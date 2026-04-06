FA Kupa Van Dijk Arne Slot Manchester City Liverpool Szoboszlai Dominik

Mentális gyengeségről és taktikai hiányosságokról írnak a Liverpool lesújtó statisztikái kapcsán

2026. április 06. 19:46

Minden harmadik meccsén hátrányba kerül Arne Slot csapata. Ez már önmagában súlyos probléma, az meg végképp, hogy amikor idén a Liverpool kapta az első gólt, mindössze két mérkőzését tudta megnyerni...

Mint ismert, a Liverpool súlyos, 4–0-s vereséggel zuhant ki az FA Kupából a Manchester City elleni hétvégi negyeddöntőben. Az újabb kudarc már Szoboszlai Dominiknek is sok volt: előbb a szurkolótáborral szólalkozott össze, majd elkeseredetten állt a kamerák elé nyilatkozni. Ráadásul most egy még lesújtóbb statisztika látott napvilágot, amely csak tovább mélyítheti a liverpooli válságot. 

SZALAH, Mohamed City-Liverpool
A Liverpoolnak esélye sem volt a City ellen – a szezon végén távozó Mohamed Szalah még egy tizenegyest is kihagyott 4–0-s hátránynál... (Fotó: MTI/AP/Jon Super)

Mindössze két liverpooli győzelem hátrányból...

A This Is Anfield szurkolói portál elemzésében arra mutat rá, hogy Arne Slot edzősködése alatt rendkívül gyakori az, hogy a Liverpool kapja a mérkőzések első gólját: átlagban minden harmadik meccsen övék az első bekapott találat, és amikor így hátrányba kerülnek, csupán 21%-ban tudják megnyerni a mérkőzést. Ez az adat a mostani szezonban még kirívóbb: 

idén már 18 alkalommal volt rá precedens, hogy egy adott mérkőzésen a Vörösök kapituláltak először, s ezek közül csupán kétszer tudtak fordítani és győzni, 14 vereség és két döntetlen mellett.

A portál szerint ez a mutató egyenesen riasztó, már csak azért is, mert azt jelzi, hogy a csapatban nincs meg az a fajta mentális és fizikai erő, ami az eredmények megfordításához szükséges. Slot sűrű menetrendről, fáradtságról és az erre visszavezetett intenzitáshiányról tett nyilatkozatait már egyenesen kifogásoknak minősíti a szerző, a holland menedzser pozícióját pedig tarthatatlannak a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőre fordulva, végzetes taktikai hiányosságokat emlegetve. 

A Liverpool szerda este 21 órától lép pályára a BL-címvédő PSG otthonában a negyeddöntő első meccsén. Ez az utolsó sorozat, amelyben Szoboszlaiék még állva maradtak, de az aktuális formákat tekintve finoman szólva sem a 'Pool a párharc favoritja. Ráadásul a csapat bajnoki címvédő létére a Premier League-ben is csak az 5. helyen áll, azaz ott is legfeljebb csak a BL-indulásért küzdhet reálisan nézve – más kérdés, ha így folytatják, akkor lassan attól is elköszönhetnek. 

És ezt nem mi mondjuk, hanem maga Szoboszlai Dominik...

Nyitókép: MTI/AP/Jon Super 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. április 06. 23:59
Ha egy csapat mentálisan összeesik akkor ott az edzőben kell keresni a hibát. Ezen a szinten már nem kell megtanítani a játokosokat a focira, itt már más a feladat: erre képtelen az edző jelenleg ....
polárüveg
2026. április 06. 21:02
A helyzet okát érdemes a brit sportfogadás gigaösszegei körül keresni.
frankie-bunn
2026. április 06. 19:51
Az előbbi oka az utóbbi, magyarul Slot
