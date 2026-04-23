esztergom Szöllősi-Zácsik Szandra Fradi

„Az első gondolatom az volt, hogy itt a vége” – ferencvárosi legenda a sokadik nagy pofonja után

2026. április 23. 22:51

Túl van a műtéten, nyáron már a csapattal alapozna Szöllősi-Zácsik Szandra. A klasszis kézilabdázó Esztergomban összeszorított fogakkal küzd, hogy visszatérhessen.

Gőzerővel dolgozik a visszatérésén az esztergomi női kézilabdacsapat korábbi válogatott átlövője, Szöllősi-Zácsik Szandra, aki öt hónapja szenvedett súlyos térdsérülést. A Ferencvárossal többek között bajnoki címeket és KEK-győzelmeket is ünneplő klasszis az évek során számtalan megpróbáltatáson ment keresztül, így tisztában van vele, mekkora mentális erő szükséges a talpra álláshoz, a csapatba való visszatéréshez.

ELEK Gábor esztergom
Az esztergomi együttes várja vissza a pályára Szöllősi-Zácsik Szandrát
Fotó: MTI/MTVA/Kovács Márton

Nyári visszatérésre készül Esztergomban

Már túl van az operáción és a rehabilitáció nagy részén az egykori Fradi-klasszis, így egyre közelebbről látja a fényt az alagút végén.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

„Mentálisan nagyon erősnek kell lenni, hogy a gyakori hullámvölgyeket át lehessen vészelni, mert vannak jobb és rosszabb napok. De úgy érzem, hogy most már azért jövök ki ebből, túl vagyok a rehabilitáció felén. Már látom a fényt az alagút végén, és nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb túl tudok lendülni ezen az időszakon” – foglalta össze érzéseit Szöllősi-Zácsik Szandra a klubhonlapon, majd így folytatta:

Amikor jött a sérülés, az első gondolatom az volt, hogy akkor itt a vége, én ezt abbahagyom. De ez tényleg csak pár perc volt. Találkoztam a kisfiammal, a kislányommal és az apukámmal, és ez elég gyorsan elmúlt.

Utána már úgy voltam vele, hogy az élet sok akadályt elém rakott, ezt is megugrom. Ha már egyszer megugrottam, akkor meg fogom még egyszer” – mesélte az átlövő.

Az esztergomi csapat kiváló szezont fut Elek Gábor irányításával, de nagyon várják vissza rutinos játékosukat, aki az egészségügyi stáb felügyelete mellett azért dolgozik, hogy a júliusban kezdődő alapozáskor már közel teljes értékű munkát tudjon végezni.

