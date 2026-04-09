Hamar felejtenek Liverpoolban: megint keményen nekimentek Szoboszlainak
2026. április 09. 15:50
Semmivel sem volt rosszabb harmatgyenge csapattársainál, mégis kikezdték a szurkolók. Szoboszlai Dominik nyilatkozata a PSG elleni vereség után nem aratott osztatlan sikert Liverpoolban.
Esélye sem volt a Liverpoolnak a francia PSG vendégeként a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első felvonásán. Az osztálykülönbség ellenére a Vörösök csak 2–0-s vereséget szenvedtek, így igazság szerint a találkozó után még Szoboszlai Dominikék érezhették magukat elégedettebbnek, a párizsi játékosoknak lehetett inkább hiányérzetük a kimaradt helyzetekkel kapcsolatban, ráadásul így még nyílt maradt a párharc a jövő heti visszavágóra.
Az egy évvel korábbi BL-nyolcaddöntőhöz hasonlóan ezúttal a negyeddöntőben is a párizsiak dominálták a Vörösök elleni hazai meccset. Rendkívül egyoldalú volt a PSG–Liverpool találkozó, amelyen a hajráig voltak a pályán a magyarok.
„Egy nagyon kemény este volt. Egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, de még hátravan kilencven perc, és hiszünk még a továbbjutásban” – jelentette ki.
Szerinte nem végezték elég jól a munkájukat, de most már a Fulham elleni bajnokira kell koncentrálniuk, mert az is nagyon fontos mérkőzés lesz számukra, aztán jön a keddi visszavágó, ahol nagyon számít az Anfield támogatására. Emlékeztetett arra, hogy vannak a keretben olyan játékosok, akik már éltek át nagy fordításokat ebben a stadionban, és most ő is nagyon szeretne egy ilyen pillanat részesének lenni a BL-ben.
Szoboszlai Dominikre megint kiakadtak a szurkolók
A magyar nyilatkozata nem aratott osztatlan sikert a Liverpool-szurkolók körében – nem véletlenül. Még a hétvégén, a Manchester City elleni FA-kupa mérkőzés után (0–4) került összetűzésbe csapata szurkolóival, amikor a vállát vonogatta, és kimutogatott neki, mert kifejezték nemtetszésüket a megalázó vereség miatt.
Viselkedése nem volt méltó egy Liverpool-kapitányhoz.
Az Origo össze is gyűjtött néhányat a durvább kommentek közül:
„Haver, fogd be. Nem kellene a szurkolókra szorulnod ahhoz, hogy kapura lőj vagy jól játssz.”
„Bocs, de ma egyszerűen szánalmas voltál. Amikor nálad volt a labda, olyan volt, mintha tűzgolyó lett volna a lábadnál.”
„Azután, ahogyan Manchesterben a szurkolókkal viselkedett, nyugodtan elmehet a p.csába. Mellesleg pont azokról a szurkolókról van szó, akiket a hétvégén szidalmazott.”
„Mit fog tenni? Csak hadonászni fog a karjaival? Cél nélkül rohangálni, mint egy fej nélküli csirke?”
A jelek szerint Szoboszlai már meg sem szólalhat, mert hiába ő az idényben a csapat legjobbja, mindenért pellengérre állítják a szurkolók. A Liverpool a jövő heti BL-visszavágó előtt szombaton a Fulham csapatát fogadja a Premier League-ben.
