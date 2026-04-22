Legszívesebben klónoznák a mágikus magyart Angliában – a jeles napon sem feledkeztek meg róla

A magyar futball legendás alakja, a 97-szeres magyar válogatott játékos, Gera Zoltán április 22-én töltötte be a 47. életévét. A születésnapján egykori angol klubjai, a West Bromwich Albion és a Fulham is felköszöntötte őt.

A mágikus magyar szaltózós gólöröme (Fotó: Glyn Kirk/AFP)

Gera 2004 nyarán a Ferencvárost elhagyva igazolt a West Bromhoz, amelynél négy évet töltött. Onnan a Fulhamhez szerződött, majd három esztendővel később visszakerült előző angol csapatához.