Rosszul öregedtek a válogatott játékos szavai: hűségesküt tett a Fradinak, majd egy másik magyar csapathoz igazolt

Mint az köztudott, Imre Bence a nyáron hazatér Németországból, és a következő idénytől már a One Veszprém színeiben kézilabdázik. A magyar válogatott szélső nemrégiben a Magyar Olimpiai Csapat (Team Hungary) hivatalos YouTube-csatornáján futó Kaliforniai Álom című műsor vendége volt, és ebben az interjúban arról is beszélt, hogy amikor két évvel ezelőtt a jelenlegi együtteséhez, a THW Kielhez igazolt, akkor azt mondta, hogy idehaza számára nem létezik más csapat a nevelőklubján, a Ferencvároson kívül.

„Amikor a Ferencvárostól eljöttem két éve, volt egy nagyon rosszul megfogalmazott mondatom, amelyet csak most próbálok »levakarni« a teljesítményemmel – idézte a Nemzeti Sport a még mindig csak 23 esztendős játékost. –