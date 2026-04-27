„Ez a show része” – Gera Zoltán odaszúrt Robbie Keane-nek

Legszívesebben klónoznák a mágikus magyart Angliában – a jeles napon sem feledkeztek meg róla
Áradoznak róla.
Robbie Keane csak nézte, ahogy a magyar szaltózik, miután gólt lő csapatának a Premier League-ben. Gera Zoltán labdarúgó-pályafutása egyik emlékezetes momentumával szúrt oda a Ferencváros vezetőedzőjének.
Szoboszlai Dominik előtt kétség kívül Gera Zoltán volt a Premier League legnagyobb magyar sztárja. A 97-szeres válogatott korábbi labdarúgó összesen 172 angol elsőosztályú bajnoki mérkőzésen lépett pályára a West Bromwich Albion és a Fulham színeiben, ezeken 17 gólt és 12 gólpasszt ért el.
Ezt is ajánljuk a témában
A korábbi kiváló középpályás a Spíler Tv Premier Előtt című műsorának volt a vendége, ahol arról beszélt, hogyan sikerült felvennie a PL ritmusát, miután a Ferencvárosból a szigetországba igazolt 2004-ben.
„Amikor a Fradiban játszottam, nem voltam a legjobb fizikai állapotú játékosok között. Amikor kiigazoltam Angliába, ez még inkább így volt. Megszenvedtem az első időszakot, de amit gyorsan felismertem, ami miatt meg tudtam ragadni, az az volt, hogy gyorsan váltottam a fejemben: itt nincs idő négyszer-ötször hozzáérni a labdához, azonnal folytatnom kell, kétérintővel kell játszanom. Tudtam, hogy fizikálisan nem vagyok azon a szinten, mint ők, birkózásban esélyem sincs, ezért gyorsan, ésszel kell játszanom.”
Ezután szóba került, hogy ezen kívül fontos gólokat is szerzett – például rögtön az első mérkőzésen, amikor kezdő volt, a Tottenham ellen már a 3. percben eredményes volt. Ugyanabban az idényben betalált még egyszer a Spursnek, a londoni klub egyenlítő gólját az FTC jelenlegi vezetőedzője, Robbie Keane szerezte. Amikor stúdióban Geráék megnézték a gólt, így kommentálta az ex-labdarúgó a találatát:
Ezt is ajánljuk a témában
A ferencvárosi vezetőedzője csapatától hiányolja a több lőtt gólt, Gruber saját magától.
Robbie Keane itt nézte a gólörömöt, emlékszem rá. Mondtam is a múltkor neki, hogy ott megy a szaltó, ő meg a háttérben pont le van fényképezve, ahogy nézi, hogyan szaltózom. Nyilván ez csak a show része, de néha azért el-eltaláltam a labdát.”
Gera Zoltán legutóbb a Kecskemét vezetőedzőjeként dolgozott, tavaly nyáron köszönték meg a munkáját. Első idényében még az NB I-ben irányította a lila-fehéreket, így edzőként is megmérkőzhetett Robbie Keane-nel, aki akkor már a Fradi trénere volt. A zöld-fehérek 4–0-ra nyerték meg azt a találkozót.
Nyitókép: MTI/MTVA/Purger Tamás