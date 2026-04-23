„Az első gondolatom az volt, hogy itt a vége” – ferencvárosi legenda a sokadik nagy pofonja után

Gőzerővel dolgozik a visszatérésén az esztergomi női kézilabdacsapat korábbi válogatott átlövője, Szöllősi-Zácsik Szandra, aki öt hónapja szenvedett súlyos térdsérülést. A Ferencvárossal többek között bajnoki címeket és KEK-győzelmeket is ünneplő klasszis az évek során számtalan megpróbáltatáson ment keresztül, így tisztában van vele, mekkora mentális erő szükséges a talpra álláshoz, a csapatba való visszatéréshez.

Nyári visszatérésre készül Esztergomban

Már túl van az operáción és a rehabilitáció nagy részén az egykori Fradi-klasszis, így egyre közelebbről látja a fényt az alagút végén.