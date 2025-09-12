Túl van a műtéten a magyar hős, aki gyerekek mentése közben sérült meg súlyosan

Túl van a műtéten Kangyal Balázs, a Budapest Jégkorong Akadémia HC vezetőedzője, akinek múlt szombaton, a Ferencváros elleni Szuperkupa-mérkőzésen leszakadt a bicepsze – számolt be a klub a Facebook-oldalán. A hős gyerekek mentése közben sérült meg.

A hős Kangyal Balázs minden erejével a gyerekeken segített / Fotó: Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club/Facebook

Túl van már a műtéten Kangyal Balázs, aki legszívesebben a Remete Ice Arena cserepadján állna most. Szerencsére megérkezett hozzá a legerősebb és leghatékonyabb fájdalomcsillapító, Mici lánya, így talán a közös online szurkolás lesz a mai napjában a második legjobb dolog, a remélhetőleg sikeres műtét után.

Mert lélekben a srácokkal van, ehhez nem fér semmi kétség!

Hajrá, BJA HC!” – olvasható a posztban.