EA FC Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Szoboszlai bekerült az idény álomcsapatába – brutális lapot kapott

2026. április 24. 20:09

Nagy elismerésben részesült a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya. A Liverpool is büszkén osztotta meg a hírt Szoboszlai Dominikről.

A világ legnépszerűbb focis játékában, az EA Sports FC 26 Ultimate Team nevű játékmódjában a rajongók szavazatai alapján a Liverpool magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik bekerült a Premier League-idény álomcsapatába.

Szoboszlai bekerült az év csapatába Angliában / Fotó: Glyn Kirk/AFP

A Liverpool-játékosok közül ő az egyetlen, aki képviseli a klubot az álomkezdőben – a bő keretbe viszont már Virgil van Dijk és Hugo Ekitiké is ott van.

Szoboszlai brutális lapot kapott

A promóció értelmében minden TOTS-ba (Team of the Season) bekerülő játékos kapott egy új, felturbózott kártyát. Szoboszlai lapja 94-es összértékelésű, és a védekező számát leszámítva minden más 90 feletti.

  • Sebesség: 91
  • Lövés: 94
  • Passz: 94
  • Labdakezelés/labdavezetés: 96
  • Védekezés: 85
  • Fizikum: 90


A középpályások közül Bruno Fernandes és Declan Rice került még be.

A Premier League 2025–2026-os idényének álomcsapata:

Donnarumma (Man. City) – Timber (Arsenal), Saliba (Arsenal), Gabriel (Arsenal), Cucurella – Szoboszlai, Rice (Arsenal), B. Fernandes – Cherki (Man. City), Haaland (Man. City), Semenyo (Man. City).


Érdekesség, hogy amíg a védelemben három Arsenal-játékost látunk, addig a támadósorban három Manchester City-futballistát.

Az álomkezdőben tehát

  • 4 Arsenal-
  • 4 Manchester City-
  • 1 Manchester United-
  • 1 Liverpool- és
  • 1 Chelsea-játékos

található.

Nyitókép: Stefano Rellandini/AFP

