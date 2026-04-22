A kétszázmilliós autójára is sokan irigykednek, de a luxusmotorjával szintet lépett a Liverpool magyarja

Szoboszlaiék dörzsölhetik a tenyerüket – a klubvilágbajnok szinte megsemmisült, és ezzel nagy szívességet tett nekik
Egyre kínosabb, ami a sztárcsapattal történik.
Nem akármilyen motoron pózolt Kerkez Milos, a Liverpool magyar válogatott balhátvédje.
A 22 éves játékos egy Harley Davidsonon ül (irigykednek is a rajongói), szakértők leírása szerint a gyártó egyik ikonikus, V-Rod típusú gépén – jegyezte meg cikkében a Blikk, és hozzátette:
Ez a motor szalonból akár 20 ezer dollárba (hétmillió forint) is kerülhet, de egy átalakított példány elérheti az 50 ezer dolláros (16 millió forint) vételárat is.
Kerkez hasonlón pózol, a fotón látható motor ugyanis eltér a gyári verziótól, a váza hosszabb és izmosabb, »drag bike« jellegű, míg a kipufogója magasra húzott, dupla rendszerű, ami gyakori az átalakított V-Rod modelleknél.”
„Kerkez szereti a luxusjárgányokat. 2025 szeptemberében az Instagramra feltöltött képeinek tanúsága alapján egy 15–20 millió forint értékű Skodával érkezett meg Telkibe a magyar válogatotthoz, majd a Liverpool edzőközpontjához már a Rolls-Royce Cullinan nevű modelljével gurult be” – hívta fel a figyelmet a blikk.hu.
A Cullinan a Rolls-Royce egyetlen SUV-ja, a piaci értéke nagyjából 200 millió forint. Bőrülésekkel és prémium hangrendszerrel van felszerelve, 0-ról 100-ra pedig 5,3 másodperc alatt gyorsul, de a végsebességét elektronikusan szabályozták 250 km/órában.
A Liverpool az Everton elleni utolsó pillanatos győzelmével, valamint a Chelsea keddi újabb vereségégel nagyon közel került ahhoz, hogy teljesítse a minimális célkitűzést, és kiharcolja a Bajnokok Ligája-indulást.
Ezt is ajánljuk a témában
A Vörösök előnye az ötödik helyen öt pont az egy mérkőzéssel többet, 34-et játszó Brighton & Hove Albionnal szemben, a többiek pedig legalább tíz pontra vannak tőlük.
Ezt is ajánljuk a témában
Erre nem sokan számítottak.
Ezt is ajánljuk a témában
Miért akarja eltörölni a tagállamok vétójogát Brüsszel? És miért kellene mégis megőriznie az EU-nak a vétójogot? Egyáltalán, milyen területeken lehet vétózni? Gyorstalpalónk!