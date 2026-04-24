Szoboszlai bekerült az idény álomcsapatába – brutális lapot kapott

Most még többet megtudhattunk az angol Bournemouth magyar válogatott labdarúgójáról.
Nagy elismerésben részesült a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya. A Liverpool is büszkén osztotta meg a hírt Szoboszlai Dominikről.
A világ legnépszerűbb focis játékában, az EA Sports FC 26 Ultimate Team nevű játékmódjában a rajongók szavazatai alapján a Liverpool magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik bekerült a Premier League-idény álomcsapatába.
A Liverpool-játékosok közül ő az egyetlen, aki képviseli a klubot az álomkezdőben – a bő keretbe viszont már Virgil van Dijk és Hugo Ekitiké is ott van.
A promóció értelmében minden TOTS-ba (Team of the Season) bekerülő játékos kapott egy új, felturbózott kártyát. Szoboszlai lapja 94-es összértékelésű, és a védekező számát leszámítva minden más 90 feletti.
A középpályások közül Bruno Fernandes és Declan Rice került még be.
A Premier League 2025–2026-os idényének álomcsapata:
Donnarumma (Man. City) – Timber (Arsenal), Saliba (Arsenal), Gabriel (Arsenal), Cucurella – Szoboszlai, Rice (Arsenal), B. Fernandes – Cherki (Man. City), Haaland (Man. City), Semenyo (Man. City).
Érdekesség, hogy amíg a védelemben három Arsenal-játékost látunk, addig a támadósorban három Manchester City-futballistát.
Az álomkezdőben tehát
található.
Nyitókép: Stefano Rellandini/AFP
