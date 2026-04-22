Gera Zoltán születésnap West Bromwich West Bromwich Albion FC Fulham Anglia

Legszívesebben klónoznák a mágikus magyart Angliában – a jeles napon sem feledkeztek meg róla

2026. április 22. 20:45

Áradoznak Gera Zoltánról. A mágikus magyart korábbi angol klubjai köszöntötték fel a születésnapján.

A magyar futball legendás alakja, a 97-szeres magyar válogatott játékos, Gera Zoltán április 22-én töltötte be a 47. életévét. A születésnapján egykori angol klubjai, a West Bromwich Albion és a Fulham is felköszöntötte őt.

A mágikus magyar szaltózós gólöröme (Fotó: Glyn Kirk/AFP)

Gera 2004 nyarán a Ferencvárost elhagyva igazolt a West Bromhoz, amelynél négy évet töltött. Onnan a Fulhamhez szerződött, majd három esztendővel később visszakerült előző angol csapatához.

A West Bromban 191 tétmérkőzésen 29 gólt és 23 gólpasszt jegyzett, míg a Fulhamben 120 tétmeccsen 17 találat és 13 assziszt került a neve mellé.

A mágikus magyar

Mindkét klubnál legendaként tekintenek rá a drukkerek. A West Bromnál ezt írták róla:


„Abszolút a klub egyik hőse.”

„Legenda.”

„Abszolút klublegenda.”

A Fulhamnél pedig ezt:


„A labdaügyességét tekintve klasszis volt, nagyszerűek voltak az első érintései. Fontos gólokat szerzett, és az a higgadt tizenegyes a Juve ellen kulcs volt… Egy Gera-klónra lenne ma szükségünk.”

„Sosem felejtjük el a Juventusnak lőtt gólodat. Abszolút Fulham-legenda. Köszönjük, Zoltán!”

„Fantasztikus játékos és nagyszerű srác! Bármilyen korszakot nézve ő a kedvenc Fulham-játékosom.”

A West Brom jelenleg a másodosztályban a 18. helyen található. A gárda nagyot hajrázik, az előző kilenc bajnokiján veretlen maradt, a legutóbbi hét találkozójából pedig négyet is megnyert (legutóbb kedden), és ezzel már biztos bennmaradónak számít a 24 csapatos bajnokságban.

A Fulham az élvonalban szerepel, stabil teljesítményt nyújtva a 12. helyen áll, de a pontokat tekintve annyira kis különbségek vannak a középmezőnyben, hogy még odaérhet európai kupaindulást érő helyre.

Nyitókép: Ian Kington/AFP

