Finnországban már tudják, ki ez a magyar csodagyerek, hamarosan a világ is megismerheti a nevét

volt, amelyik képviselőjével személyesen is találkozott, másoknak pedig kérdőívet töltött ki.

„A draftlistára kerülés újabb erőt ad és motivál. Több célt fogalmaztam meg magamnak erre az idényre: a juniorok között minél több jégidőt kapjak, ez megvan, hiszen átlagban majdnem húsz percet vagyok jégen. Ettől jobb leszek, fejlődök és sokat tanulok. A KooKoo felnőtt csapatába is szeretnék bekerülni és ott is bizonyítani, és szeretnék újra ott lenni a magyar felnőtt válogatottban és a vb-n kiharcolni az újbóli bennmaradást” – fogalmazott Szongoth, aki kiemelte azt is, hogy a finn junior ligában komoly hírnevet szerzett azzal, hogy a felnőtt elit vb-n szerepelhetett a legjobbak ellen, több cikk is megjelent róla, és tudják, ki ő.

NHL: eddig három magyar születésű hokist draftoltak

Magyar hokist legutóbb 2023-ben vettek fel az előzetes, majd a végleges listára ifjúsági vagy junior korú teljesítménye miatt: Hadobás Zétény – aki jelenleg az FTC hátvédje – végül nem kelt el. Korábban Papp Kristóf (2020), Horváth Bálint (2016), előttük pedig Hári János (2010 és 2012) is listás volt, de egyiküket sem választották ki.