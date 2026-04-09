Orbán Debrecenben: Ha valakinek nagy tétje van a választásoknak, azok a határon túli magyarok! (Élő videó!)
2026. április 09. 17:26
A miniszterelnök szerint a legkisebb falutól a legnagyobb városokig egyértelművé vált számára, mindenki tudja, mi a választás tétje.
2026. április 09. 17:26
Szerdán Sopronban tartott országjárást a kormányfő, Orbán Viktor csütörtökön az ország másik végébe utazik, ugyanis 18 órakor Debrecenbe, a Nagytemplom elé érkezik országjárásának következő állomása. „Három mandátum, nagy csata, jól kell teljesíteni!” – üzente délelőtti videójában a miniszterelnök. Orbán Viktor csütörtökön Debrecenben, a helyi Fidesz-irodában kapcsolódott be a mozgósításba, a miniszterelnök Széles Diána, Antal Szabolcs és Barcsa Lajos országgyűlési képviselőjelöltek társaságában hívta fel az aktivisták figyelmét: már csak három nap van hátra és a munkának meglesz az eredménye.
Orbán Viktor a debreceniektől azt kérte, három fideszes képviselőt küldjenek az Országgyűlésbe. A miniszterelnök megköszönte Kelemen Hunornak, hogy Debrecenbe látogatott és felszólalt a gyűlésen, mint mondta,
ha valakinek nagy tétje van a választásoknak, azok a határon túli magyarok.
A kormányfő elmondta, a külhoni magyarságnak erős és nemzeti kormányra van szüksége. Debrecenre áttérve a kormányfő úgy szólt, a kelet-magyarországi nagyváros jelentős ipari központtá fejlődött az elmúlt években, erre a teljesítményre pedig Európa-szerte felfigyeltek.
Ez a fejlődés hosszú távon is biztos megélhetést nyújthat a fiatalabb generációk számára”
– üzente Orbán Viktor.
A csütörtöki országjárás első felszólalója Papp László debreceni polgármester volt, aki szerint a második legnagyobb magyar város a rendszerváltás óta vitte a legtöbbre. A városvezető szerint csak egyszer, 1994 és 1998 között volt Debrecenben hatalmon a baloldal, ez idő alatt viszont elherdálták a városi vagyon jelentős részét, többek között piaci ár alatt adták el az önkormányzati lakásokat, míg
a szocialista kormány a lassú elsorvadást szánta a városnak.
Orbán Viktor kijelentette, az elmúlt napok összeállnak egy hatalmas és sikeres kampánnyá, szavai szerint „előtte mi egy csendes többség voltunk, akkor az ellenfél ráuszult a mieinkre, akik akkor még csendesek voltak, de mostanra hangossá váltak, hangos többség lett”. A kormányfő elmondta, a legkisebb falutól a legnagyobb városokig egyértelművé vált számára,
mindenki tudja, mi a választás tétje.
Kijelentette, nem hagyhatjuk, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukránjába. A miniszterelnök szerint több csatornán is ki akarják zsebelni a magyarokat: az EU támogatja a háborút, azonban erre már nincs pénze, ezért hitelt vesz fel és hitelként tovább akarják küldeni Ukrajnába, az ukránoknak pedig akkor kéne visszafizetnie, ha legyőzik az oroszokat, és elégtételt kapnak.
Látható, hogy ezt nem fogják tudni visszafizetni, így a tagállamoknak kell majd visszafizetni”
– emelte ki.
Orbán Viktor szerint a következő kormány dolga, hogy nemet mondjon ezekre. Elárulta, a bajba jutott embereket meg kellett segíteni, ezért mikor a háború kitört, Magyarország kinyitotta a kapukat, beengedte a menekülő ukránokat.
Mi tisztán állunk az úr színe előtt. Amit meg kellett tenni, azt megtettük, de nem kérhetik, hogy tönkretegyük Magyarországot értük”
– szögezte le.
Úgy folytatta, le akarják választani Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ami azt jelentené, hogy nem lenne fenntartható a védett üzemanyagár és a rezsicsökkentés. Orbán Viktor szerint amennyiben „Shellből delegált energiapolitikusok, meg az Erste-s bankárok jutnak kormányra”, akkor megkezdik a magyar családok kizsebelését. Szavai szerint a jövőben fel kell lépni a külföldi titkosszolgálatokkal szemben.
A miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte, hogy a
Tisza Párt behívta a külföldi titkosszolgálatokat, hogy az ő segítségükkel nyerjék meg a választást.
A következő négy évvel kapcsolatban elárulta, akármilyen nehézségek lesznek a következő években, ki fognak tartani a családpolitika mellett. „Van diákhitel, munkáshitel, és a 25 év alattiak nem fizetnek adót” – jegyezte meg. Orbán Viktor arra kérte a fiatalokat, ne felejtsék el ezt az idősebbeknek megköszönni, mert az ő munkájuk adja ennek alapját.
A kormányfő úgy látja, a dühre nem lehet kampányt építeni, a tiszások ezt akarják és ez lesz a vesztük. „Az ünnep mindig erősebb, mint a rontás” – jegyezte meg.
Orbán Viktor szerint vasárnap este hárommillió fideszes szavazatra volna szükség, hogy Magyarország biztonságban legyen.
De csak akkor tudunk ennyi szavazatot összeszedni, ha mindenki beszél a másikkal és meggyőzik őket, hogy csak a Fidesz a biztos választás”
– szögezte le, majd úgy folytatta, régen azt mondták, mindenki hozzon még egy embert, most azt mondják: mindenki hozzon el mindenkit.
A polgármester szerint óriási tétje van a választásnak, hiszen szavai szerint elég egyszer rosszul dönteni, aztán évtizedekig kell kijavítani a hibákat. A színpadon Barcsa Lajos debreceni alpolgármester következett, aki a Hajdú-Bihar vármegyei 1-es választókerület kormánypárti jelöltje. Mint mondta, békét akarnak, ezért megállítják a migrációt, támogatják a magyar családokat és megvédik a rezsicsökkentést. Szerinte a választás nem szól másról, mint hogy Magyarország a maga útját járja vagy külföldről diktálnak nekünk.
A Tisza Párt Brüsszelnek és Kijevnek akar megfelelni”
– emelte ki, majd úgy folytatta, Debrecen nem kísérleti terep, Debrecenről a debrecenieknek kell dönteniük.
Antal Szabolcs, Hajdú-Bihar 03-as választókerületének fideszes képviselőjelöltje részletesen beszélt arról, hogy ebben a zűrzavaros világban nem lehet rutintalanokra és kezdőkre bízni egy ország sorsát. Kiemelte, a politika egy tapasztalati műfaj.
Mi vagyunk a legtapasztaltabb, ezért is mondjuk, hogy a Fidesz a biztos választás”
– jegyezte meg.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, Kelemen Hunor is felszólalt Debrecenben, aki elmondta, „otthon úgy tanulta, nem fordíthatunk hátat a barátainknak”. Szerinte felelősek vagyunk egymásért, Orbán Viktornak ez pedig a mindennapi munkájában is megmutatkozott. Elmondta, meg akarják őrizni azon jogaikat, amelyet sikerült megszerezni, ezért támogatja a nagy többség Orbán Viktort Erdélyben.
Széles Diána, Debrecen alpolgármestere és képviselőjelöltje a színpadon arról beszélt, azt érzi, „mi ki fogunk állni a hazánkért vasárnap”. Mint mondta, a Fidesz tudja biztosítani a jövőt, hiszen a háborúban nincs fejlődés, csak rombolás.
