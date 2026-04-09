Hamar felejtenek Liverpoolban: megint keményen nekimentek Szoboszlainak

„Egy nagyon kemény este volt. Egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, de még hátravan kilencven perc, és hiszünk még a továbbjutásban” – jelentette ki.

Szerinte nem végezték elég jól a munkájukat, de most már a Fulham elleni bajnokira kell koncentrálniuk, mert az is nagyon fontos mérkőzés lesz számukra, aztán jön a keddi visszavágó, ahol nagyon számít az Anfield támogatására. Emlékeztetett arra, hogy vannak a keretben olyan játékosok, akik már éltek át nagy fordításokat ebben a stadionban, és most ő is nagyon szeretne egy ilyen pillanat részesének lenni a BL-ben.

Szoboszlai Dominikéknek esélyük sem volt Párizsban. Fotó: HERVIO Jean-Marie / KMSP / KMSP via AFP

Szoboszlai Dominikre megint kiakadtak a szurkolók

A magyar nyilatkozata nem aratott osztatlan sikert a Liverpool-szurkolók körében – nem véletlenül. Még a hétvégén, a Manchester City elleni FA-kupa mérkőzés után (0–4) került összetűzésbe csapata szurkolóival, amikor a vállát vonogatta, és kimutogatott neki, mert kifejezték nemtetszésüket a megalázó vereség miatt.