Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Egészen döbbenetes: egyetlen képen, mekkora bajban vannak Szoboszlaiék

2026. április 09. 20:55

Egy évvel ezelőtt ilyenkor 24 ponttal állt több a Liverpool neve mellett az angol tabellán, mint most. Szoboszlai Dominikék teljesítménye össze sem hasonlítható korábbi önmagukkal.

2026. április 09. 20:55
Brutálisan mély gödörben van jelenleg a Liverpool: miközben a szurkolók abban bíztak, hogy a válogatott szünet után új időszámítás kezdődhet az angol bajnoki címvédő szezonjában, az első meccsen 4–0-ra kaptak ki a Manchester Citytől az FA-kupa negyeddöntőjében, szerdán pedig a francia PSG intézte el Szoboszlai Dominikéket bántóan simán a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első felvonásán.

„Az évad legjobb vagy legrosszabb hete is lehet a mostani”mondta erről nemrég a magyar középpályás, és nagyon úgy tűnik, utóbbi állítás lehet az igaz. Szombaton hazai pályán a Fulham ellen próbálnak meg javítani, és mivel bajnoki mérkőzésről van szó, élet-halál kérdés lenne a győzelem, nemcsak a szurkolók szeretetének visszaszerzése miatt, hanem a BL-indulás szempontjából is.

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
A Liverpool ugyanis címvédőként óriási bajban van a bajnokságban, hiszen csupán az ötödik helyen áll, hátránya öt pont az Aston Villa mögött, és előnye csak egy egység a Chelsea előtt 31 forduló után, vagyis már csak 7 mérkőzés van hátra.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominiknek sem ment a PSG ellen. Fotó: MTI/AP/Aurelien Morissard

Egy képen Szoboszlai Dominikék problémája

A Premier League hivatalos Facebook-oldalán meg is osztott egy képet arról, mennyit változott a világ egyetlen év alatt.

Az előző idényben a Liverpoolnak 31 meccs után 73 pontja volt, és nagyon magabiztos, 11 pontos előnnyel vezetett az Arsenal előtt. Ehhez képest most alig szedett össze 49 egységet. Ez a pontmennyiség ráadásul egy évvel ezelőtt mindössze a 8. helyre lett volna elég…

De a gólkülönbséget nézve is feltűnik a brutális differencia: tavaly ilyenkor 42-vel volt több a rúgott találatuk, mint a kapott, ez a szám, most alig 8.

Nem csoda, hogy a bajnoki címvédésről már régen lemondhatott a Liverpool – 21 pont a hátrány –, de a második helyre is csak matematikai már az esélye (mínusz 12 pont). Egy igen huszáros hajrával a harmadik hely még összejöhet, ehhez hatpontos hátrányt kellene ledolgoznia a Manchester United mögött 7 mérkőzés alatt.

De ez egyelőre nagyon távolinak tűnik, egyelőre szombaton a Fulhamet kellene legyűrniük az Anfield Road közönsége előtt.

vakiki
2026. április 09. 21:02
Bosszantóan rossz meccs volt. Meddig hagyják még ezt a Slotot garázdálkodni?! Mindent rosszul csinált tegnap. Salahnak már megint miért tesz keresztbe? Teljesen leamortizálja a Liverpoolt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!