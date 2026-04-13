Unalomba fulladt ez az NB I-es meccs – és az eredmény sem szokványos

A DVSC gól nélküli döntetlent játszott a Kisvárda vendégeként a labdarúgó NB I 29. fordulójának hétfői záró mérkőzésén. A legutóbbi nyolc bajnoki meccsükből csak egyet megnyerő hajdúságiak ezzel megelőzték a Zalaegerszeget, és újra a harmadik helyen állnak a tabellán.

A Debrecen kezdte aktívabban a meccset, gyors passzokkal játszotta át a középpályát, a hazai kapu előtt azonban ritkán tudott veszélyt teremteni. Negyedóra után kiegyenlítetté vált a játék, mindkét csapat védelme jól működött, így igazán komoly helyzet nélkül pörgött le az első 45 perc.