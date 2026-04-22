férfi jégkorong nhl Szongoth Domán NHL-draft magyar férfi jégkorong-válogatott jégkorong

Történelmi igazolás lenne – magyar játékost nézhetünk a világ legjobb bajnokságában

2026. április 22. 21:52

Szongoth Dománt óriási tehetségnek tartják. A magyar hokis tartja a helyét az NHL előzetes draftlistáján.

Az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) játékosmegfigyelőinek frissített, draft előtti értékelése szerint továbbra is a 4-5. körben kelhet el Szongoth Domán játékjoga a világ legjobb bajnokságában. A tehetséges játékos jelenleg az U18-as világbajnokságon szerepel, majd csatlakozik az A-csoportos vb-re készülő felnőttválogatotthoz – számolt be a Magyar Jégkorongszövetség.

A tehetséges magyar hokisnak a negyedik-ötödik körben kelhet el a játékjoga (Fotó: jegkorongszovetseg.hu)

„Tartja a helyét Szongoth Domán az NHL előzetes draftlistáján, amit most frissítettek utoljára a nagy esemény előtt, amire 2026. június 26-27-én a Buffalo Sabres csarnokában, a KeyBank Centerben kerül majd sor – olvasható az MJSZ cikkében. –

A januárban kiadott, idényközepi értékelésben tehetségünket a nem Észak-Amerikában pallérozódó mezőnyjátékosok között a második kategóriában jegyezték, ami megfelelt a nyári előzetes lista »C-minősítésének«, amely szerint a draft 4-5. körben kelhet el.”

A cikk hozzátette:

a 17 éves játékost legutóbb a 38. helyen jegyezték a kategóriájában, most pedig ugyancsak a 38-40. sávban szerepel: a kiadott dokumentmban a 40., az NHL honlapján elérhető listán a 38. Mindez továbbra is abba az irányba mutat, hogy az idén nyári újoncelosztón a 4-5. körben kelhet el a játékjoga.

A magyarok üdvöskéje

A 18. születésnapját majd az NHL-draft előtt két és fél héttel, június 8-án ünneplő Szongoth Domán a finn élvonalban jelenleg elődöntőző KooKoo nagycsapata alatt, az utánpótlásában teljesítette a klubévadot.

A junioroknál 44 mérkőzésen 28 pontot (10 gól+18 assziszt) szerzett az idényben, és koránál fogva még az ifjúságiaknak is besegített három alapszakaszmeccsen, majd hét mérkőzésen a rájátszásban is, ahol 12 pontot gyártott le (6+6).

Eközben természetesen a magyar válogatottakban is szerepel – ifitől a felnőttig. Ugyancsak koránál fogva még ebben az idényben is szerepelhet nemcsak a felnőtt, hanem az U20-as és az U18-as csapatban is – az előző kiírásban mindhárom korosztály világbajnokságán részt vett, a felnőtt A-csoportos vb-mezőnyben éppenséggel 1949 óta a legfiatalabb játékos volt. A mostani idényben novemberben a felnőttválogatottal szerepelt a Nemzetek Európai Kupája nyitányán, Épinalban, majd februárban Oslóban is – összességében pedig már 25-szörös felnőttválogatott és 10 pontot szerzett (5+5).

Decemberben főszerepet vállalt az U20-as válogatott feljutásában: öt mérkőzésen hét pontot (3+4) szerzett +4-es +/- mutató mellett a divízió 1/B-világbajnokságon. Jelenleg pedig az U18-asokkal szerepel Krynicában a d1A-vb-n, ahol az első három meccsen öt találatot szerzett.

Akik közel jártak

Az NHL-ben eddig három magyar játékos draftoltak.

  • 1999-ben Gröschl Tamás játékjoga a 9. kör 256. helyén az Edmonton Oilers,
  • 2000-ben Szuper Levente játékjoga a 4. kör 116. helyén a Calgary Flames,
  • 2002-ben Vas János játékjoga a 2. kör 32. helyén a Dalls Starshoz került.

Rajtuk kívül szerepelt az NHL draftlistáján, ám végül nem kelt el 2010-ben és 2012-ben Hári János, 2016-ban Horváth Bálint, 2020-ban Papp Kristóf és 2023-ban Hadobás Zétény.

Szongoth Dománra egyébként a tágabb értelemben vett hazai sportvilág is figyel: a Sportforum díjátadóján, a Sport Awards 2025-ön őt választották a jövő legértékesebb sportolójává – tette hozzá a jegkorongszovetseg.hu.

