nhl Szongoth Domán NHL-draft jégkorong

Finnországban már tudják, ki ez a magyar csodagyerek, hamarosan a világ is megismerheti a nevét

2025. október 21. 08:22

A 17 éves Szongoth Domán is ott van az észak-amerikai profi jégkorongliga előzetes draftlistáján. Eddig három magyar születésű hokist draftoltak az NHL-be – ő lehet a következő.

2025. október 21. 08:22
Szongoth Domán, a finn KooKoo csapatának 17 éves magyar csatára felkerült az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) előzetes draftlistájára.

SZONGOTH Domán, NHL, draft, jégkorong
NHL: Szongoth Domán (jobbra) jövőre a világ legjobb bajnokságában köthet ki / Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A hétfőn este közölt listán a csatárt a harmadik csoportba (C) sorolták, ami a középmezőnynek felel meg. Szongoth az idei U20-as finn bajnokságban eddig 14 mérkőzésen ötször volt eredményes és adott négy gólpasszt. A magyar felnőtt válogatottban 20-szor szerepelt, van 11 pontja (5, 6) és jégre lépett a májusi, dániai elit-világbajnokságon is. De

nemcsak nagyon korán debütált a legmagasabb szinten, hanem a kazahok elleni vb-meccsen kiosztott egy asszisztot is.

Nála fiatalabb hokis ráadásul 76 éve nem szerepelt elit-világbajnokságon: Szongoth Domán 1949 óta a legifjabb a legjobbak között. A mieink első összecsapásán, a németek ellen 16 évesen, 11 hónaposan és 2 naposan játszott, megilletődöttség azonban cseppet sem látszott rajta a tornán. 

 

A fiatal hokis a Magyar Távirati Irodának most elmondta: 

eddig öt NHL-es klub érdeklődött iránta,

 volt, amelyik képviselőjével személyesen is találkozott, másoknak pedig kérdőívet töltött ki.

„A draftlistára kerülés újabb erőt ad és motivál. Több célt fogalmaztam meg magamnak erre az idényre: a juniorok között minél több jégidőt kapjak, ez megvan, hiszen átlagban majdnem húsz percet vagyok jégen. Ettől jobb leszek, fejlődök és sokat tanulok. A KooKoo felnőtt csapatába is szeretnék bekerülni és ott is bizonyítani, és szeretnék újra ott lenni a magyar felnőtt válogatottban és a vb-n kiharcolni az újbóli bennmaradást” – fogalmazott Szongoth, aki kiemelte azt is, hogy a finn junior ligában komoly hírnevet szerzett azzal, hogy a felnőtt elit vb-n szerepelhetett a legjobbak ellen, több cikk is megjelent róla, és tudják, ki ő.

NHL: eddig három magyar születésű hokist draftoltak

Magyar hokist legutóbb 2023-ben vettek fel az előzetes, majd a végleges listára ifjúsági vagy junior korú teljesítménye miatt: Hadobás Zétény – aki jelenleg az FTC hátvédje – végül nem kelt el. Korábban Papp Kristóf (2020), Horváth Bálint (2016), előttük pedig Hári János (2010 és 2012) is listás volt, de egyiküket sem választották ki.

 

Eddig három magyar születésű hokist draftoltak az NHL-be: 

  • 1999-ben Gröschl Tamás tengerentúli játékjogát az Edmonton Oilers foglalta le (a kilencedik körben, összesítve a 256. helyen), 
  • 2000-ben Szuper Leventéét a Calgary Flames (4. kör, 116. hely), 
  • 2002-ben pedig Vas Jánosét a Dallas Stars (2. kör, 32. hely).

Szuper és Vas kapott NHL-es szerződést is, de végül egyikük sem léphetett pályára a világ legerősebb bajnokságában.

Közülük is csak Szuper volt nevezve NHL-es mérkőzésre, azonban cserekapusként egyszer sem állt be. A 2026-os draftot június utolsó hétvégéjén tartják.

(MTI/ Mandiner)

Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Henning Bagger

