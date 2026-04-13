Ft
Ft
18°C
4°C
Ft
Ft
18°C
4°C
04. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 13.
hétfő
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
fidesz - kdnp országgyűlési választás 2026 miniszterelnök orbán viktor

Orbán Viktor bejelentette: újjászervezik a Fideszt, április 28-án országos választmányt tartanak

2026. április 13. 19:37

A miniszterelnök szerint övék Magyarország legösszetartóbb politikai közössége, évtizedek óta szolgálják hűségesen a magyar embereket, és a következő években is így tesznek majd.

2026. április 13. 19:37
Videóüzenetben szólt választóihoz Orbán Viktor miniszterelnök, aki először nyilatkozott a vasárnap éjjeli választási vereség óta. Mint fogalmazott: mára kiderült, hogy több mint 2 millió 250 ezer szavazó támogatta a Fidesz-KDNP listáját és jelöltjeit. 

„A nemzeti oldal, a mi politikai közösségünk ma ekkora Magyarországon. Hálás köszönet minden támogatónknak. 2014-ben ugyanennyi választópolgár támogatásával hatalmas győzelmet arattunk. Tegnap ugyanez csak a tisztességes helytálláshoz és a vereséghez volt elég.

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

De a nemzeti oldal szavazói mindig számíthatnak ránk!” 

– emelte ki. 

Aláhúzta: a Fidesz Magyarország legösszetartóbb politikai közössége, évtizedek óta szolgálják hűségesen a magyar embereket, és a következő években is így tesznek majd. 

„Az a tervünk, hogy a szavazóinkkal megvédjük a nemzeti oldal vívmányait, a következő hetekben újjászervezzük magunkat, elmegyünk minden választókerületbe, összehívjuk az önkénteseinket, aktivistáinkat, képviselőinket és jelöltjeinket. Április 28-án pedig országos választmányi ülést tartunk” – jelentette be. 

Beszédét azzal zárta, hogy „ma a munka elindult, hajrá Magyarország, hajrá magyarok!” 

A kormányfő ezzel világos üzenetet küldött a következő hetek munkájáról és arról is, hogy újjászervezik a Fideszt, amihez minden szavazóra és párttagra szükség lesz. 

Az országos választmány keretében döntenek majd arról, hogy milyen vezetéssel folytatja a párt a következő időszakban. 

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

 

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Összesen 112 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyaloggos
2026. április 13. 20:39
fapadopulos! NINCS vagy! A FIDESZ - ma már IDESZ - menthetetlen!
Válasz erre
0
0
galancza-2
2026. április 13. 20:38
ov! Sajnos teljesen meghülyültél. Mit tudsz megvédeni bő 2/3-os mp-kurmánnyal szemben? 800000 szavazattal kevesebbett kaptatok,mint 4 éve! Nem gondolod hogy valamit elkxrtál? Az a baj hogy nem. Nagyon sötét jövő áll M.o. és a magyarság előtt. főleg a határontúli magyarság előtt. Hiba volt 16 jó évünk, innentől kezdve ez szart sem ér. És nincs utánpotlása a fidesznek. Nagyon sokáig elfogják hinni a szavazók hogy ti szétloptatok mindent,ezért legalább 8 évig ellenzékben lesztek.De lehet hogy meg is szüntök. ov! Nem vagy rossz ember, de gőgös vagy nagyon.Elvártad hogy a szavazók feltétel nélkül imádjanak téged,ezért azt hitted hogy nem kell értelmesen kommunikálni a szavazokkal.Sokkal több jó dolgot csináltál mint rosszat,de politikéban a kommunikáció a legfontosabb,plne ha valaki már több mint 10 éve kormányon van.Gyakorlatilag totálisan nyertes helyzetből a pokolba vitted a fideszt.Ami még rosszabb hogy M.o.-ot és a magyarságot is.És te neveltetd ki mp-t,rémuszt velkmant,stb,stb....
Válasz erre
0
0
hernadvolgyi-2
2026. április 13. 20:37
Taxisblokád mikor lesz?
Válasz erre
1
0
gyaloggos
2026. április 13. 20:37
Oldalkosár! AZ átlagbér tekintetében az EU utolsó helyei között vagyunk, az átlagnyugdíj tekintetében az utolsó háromban, a lengyel átlagnyugdíj több, mint 120 ezer forintnak megfelelő összeggel nagyobb, a gazdasági növekedésben az utolsók között, a románoké is nagyobb volt a bővülés. Nálunk 0.4 !, a románoké 0.7 %, a horvátoké, cseheké, szlovákoké is sokkal jobb, a lengyeleké meg majdnem TÍZSZERESE a miénknél... SOK egyéb mellett...
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!