Túl van a műtéten a magyar hős, aki gyerekek mentése közben sérült meg súlyosan

Hősként ünneplik a magyar edzőt, akinek leszakadt a bicepsze, miközben gyerekeket mentett
„Amikor kidőlt a kordon, rajta volt egy csomó gyerek, akik hullottak előre…”
Kangyal Balázs vezetőedző múlt szombaton sérült meg. A BJAHC hősét most megműtötték.
Túl van a műtéten Kangyal Balázs, a Budapest Jégkorong Akadémia HC vezetőedzője, akinek múlt szombaton, a Ferencváros elleni Szuperkupa-mérkőzésen leszakadt a bicepsze – számolt be a klub a Facebook-oldalán. A hős gyerekek mentése közben sérült meg.
Túl van már a műtéten Kangyal Balázs, aki legszívesebben a Remete Ice Arena cserepadján állna most. Szerencsére megérkezett hozzá a legerősebb és leghatékonyabb fájdalomcsillapító, Mici lánya, így talán a közös online szurkolás lesz a mai napjában a második legjobb dolog, a remélhetőleg sikeres műtét után.
Mert lélekben a srácokkal van, ehhez nem fér semmi kétség!
Hajrá, BJA HC!” – olvasható a posztban.
Amikor kidőlt a kordon, rajta volt egy csomó gyerek, akik hullottak előre, így én reflexszerűen utána kaptam a korlátnak, hogy ne essenek le. Viszont, akkorra a korláton minimum tíz gyerek lógott, és ahogy bicepszből, egy kézzel elkaptam a korlátot, hogy ne essenek be fejjel a vas alá, azt éreztem mintha megszúrnák egy tőrrel a könyököm felett”
– mondta a mentésbe belesérülő egykori jégkorongozó, aki örül annak, hogy nem esett baja a gyerekeknek.
Ezt is ajánljuk a témában
„Amikor kidőlt a kordon, rajta volt egy csomó gyerek, akik hullottak előre…”
Fotó: Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club/Facebook