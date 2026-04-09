Liverpool PSG Szoboszlai Dominik

Hamar felejtenek Liverpoolban: megint keményen nekimentek Szoboszlainak

2026. április 09. 15:50

Semmivel sem volt rosszabb harmatgyenge csapattársainál, mégis kikezdték a szurkolók. Szoboszlai Dominik nyilatkozata a PSG elleni vereség után nem aratott osztatlan sikert Liverpoolban.

Esélye sem volt a Liverpoolnak a francia PSG vendégeként a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első felvonásán. Az osztálykülönbség ellenére a Vörösök csak 2–0-s vereséget szenvedtek, így igazság szerint a találkozó után még Szoboszlai Dominikék érezhették magukat elégedettebbnek, a párizsi játékosoknak lehetett inkább hiányérzetük a kimaradt helyzetekkel kapcsolatban, ráadásul így még nyílt maradt a párharc a jövő heti visszavágóra.

A magyar válogatott középpályása a beIN Sportsnak éppen erről nyilatkozott a találkozó után:

„Egy nagyon kemény este volt. Egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, de még hátravan kilencven perc, és hiszünk még a továbbjutásban” – jelentette ki.

Szerinte nem végezték elég jól a munkájukat, de most már a Fulham elleni bajnokira kell koncentrálniuk, mert az is nagyon fontos mérkőzés lesz számukra, aztán jön a keddi visszavágó, ahol nagyon számít az Anfield támogatására. Emlékeztetett arra, hogy vannak a keretben olyan játékosok, akik már éltek át nagy fordításokat ebben a stadionban, és most ő is nagyon szeretne egy ilyen pillanat részesének lenni a BL-ben.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominikéknek esélyük sem volt Párizsban. Fotó: HERVIO Jean-Marie / KMSP / KMSP via AFP

Szoboszlai Dominikre megint kiakadtak a szurkolók

A magyar nyilatkozata nem aratott osztatlan sikert a Liverpool-szurkolók körében – nem véletlenül. Még a hétvégén, a Manchester City elleni FA-kupa mérkőzés után (0–4) került összetűzésbe csapata szurkolóival, amikor a vállát vonogatta, és kimutogatott neki, mert kifejezték nemtetszésüket a megalázó vereség miatt.

Az Origo össze is gyűjtött néhányat a durvább kommentek közül:

  • „Haver, fogd be. Nem kellene a szurkolókra szorulnod ahhoz, hogy kapura lőj vagy jól játssz.”
  • „Bocs, de ma egyszerűen szánalmas voltál. Amikor nálad volt a labda, olyan volt, mintha tűzgolyó lett volna a lábadnál.”
  • „Azután, ahogyan Manchesterben a szurkolókkal viselkedett, nyugodtan elmehet a p.csába. Mellesleg pont azokról a szurkolókról van szó, akiket a hétvégén szidalmazott.”
  • „Mit fog tenni? Csak hadonászni fog a karjaival? Cél nélkül rohangálni, mint egy fej nélküli csirke?”

A jelek szerint Szoboszlai már meg sem szólalhat, mert hiába ő az idényben a csapat legjobbja, mindenért pellengérre állítják a szurkolók. A Liverpool a jövő heti BL-visszavágó előtt szombaton a Fulham csapatát fogadja a Premier League-ben.

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
londonbaby
2026. április 09. 17:30
És ???
Cogito ergo sum
2026. április 09. 16:47 Szerkesztve
Szegény Liverpool. :) Tavaly a védelem szintén ugyan olyan gyenge volt, mint idén. DE! Az előző idényben még a kispadon is 11 gólvágó volt, akik mindig több gólt rúgtak mint amit kaptak. Idén nincs egy se sem a kezdőben sem a kispadon. EZ VAN.
Kerezs
2026. április 09. 16:46
Nem okos dolog számonkérni a közönséget, akitől a fizetésed kapod, ha nem tetszik neki az előadás. Ennyi idősen ezt már tudhatná.
lynx
2026. április 09. 16:09
Hív a vasút, vár a ….. Reál!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!