„Még egy picit nehéz beszélni róla…” – Böde-Bíró parádéja döntetlent ért a Fradinak a Metz ellen

A klubelnök pofozta fel elájult játékosát a Fradi-meccsen – döntetlent értek el a magyar lányok hazai pályán
Újabb bravúrra lesz szükség Franciaországban – három éve már sikerült.
Teljesen nyílt maradt a Ferencváros és a Metz Bajnokok Ligája negyeddöntős párharcra az első felvonás után. A meccs emberének az FTC kapusát, Böde-Bíró Blankát választották, aki talán a legjobb teljesítményt nyújtotta visszatérése óta.
Izgalmas, fordulatos mérkőzést játszott egymással az FTC-Rail Cargo Hungaria és a francia Metz a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, végül 31–31-es döntetlennel ért véget a találkozó, így teljesen nyílt maradt a párharc a jövő heti visszavágó előtt.
A mérkőzés után a franciák vezetőedzője, Emmanuel Mayonnade arról beszélt: nagyon nehéz összecsapás volt ez számukra a Ferencváros ellen, de ezen egyáltalán nem lepődtek meg.
„Pontosan tudtuk, hogy mire számítsunk, az itteni atmoszférát is jól ismerjük” – utalt a tréner arra, hogy a Fradi-szurkolók ismét remek hangulatot teremtettek az Érd Arénában. – „Nem szerettük volna, hogy ennyire hullámzó legyen a játékunk, de pontosan tudjuk, mire lesz szükségünk a visszavágón.
Nyernünk kell, miközben talán a legnehezebb ellenfelet kaptuk erre a párharcra.”
A franciák magyar légiósa, Vámos Petra felemás érzésekkel zárta a találkozót.
„Nagyon küzdött mindkét csapat, és tudjuk, hogy itt mindig nagyon nehéz a Fradi ellen. Ez a meccs is megmutatta, hogy a final fourért rendezett csaták már nagyon kemények. Ki kell elemeznünk a meccset, és mindent meg fogunk tenni a továbbjutásért.”
A Mandiner arról is megkérdezte, mennyire volt sokkoló számukra, hogy csapattársuk, Lylou Borg egy ütközés során elveszítette eszméletét a pályán.
Az egy nagyon nehéz pillanat volt, úgyhogy onnantól kezdte próbáltunk érte is küzdeni és csinálni a dolgunkat. Sajnos ez benne van a játékban, de örültem, hogy ott ült már a kispadon a második félidőben.”
Bár a hajrában a magyar csapat mentette döntetlenre a mérkőzést, a Ferencváros vezetőedzője, Jesper Jansen nem volt elégedett az eredménnyel.
„Viszont gratulálhatok mindkét csapatnak, és a női kézilabdának is, mert óriási küzdelem volt. Mindkét együttes érezheti úgy, hogy benne maradt a győzelem ebben a meccsben. Most mindkét stábnak van hat napja, hogy itt-ott találjon egy gólt, amivel továbbjuthat. Rengeteg energiát kivett belőlünk ez a döntetlen.”
A mérkőzés emberének Böde-Bíró Blankát választották, aki talán a legjobb teljesítményét nyújtotta, amióta visszatért gyermekáldása után:
33 lövésből 14-et megfogott, vagyis 42.42 százalékos védési hatékonysággal zárt.
Még egy picit nehéz beszélni róla, majd ki kell elemeznünk már higgadtan a meccset, és levonni a tanulságokat”
– kezdte a kapus még a meccs hatása alatt a lefújás után. – „Óriási küzdelem volt, de nyitott maradt minden, örülök, hogy én is hozzá tudtam tenni a csapat teljesítményéhez. A jövő héten dupla erőbedobással kell még edzeni is, hogy elérhessük az álmunkat. Nem tudom, hogy előre aláírtam volna-e a döntetlent, mert hazai pályán, ilyen közönség előtt az ember mindig nyerni akar, de nincs más hátra, Metzben kell behúznunk a győzelmet.”
A visszavágót jövő szombaton délután 6 órától rendezik Franciaországban – a győztes bejut a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert