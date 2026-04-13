Paks böde dániel Fidesz

„Közpénzből kitartott nímand” – nekiestek Böde Dánielnek a tiszások, miután ki mert állni az elveiért

2026. április 13. 08:03

Nyíltan vállalta a választás napján, hogy a Fideszre fog szavazni, meg is magyarázta, hogy miért. Böde Dániel ezután elképesztő gyűlöletcunamit kapott az interneten.

null

A Paksi FC 39 éves labdarúgócsapatának csatára, Böde Dániel sohasem rejtette véka alá, hogy szimpatizál Orbán Viktorral és a Fidesszel. Már 2014-ben is a kormány mellett kampányolt, idén március 15-én részt vett a Békemeneten és vasárnap, a 2026-os országgyűlési választás napján is feltöltött a TikTok-oldalára egy videót, amiben elárulta: ismét a Fideszre fog szavazni – számolt be róla teol.hu.

Böde Dániel
Böde Dániel állami kitüntetést is átvehetett / Fotó: MTI/Lakatos Péter

„Azt hoztam otthonról, hogy nem sz...rok oda, ahonnan enni kaptam, azt hiszem, ezzel elmondtam mindent. Az aranyat a vassal ne akarjuk már összehasonlítani” – mondja el a videóban a 25-szörös válogatott támadó, aki kihangsúlyozta: soha egyetlen magyar kormány sem támogatta úgy a sportot és azon belül a labdarúgást, minta Fidesz.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Már 12 évvel ezelőtt, még a Ferencváros játékosaként is mellettük kampányolt, és állítása szerint akkor egy rossz szót sem kapott emiatt senkitől – nem úgy, mint most.

Most meg olyan gyűlöletcunami zúdult rám, illetve a Fidesz-szimpatizánsokra, amit mind a Tisza hozott. Úgy gondolom, ez nem helyes.”

@bodedj13 Ti is tegyetek így, senki ne maradjon holnap otthon! 💪 #bodedani #szavazas #foci #biztosvalasztas ♬ Stone and Snow - Reiki Tribe

Nem kímélik Böde Dánielt

És valóban, ha végigpörgetjük a vasárnapi videót alatti hozzászólásokat, Böde ezúttal is kap hideget-meleget. Íme, néhány szalonképesebb hozzászólás:

„Sohasem az eszéért szerették!”

Hajrá te közpénzből kitartott nímand.”

„Üres fejű szegény! De hajrá Fradi!”; „Lejárattad magad, szépöcsém. Maradtál volna a kaptafánál!”

Azt is tegyük hozzá: sokan védelmükbe vették Bödét, hogy ki mert állni az elvei mellett annak ellenére, hogy sejthette, gyűlölködés áldozata lesz.

***

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szim-patikus
•••
2026. április 13. 08:41 Szerkesztve
én viszont sosem ültem le olyan asztalhoz, ahol az ételért cserébe a lelkemet, nézeteimet szolgaságomat várták. (két országos vállalkozást is buktam, amikor nemet mondtam pl. politikusoknak pl. Gáth György mszp pénztárnoknak, plussz kurvára nem voltam egy pártban sem tag egész életem 70 éve alatt) Voltam hajléktalan, munkanélküli is, de megélek és nem lettem se csicska, se gazdag.
szim-patikus
2026. április 13. 08:37
Én visztont nem ültem sose olyan asztalhoz, ahol az ételért valamit kértek, vagy vártak. (országos vállalkozást 2-őt is buktam, amikor félreálltam, ja és megélek, de nem lettem gazdag)
Pepe24
2026. április 13. 08:35
bekeev-2025 2026. április 13. 08:09 "Kiállt az elveiért". 🤣🤣🤣🤣🤣 Ez egy sportoló (vagy minek is nevezzem), aki egy politikai párt mellett folytatott nyílt propagandát. Maradt volna csendben a közpénzes. A politikát meg hagyta volna a szavazófülke belsejére. Egy rendőr (vagy minek is nevezzem) egy politikai rendezvényen kifejezte egy párthoz füződő szimpátiáját. Egy katona (vagy minken is nevezzem) egy politikai rendezvényen kifejezte egy párthoz füződő szimpátiáját. Egy véglény (vagy minek is nevezzem) a nemi szervét mutogatja a színpadon. A rendőr, a katona és a szervező (vagy minek is nevezzem) képtelen lekapni a szinpadról, elnézést kérni, hogy ezt ne, ezek nem mi vagyunk. Nem tették meg, tehát nekem ez azt jelenti hogy ti azok vagytok, amit a "müvész úr" a kezében tartott. Magyarország egy fertő lett. Már várom, hogy Puzsér, Pankotai Lili va Noár legyen a köztársasági elnök. Nektek ez a szint kell.
wadcutter
2026. április 13. 08:29
Köszönet érte Dani!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!