Véget vetett a pletykáknak a BRFK: megszólt a labdaszedőt fellökő Fradi-kapus ügyében

Garázdaság vétség gyanúja miatt eljárás indult Gróf Dávid ellen, aki a tavaly októberi Újpest–Ferencváros mérkőzésen fellökött egy labdaszedő fiút – derül ki az M4 Sport cikkéből, amely az üggyel kapcsolatban idézi a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRKF) sajtóügyeletének levelét.

A Fradi kapusa azért kapott piros lapot az őszi találkozó hosszabbításában, mert fellökte a hazaiak egyik labdaszedőjét. A 37 éves futballista elismerte a felelősségét és bocsánatot kért a tettéért, de a Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága így is négymeccses eltiltással sújtotta, valamint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte.