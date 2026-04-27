Paks Bognár György FTC

Bognár Györgytől megkérdezték, kit ajánlana a Fradinak – minden kétséget eloszlatott

2026. április 27. 07:44

A Ferencváros elleni vereséget követően Bognár György kendőzetlen őszinteséggel beszélt a két csapat közötti különbségről. Így értékelt a vendégek vezetőedzője az FTC–Paks után.

A Ferencváros 2–0-s győzelmet aratott a Paks ellen a labdarúgó NB I 31. fordulójában, s mivel a DVSC–ETO döntetlennel ért véget, egypontosra csökkentette hátrányát a tabellán az éllovas győriek mögött. Az FTC–Paks után Robbie Keane vezetőedző értékelését már olvashatták nálunk, most következzen a vendégek trénere, Bognár György.

FTC–Paks
FTC–Paks: Bognár György ezúttal sem beszélt mellé / Fotó: MTI/Purger Tamás

Ezt is ajánljuk a témában

„Ez egy nagyon sima mérkőzés volt a Fradinak, igaz, hogy pontrúgásból kerültek előnybe, de több lehetőségük is volt megszerezni a vezetést – idézte a szakember őszinte mondatait a Magyar Nemzet. – Megpróbáltuk azt játszani, amit mindig, feltolni a csapatot, de a nagy átütő erő ezúttal nem volt bennünk. Visszatérő probléma az idényben, hogy a mérkőzések nagy részében nem tudjuk ráerőltetni az akaratunkat az ellenfélre, maximum öt-tíz percig. Négy-öt fiatal is játszott nálunk, ők legalább eljutottak az Üllői útra...”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

FTC–Paks: Bognár György eloszlatta a kétségeket

Bognár szerint a Fradinak egyszerűen jobb játékosai vannak, mint a Paksnak.

Ha csak egy napot pihennek, mi meg mondjuk két hetet, akkor is kijön a különbség”

 – folytatta az edző, akitől megkérdezték, most kit ajánlana csapatából a Ferencvárosnak.

Bárkit, akiért pénzt adnak”

 – vágta rá Bognár.

Vereségével a Paks az 5. helyen áll a tabellán három ponttal a 3. Debrecen mögött, a hétvégén pedig éppen a Lokit fogadja hazai pályán.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

