Ft
Ft
20°C
8°C
Ft
Ft
20°C
8°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Böde-Bíró Blanka Metz FTC

„Még egy picit nehéz beszélni róla…” – Böde-Bíró parádéja döntetlent ért a Fradinak a Metz ellen

2026. április 19. 16:46

Teljesen nyílt maradt a Ferencváros és a Metz Bajnokok Ligája negyeddöntős párharcra az első felvonás után. A meccs emberének az FTC kapusát, Böde-Bíró Blankát választották, aki talán a legjobb teljesítményt nyújtotta visszatérése óta.

Nagy-Pál Tamás

Izgalmas, fordulatos mérkőzést játszott egymással az FTC-Rail Cargo Hungaria és a francia Metz a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, végül 31–31-es döntetlennel ért véget a találkozó, így teljesen nyílt maradt a párharc a jövő heti visszavágó előtt.

FTC
Vámos Petra (jobbra) szeretne továbbjutni az FTC ellen. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A mérkőzés után a franciák vezetőedzője, Emmanuel Mayonnade arról beszélt: nagyon nehéz összecsapás volt ez számukra a Ferencváros ellen, de ezen egyáltalán nem lepődtek meg.

„Pontosan tudtuk, hogy mire számítsunk, az itteni atmoszférát is jól ismerjük” – utalt a tréner arra, hogy a Fradi-szurkolók ismét remek hangulatot teremtettek az Érd Arénában. – „Nem szerettük volna, hogy ennyire hullámzó legyen a játékunk, de pontosan tudjuk, mire lesz szükségünk a visszavágón. 

Nyernünk kell, miközben talán a legnehezebb ellenfelet kaptuk erre a párharcra.”

A franciák magyar légiósa, Vámos Petra felemás érzésekkel zárta a találkozót.

„Nagyon küzdött mindkét csapat, és tudjuk, hogy itt mindig nagyon nehéz a Fradi ellen. Ez a meccs is megmutatta, hogy a final fourért rendezett csaták már nagyon kemények. Ki kell elemeznünk a meccset, és mindent meg fogunk tenni a továbbjutásért.”

A Mandiner arról is megkérdezte, mennyire volt sokkoló számukra, hogy csapattársuk, Lylou Borg egy ütközés során elveszítette eszméletét a pályán.

Az egy nagyon nehéz pillanat volt, úgyhogy onnantól kezdte próbáltunk érte is küzdeni és csinálni a dolgunkat. Sajnos ez benne van a játékban, de örültem, hogy ott ült már a kispadon a második félidőben.”

Így látták az FTC oldaláról

Bár a hajrában a magyar csapat mentette döntetlenre a mérkőzést, a Ferencváros vezetőedzője, Jesper Jansen nem volt elégedett az eredménnyel.

„Viszont gratulálhatok mindkét csapatnak, és a női kézilabdának is, mert óriási küzdelem volt. Mindkét együttes érezheti úgy, hogy benne maradt a győzelem ebben a meccsben. Most mindkét stábnak van hat napja, hogy itt-ott találjon egy gólt, amivel továbbjuthat. Rengeteg energiát kivett belőlünk ez a döntetlen.”

A mérkőzés emberének Böde-Bíró Blankát választották, aki talán a legjobb teljesítményét nyújtotta, amióta visszatért gyermekáldása után: 

33 lövésből 14-et megfogott, vagyis 42.42 százalékos védési hatékonysággal zárt.

Még egy picit nehéz beszélni róla, majd ki kell elemeznünk már higgadtan a meccset, és levonni a tanulságokat”

 – kezdte a kapus még a meccs hatása alatt a lefújás után. – „Óriási küzdelem volt, de nyitott maradt minden, örülök, hogy én is hozzá tudtam tenni a csapat teljesítményéhez. A jövő héten dupla erőbedobással kell még edzeni is, hogy elérhessük az álmunkat. Nem tudom, hogy előre aláírtam volna-e a döntetlent, mert hazai pályán, ilyen közönség előtt az ember mindig nyerni akar, de nincs más hátra, Metzben kell behúznunk a győzelmet.”

A visszavágót jövő szombaton délután 6 órától rendezik Franciaországban – a győztes bejut a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!