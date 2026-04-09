Orbán Debrecenben: Ha valakinek nagy tétje van a választásoknak, azok a határon túli magyarok! (Élő videó!)

Szerdán Sopronban tartott országjárást a kormányfő, Orbán Viktor csütörtökön az ország másik végébe utazik, ugyanis 18 órakor Debrecenbe, a Nagytemplom elé érkezik országjárásának következő állomása. „Három mandátum, nagy csata, jól kell teljesíteni!” – üzente délelőtti videójában a miniszterelnök. Orbán Viktor csütörtökön Debrecenben, a helyi Fidesz-irodában kapcsolódott be a mozgósításba, a miniszterelnök Széles Diána, Antal Szabolcs és Barcsa Lajos országgyűlési képviselőjelöltek társaságában hívta fel az aktivisták figyelmét: már csak három nap van hátra és a munkának meglesz az eredménye.

Orbán Viktor a debreceniektől azt kérte, három fideszes képviselőt küldjenek az Országgyűlésbe. A miniszterelnök megköszönte Kelemen Hunornak, hogy Debrecenbe látogatott és felszólalt a gyűlésen, mint mondta,