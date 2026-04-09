Egészen döbbenetes: egyetlen képen, mekkora bajban vannak Szoboszlaiék

Az előző idényben a Liverpoolnak 31 meccs után 73 pontja volt, és nagyon magabiztos, 11 pontos előnnyel vezetett az Arsenal előtt. Ehhez képest most alig szedett össze 49 egységet. Ez a pontmennyiség ráadásul egy évvel ezelőtt mindössze a 8. helyre lett volna elég…

De a gólkülönbséget nézve is feltűnik a brutális differencia: tavaly ilyenkor 42-vel volt több a rúgott találatuk, mint a kapott, ez a szám, most alig 8.

Nem csoda, hogy a bajnoki címvédésről már régen lemondhatott a Liverpool – 21 pont a hátrány –, de a második helyre is csak matematikai már az esélye (mínusz 12 pont). Egy igen huszáros hajrával a harmadik hely még összejöhet, ehhez hatpontos hátrányt kellene ledolgoznia a Manchester United mögött 7 mérkőzés alatt.

De ez egyelőre nagyon távolinak tűnik, egyelőre szombaton a Fulhamet kellene legyűrniük az Anfield Road közönsége előtt.