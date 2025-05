Rácsodálkozott a világ a magyar tehetségre – mindenki azt kérdezi, ki ez a gyerek

A magyar férfi jégkorong-válogatott kedden ismét jégre lép a dán–svéd közös rendezésű világbajnokságon: a két vereséggel kezdő mieink Kazahsztán ellen játszanak. A hazai és a nemzetközi sajtó a meccs előtt egy magyar játékosról cikkezik, ugyanis Szongoth Domán 16 évesen debütált a legmagasabb szinten.

„Nála fiatalabb játékos 76 éve nem lépett jégre elit-világbajnokságon: Szongoth Domán 1949 óta a legifjabb a legjobbak között. A mieink első összecsapásán, a németek ellen 16 évesen, 11 hónaposan és 2 naposan szerepelt, megilletődöttség azonban cseppet sem látszott rajta” – írja a Nemzeti Sport a felvezető cikkében.

Nagy fegyvertény, hogy az NHL-ben is meghatározó játékosok ellen léphetünk jégre. Szerencsés vagyok, hogy ilyen fiatalon ez megadatik. Látom, érzem, milyen színvonalon hokiznak, sokkal gyorsabbak, ügyesebbek nálunk. Jó tudni, miben kell fejlődnünk, és mi az, amiben már közel vagyunk hozzájuk”

– mondta a lapnak Szongoth, akire most nagy figyelem hárul.

„Vannak árnyoldalai is annak, ha az embert hirtelen felkapják, ezt csak most kezdem érzékelni. Még nem tökéletesen, de már úgy érzem, jól el tudom különíteni egymástól a médiafigyelmet és a pályán nyújtott teljesítményt. Nekem az utóbbira kell összpontosítanom, segíteni a csapatot, és ki kell zárnom a jégen minden mást. Természetesen örülök a figyelemnek, hiszen gyerekként arról álmodoztam, hogy ismert, híres hokis legyek, jó visszajelzés, hogy valamit elértem, de nincs megállás, tovább kell melózni” – jelentette ki Szongoth, akinek az édesapja és a nagyapja is jégkorongozott.

„Két és fél évesen voltam először apukámmal hokiedzésen. Én nem annyira emlékszem, ő mesélte, hogy volt egy rosszabb időszakom, nagyjából három és féltől négyéves koromig, amikor nem jártam edzeni. De sohasem kényszerítettek, apukám megvárta, amíg én magam mondtam, hogy újra szeretnék jégre menni, onnantól kezdve pedig már saját akaratomból jártam. Sokat segített nekem otthon, gyakoroltunk közösen, de nem éreztem kötelességnek, hogy jégkorongozzak” – emlékezett vissza a fiatal támadó.

Tizenegy-tizenkét éves koromig fociztam is, sőt, a kézilabdát is kipróbáltam. Egy ideig vacilláltam, melyiket válasszam, a jégkorongot vagy a labdarúgást. Utóbbiban sem voltam ügyetlen, mehettem volna jobb magyar csapatokba is, de amikor végül döntenem kellett, egyértelműen a hoki felé húztam”

– jelentette ki.