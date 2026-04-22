Történelmi igazolás lenne – magyar játékost nézhetünk a világ legjobb bajnokságában

a 17 éves játékost legutóbb a 38. helyen jegyezték a kategóriájában, most pedig ugyancsak a 38-40. sávban szerepel: a kiadott dokumentmban a 40., az NHL honlapján elérhető listán a 38. Mindez továbbra is abba az irányba mutat, hogy az idén nyári újoncelosztón a 4-5. körben kelhet el a játékjoga.

A magyarok üdvöskéje

A 18. születésnapját majd az NHL-draft előtt két és fél héttel, június 8-án ünneplő Szongoth Domán a finn élvonalban jelenleg elődöntőző KooKoo nagycsapata alatt, az utánpótlásában teljesítette a klubévadot.

A junioroknál 44 mérkőzésen 28 pontot (10 gól+18 assziszt) szerzett az idényben, és koránál fogva még az ifjúságiaknak is besegített három alapszakaszmeccsen, majd hét mérkőzésen a rájátszásban is, ahol 12 pontot gyártott le (6+6).

Eközben természetesen a magyar válogatottakban is szerepel – ifitől a felnőttig. Ugyancsak koránál fogva még ebben az idényben is szerepelhet nemcsak a felnőtt, hanem az U20-as és az U18-as csapatban is – az előző kiírásban mindhárom korosztály világbajnokságán részt vett, a felnőtt A-csoportos vb-mezőnyben éppenséggel 1949 óta a legfiatalabb játékos volt. A mostani idényben novemberben a felnőttválogatottal szerepelt a Nemzetek Európai Kupája nyitányán, Épinalban, majd februárban Oslóban is – összességében pedig már 25-szörös felnőttválogatott és 10 pontot szerzett (5+5).