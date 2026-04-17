labdaszedő Gróf Dávid Fradi Újpest Ferencváros BRFK

Véget vetett a pletykáknak a BRFK: megszólt a labdaszedőt fellökő Fradi-kapus ügyében

2026. április 17. 16:19

A Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete válaszolt az M4 Sport megkeresésére. Eljárás indult az újpesti labdaszedőt fellökő Gróf Dávid ellen.

Garázdaság vétség gyanúja miatt eljárás indult Gróf Dávid ellen, aki a tavaly októberi Újpest–Ferencváros mérkőzésen fellökött egy labdaszedő fiút – derül ki az M4 Sport cikkéből, amely az üggyel kapcsolatban idézi a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRKF) sajtóügyeletének levelét.

A Fradi kapusa azért kapott piros lapot az őszi találkozó hosszabbításában, mert fellökte a hazaiak egyik labdaszedőjét. A 37 éves futballista elismerte a felelősségét és bocsánatot kért a tettéért, de a Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága így is négymeccses eltiltással sújtotta, valamint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte.

Úgy tűnt, az ügynek nem lesz folytatása, mert az akkori lapértesülések szerint a sértett és családja nem tett feljelentést, a lila-fehérek ügyeiben rendre jól értesült Lila Sector Facebook-oldal csütörtökön arról számolt be, hogy értesülései szerint testi sértés és kiskorú veszélyeztetése miatt hivatalból eljárás indul Gróf ellen.

 

Az M4 Sport tájékoztatást kért a BRFK sajtóügyeletétől, hogy valóban indult-e eljárás Gróffal szemben.

Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a kérdéses esettel kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. Kerületi Rendőrkapitánysága 2026. január 29-én garázdaság vétség gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Az eljárás célja az eset körülményeinek tisztázása. Válaszadásunkig gyanúsítotti kihallgatás nem történt

– áll a BRFK kommunikációs osztályának válaszában.

A sportcsatorna a történtekkel kapcsolatban 

  • megkereste a Ferencvárost is, amely egyelőre nem válaszolt, 
  • Gróf Dávid sem szólalt még meg, 
  • az Újpest pedig nem akart reagálni az ügyre.

Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt

 

kbs-real
2026. április 17. 16:55
"jól értesült Lila Sector Facebook-oldal csütörtökön arról számolt be, hogy értesülései szerint testi sértés és kiskorú veszélyeztetése miatt hivatalból eljárás indul" Az a jól értesült éppenséggel csak a joghoz nem ért. A gyerek nem sérült meg, tehát nincs testi sértés (a könnyű testi sértés amúgy is magánvádas lenne); a kiskorú veszélyeztetést pedig az követheti el, akinek a kiskorú a nevelésében, gondozásában vagy más módon hatalmi befolyása alatt áll. Gróf nem volt a labdaszedőnek a dadusa.
Globalfake
2026. április 17. 16:53 Szerkesztve
" kiskorú veszélyeztetése miatt hivatalból eljárás indul" oké...és mi a romantikus faszt keres egy kiskorú akkor ott, amikor bármikor megsérülhet?? Ez futball, lehet hogy ugy megrugják labdával, hogy ott marad, szóval mi a picsát is keres ott és kinek az engedélyével??
masikhozzaszolo
2026. április 17. 16:50
Az Index az Ludas Matyi, ami már megszűnt? Kirak egy 2022-es képet. Az már nem Belügyminisztérium. Eladták.
lefitymaltzsido
2026. április 17. 16:26
Végre valahára ezt a sok büdös rohadt tetves lefitymált szappanzsidót, akinek a fidesz szopkodta a lefitymált kis pöcsét kirugdossák ebből az országból, mint a macskát szarni A Tisza kormány majd a CSOK-ot , meg minden adókedvezményt is a fityma felmutatásával fog érvényesíteni. Minek ezeknek a buzeráns köcsög zsidóknak CSOK, amikor lefitymált fasszal úgyse tudnak gyereket csinálni?
