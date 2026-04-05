Rosszul öregedtek a válogatott játékos szavai: hűségesküt tett a Fradinak, majd egy másik magyar csapathoz igazolt
2026. április 05. 21:40
A Veszprémhez hazatérő válogatott kézilabdázó szavai rosszul öregedtek. Imre Bence két évvel ezelőtt azt mondta, számára idehaza csak a Ferencváros létezik.
Mint az köztudott, Imre Bence a nyáron hazatér Németországból, és a következő idénytől már a One Veszprém színeiben kézilabdázik. A magyar válogatott szélső nemrégiben a Magyar Olimpiai Csapat (Team Hungary) hivatalos YouTube-csatornáján futó Kaliforniai Álom című műsor vendége volt, és ebben az interjúban arról is beszélt, hogy amikor két évvel ezelőtt a jelenlegi együtteséhez, a THW Kielhez igazolt, akkor azt mondta, hogy idehaza számára nem létezik más csapat a nevelőklubján, a Ferencvároson kívül.
„Amikor a Ferencvárostól eljöttem két éve, volt egy nagyon rosszul megfogalmazott mondatom, amelyet csak most próbálok »levakarni« a teljesítményemmel – idézte a Nemzeti Sport a még mindig csak 23 esztendős játékost. –
Nem tudom azt mondani, hogy nem így gondoltam, hiszen imádom a Ferencvárost, és akkor azt mondtam, hogy egy csapat van számomra, a Ferencváros. Ez nyilván egy rosszul öregedő interjú, most, hogy a Veszprém játékosa leszek. Ebből sokat tanulhatok, és tökéletesen megértem, hogy ez valakit bántott, sértett – gondolok itt leginkább a Ferencváros-szurkolókra.”
Imre Bence ezer szállal kötődik az FTC-hez, hiszen anyukája, az Európa-bajnok, világbajnoki és olimpiai ezüstérmes Kökény Beatrix igazi Fradi-legenda. „Anya harminc éve van a klubnál, ott nőttem fel, amikor tudok, kimegyek az összes focimeccsre, vízilabdára is. Nekem ez a fradizmus megmaradt” – jelentette ki.
