Hősként ünneplik a magyar edzőt, akinek leszakadt a bicepsze, miközben gyerekeket mentett

Leszakadt a bicepsze Kangyal Balázsnak, a Budapest Jégkorong Akadémia HC vezetőedzőjének szombaton, a Ferencváros elleni Szuperkupa-mérkőzésen, miközben gyerekeket mentett – számolt be a klub Facebook-oldalán.

Kangyal Balázs minden erejével a gyerekeken segített (Fotó: Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club/Facebook)

„Sok kedves és aggódó üzenet érkezett tegnap este óta, mindenki vezetőedzőnk állapotáról érdeklődik. Sajnos nagyon úgy néz ki, hogy a tegnap este számunkra vezér áldozattal is járt” – olvasható a közleményben, amely utána idézte Kangyalt.

Amikor kidőlt a kordon, rajta volt egy csomó gyerek, akik hullottak előre, így én reflexszerűen utána kaptam a korlátnak, hogy ne essenek le. Viszont, akkorra a korláton minimum tíz gyerek lógott, és ahogy bicepszből, egy kézzel elkaptam a korlátot, hogy ne essenek be fejjel a vas alá, azt éreztem mintha megszúrnák egy tőrrel a könyököm felett. Úgy néz ki, hogy leszakadt a bicepszem. Aztán, hogy ezt műteni kell-e vagy sem, azt a hétfői MR-vizsgálat mondja meg”

– mondta a mentésbe belesérülő hős, aki örül annak, hogy nem esett baja a gyerekeknek.

A gyerekek mentése után hősként ünneplik a magyarok

A poszt alatt az emberek egymás után kívántak neki mihamarabbi felépülést.

„Nem minden hős visel köpenyt… Jobbulást, Bill!”

„Jobbulást, Bill! Hősies tett volt, köszönjük a feláldozó lélekjelenléted!”

„Jobbulást kívánok a mesternek!”

„Köszi és hála a gyerekek nevében is! Mielőbbi felépülést!”

„Példamutató tett volt, mielőbbi gyógyulást kívánok!”