjára, ahol anno játékospályafutása legnagyobb részét töltötte: 2003 és 2015 között 406 mérkőzésen lépett pályára a baszk főváros csapatában, ez idő alatt jobbhátvéd létére 33 gólt is szerzett. A BBC is kiemeli, Iraola fantasztikus munkát végzett a Bournemouth-nál eltöltött három szezonja alatt, 

váratlan távozását nagy csapásként értékeli a klubra nézve,

egy vadonatúj edző érkezésével pedig nyilván a télen a Ferencvárostól NB I-rekordért szerződtetett Tóth Alex is új helyzetbe kerül majd. Hogy ki lesz Iraola utódja, arról egyelőre nincs információ.

Ezt is ajánljuk a témában

PARK Dzsi Szung; IRAOLA, Andoni;
Andoni Iraola (jobbra) játékosként több mint 400 meccsen öltötte magára az Athletic Bilbao mezét – többek közt a Manchester United ellen is az Old Traffordon (Fotó: AFP/Peter Powell)

Nyitókép: Facebook/AFC Bournemouth

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!