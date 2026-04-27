Gera Zoltán Robbie Keane West Bromwich Albion FC

„Ez a show része” – Gera Zoltán odaszúrt Robbie Keane-nek

2026. április 27. 09:38

Robbie Keane csak nézte, ahogy a magyar szaltózik, miután gólt lő csapatának a Premier League-ben. Gera Zoltán labdarúgó-pályafutása egyik emlékezetes momentumával szúrt oda a Ferencváros vezetőedzőjének.

null

Szoboszlai Dominik előtt kétség kívül Gera Zoltán volt a Premier League legnagyobb magyar sztárja. A 97-szeres válogatott korábbi labdarúgó összesen 172 angol elsőosztályú bajnoki mérkőzésen lépett pályára a West Bromwich Albion és a Fulham színeiben, ezeken 17 gólt és 12 gólpasszt ért el.

Gera Zoltán
Egy legendás Gera Zoltán-szaltó Angliából. Fotó: IAN KINGTON / AFP

A korábbi kiváló középpályás a Spíler Tv Premier Előtt című műsorának volt a vendége, ahol arról beszélt, hogyan sikerült felvennie a PL ritmusát, miután a Ferencvárosból a szigetországba igazolt 2004-ben.

„Amikor a Fradiban játszottam, nem voltam a legjobb fizikai állapotú játékosok között. Amikor kiigazoltam Angliába, ez még inkább így volt. Megszenvedtem az első időszakot, de amit gyorsan felismertem, ami miatt meg tudtam ragadni, az az volt, hogy gyorsan váltottam a fejemben: itt nincs idő négyszer-ötször hozzáérni a labdához, azonnal folytatnom kell, kétérintővel kell játszanom. Tudtam, hogy fizikálisan nem vagyok azon a szinten, mint ők, birkózásban esélyem sincs, ezért gyorsan, ésszel kell játszanom.”

Gera Zoltán odaszúrt Robbie Keane-nek

Ezután szóba került, hogy ezen kívül fontos gólokat is szerzett – például rögtön az első mérkőzésen, amikor kezdő volt, a Tottenham ellen már a 3. percben eredményes volt. Ugyanabban az idényben betalált még egyszer a Spursnek, a londoni klub egyenlítő gólját az FTC jelenlegi vezetőedzője, Robbie Keane szerezte. Amikor stúdióban Geráék megnézték a gólt, így kommentálta az ex-labdarúgó a találatát:

Robbie Keane itt nézte a gólörömöt, emlékszem rá. Mondtam is a múltkor neki, hogy ott megy a szaltó, ő meg a háttérben pont le van fényképezve, ahogy nézi, hogyan szaltózom. Nyilván ez csak a show része, de néha azért el-eltaláltam a labdát.”

Gera Zoltán legutóbb a Kecskemét vezetőedzőjeként dolgozott, tavaly nyáron köszönték meg a munkáját. Első idényében még az NB I-ben irányította a lila-fehéreket, így edzőként is megmérkőzhetett Robbie Keane-nel, aki akkor már a Fradi trénere volt. A zöld-fehérek 4–0-ra nyerték meg azt a találkozót.

Nyitókép: MTI/MTVA/Purger Tamás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
zakar zoltán béla
2026. április 27. 11:40
ASDCFVGBHNM,
