Véget vetett a pletykáknak a BRFK: megszólt a labdaszedőt fellökő Fradi-kapus ügyében

A Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete válaszolt az M4 Sport megkeresésére. Eljárás indult az újpesti labdaszedőt fellökő Gróf Dávid ellen.
Garázdaság vétség gyanúja miatt eljárás indult Gróf Dávid ellen, aki a tavaly októberi Újpest–Ferencváros mérkőzésen fellökött egy labdaszedő fiút – derül ki az M4 Sport cikkéből, amely az üggyel kapcsolatban idézi a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRKF) sajtóügyeletének levelét.
A Fradi kapusa azért kapott piros lapot az őszi találkozó hosszabbításában, mert fellökte a hazaiak egyik labdaszedőjét. A 37 éves futballista elismerte a felelősségét és bocsánatot kért a tettéért, de a Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága így is négymeccses eltiltással sújtotta, valamint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte.
Úgy tűnt, az ügynek nem lesz folytatása, mert az akkori lapértesülések szerint a sértett és családja nem tett feljelentést, a lila-fehérek ügyeiben rendre jól értesült Lila Sector Facebook-oldal csütörtökön arról számolt be, hogy értesülései szerint testi sértés és kiskorú veszélyeztetése miatt hivatalból eljárás indul Gróf ellen.
Az M4 Sport tájékoztatást kért a BRFK sajtóügyeletétől, hogy valóban indult-e eljárás Gróffal szemben.
Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a kérdéses esettel kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. Kerületi Rendőrkapitánysága 2026. január 29-én garázdaság vétség gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Az eljárás célja az eset körülményeinek tisztázása. Válaszadásunkig gyanúsítotti kihallgatás nem történt
– áll a BRFK kommunikációs osztályának válaszában.
A sportcsatorna a történtekkel kapcsolatban
