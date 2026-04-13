Orbán Viktor bejelentette: újjászervezik a Fideszt, április 28-án országos választmányt tartanak

Orbán Viktor: „A kormányzás lehetőségét és felelősségét nem nekünk adták, a győztes pártnak gratuláltam”
A miniszterelnök beszédet mondott a választások éjszakáján. Előtte felhívta Magyar Pétert és gratulált a győzelméhez.
A miniszterelnök szerint övék Magyarország legösszetartóbb politikai közössége, évtizedek óta szolgálják hűségesen a magyar embereket, és a következő években is így tesznek majd.
Videóüzenetben szólt választóihoz Orbán Viktor miniszterelnök, aki először nyilatkozott a vasárnap éjjeli választási vereség óta. Mint fogalmazott: mára kiderült, hogy több mint 2 millió 250 ezer szavazó támogatta a Fidesz-KDNP listáját és jelöltjeit.
A miniszterelnök beszédet mondott a választások éjszakáján. Előtte felhívta Magyar Pétert és gratulált a győzelméhez.
„A nemzeti oldal, a mi politikai közösségünk ma ekkora Magyarországon. Hálás köszönet minden támogatónknak. 2014-ben ugyanennyi választópolgár támogatásával hatalmas győzelmet arattunk. Tegnap ugyanez csak a tisztességes helytálláshoz és a vereséghez volt elég.
De a nemzeti oldal szavazói mindig számíthatnak ránk!”
– emelte ki.
Aláhúzta: a Fidesz Magyarország legösszetartóbb politikai közössége, évtizedek óta szolgálják hűségesen a magyar embereket, és a következő években is így tesznek majd.
„Az a tervünk, hogy a szavazóinkkal megvédjük a nemzeti oldal vívmányait, a következő hetekben újjászervezzük magunkat, elmegyünk minden választókerületbe, összehívjuk az önkénteseinket, aktivistáinkat, képviselőinket és jelöltjeinket. Április 28-án pedig országos választmányi ülést tartunk” – jelentette be.
Beszédét azzal zárta, hogy „ma a munka elindult, hajrá Magyarország, hajrá magyarok!”
A kormányfő ezzel világos üzenetet küldött a következő hetek munkájáról és arról is, hogy újjászervezik a Fideszt, amihez minden szavazóra és párttagra szükség lesz.
Az országos választmány keretében döntenek majd arról, hogy milyen vezetéssel folytatja a párt a következő időszakban.
