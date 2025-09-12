Ft
férfi jégkorong műtét sérülés jégkorong Kangyal Balázs

Túl van a műtéten a magyar hős, aki gyerekek mentése közben sérült meg súlyosan

2025. szeptember 12. 18:21

Kangyal Balázs vezetőedző múlt szombaton sérült meg. A BJAHC hősét most megműtötték.

2025. szeptember 12. 18:21
null

Túl van a műtéten Kangyal Balázs, a Budapest Jégkorong Akadémia HC vezetőedzője, akinek múlt szombaton, a Ferencváros elleni Szuperkupa-mérkőzésen leszakadt a bicepsze – számolt be a klub a Facebook-oldalán. A hős gyerekek mentése közben sérült meg.

A hős Kangyal Balázs minden erejével a gyerekeken segített
A hős Kangyal Balázs minden erejével a gyerekeken segített / Fotó: Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club/Facebook

Túl van már a műtéten Kangyal Balázs, aki legszívesebben a Remete Ice Arena cserepadján állna most. Szerencsére megérkezett hozzá a legerősebb és leghatékonyabb fájdalomcsillapító, Mici lánya, így talán a közös online szurkolás lesz a mai napjában a második legjobb dolog, a remélhetőleg sikeres műtét után.

Mert lélekben a srácokkal van, ehhez nem fér semmi kétség! 

Hajrá, BJA HC!” – olvasható a posztban.


Így emlékezett vissza a hős

Amikor kidőlt a kordon, rajta volt egy csomó gyerek, akik hullottak előre, így én reflexszerűen utána kaptam a korlátnak, hogy ne essenek le. Viszont, akkorra a korláton minimum tíz gyerek lógott, és ahogy bicepszből, egy kézzel elkaptam a korlátot, hogy ne essenek be fejjel a vas alá, azt éreztem mintha megszúrnák egy tőrrel a könyököm felett”

mondta a mentésbe belesérülő egykori jégkorongozó, aki örül annak, hogy nem esett baja a gyerekeknek.

Fotó: Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club/Facebook

Kovacs11
2025. szeptember 12. 18:55
Szuper! Gyors és teljes gyógyulást!
