Mentális gyengeségről és taktikai hiányosságokról írnak a Liverpool lesújtó statisztikái kapcsán

idén már 18 alkalommal volt rá precedens, hogy egy adott mérkőzésen a Vörösök kapituláltak először, s ezek közül csupán kétszer tudtak fordítani és győzni, 14 vereség és két döntetlen mellett.

A portál szerint ez a mutató egyenesen riasztó, már csak azért is, mert azt jelzi, hogy a csapatban nincs meg az a fajta mentális és fizikai erő, ami az eredmények megfordításához szükséges. Slot sűrű menetrendről, fáradtságról és az erre visszavezetett intenzitáshiányról tett nyilatkozatait már egyenesen kifogásoknak minősíti a szerző, a holland menedzser pozícióját pedig tarthatatlannak a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőre fordulva, végzetes taktikai hiányosságokat emlegetve.

A Liverpool szerda este 21 órától lép pályára a BL-címvédő PSG otthonában a negyeddöntő első meccsén. Ez az utolsó sorozat, amelyben Szoboszlaiék még állva maradtak, de az aktuális formákat tekintve finoman szólva sem a 'Pool a párharc favoritja. Ráadásul a csapat bajnoki címvédő létére a Premier League-ben is csak az 5. helyen áll, azaz ott is legfeljebb csak a BL-indulásért küzdhet reálisan nézve – más kérdés, ha így folytatják, akkor lassan attól is elköszönhetnek.