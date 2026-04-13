„Közpénzből kitartott nímand” – nekiestek Böde Dánielnek a tiszások, miután ki mert állni az elveiért

„Miért ne állhatnék ki a hitem és meggyőződésem mellett?!” – ezért vett részt a Békemeneten a Fradi játékosa
Az internetes támadásokra is reagált a Mandinernek a magyar bajnok.
Nyíltan vállalta a választás napján, hogy a Fideszre fog szavazni, meg is magyarázta, hogy miért. Böde Dániel ezután elképesztő gyűlöletcunamit kapott az interneten.
A Paksi FC 39 éves labdarúgócsapatának csatára, Böde Dániel sohasem rejtette véka alá, hogy szimpatizál Orbán Viktorral és a Fidesszel. Már 2014-ben is a kormány mellett kampányolt, idén március 15-én részt vett a Békemeneten és vasárnap, a 2026-os országgyűlési választás napján is feltöltött a TikTok-oldalára egy videót, amiben elárulta: ismét a Fideszre fog szavazni – számolt be róla teol.hu.
„Azt hoztam otthonról, hogy nem sz...rok oda, ahonnan enni kaptam, azt hiszem, ezzel elmondtam mindent. Az aranyat a vassal ne akarjuk már összehasonlítani” – mondja el a videóban a 25-szörös válogatott támadó, aki kihangsúlyozta: soha egyetlen magyar kormány sem támogatta úgy a sportot és azon belül a labdarúgást, minta Fidesz.
Már 12 évvel ezelőtt, még a Ferencváros játékosaként is mellettük kampányolt, és állítása szerint akkor egy rossz szót sem kapott emiatt senkitől – nem úgy, mint most.
Most meg olyan gyűlöletcunami zúdult rám, illetve a Fidesz-szimpatizánsokra, amit mind a Tisza hozott. Úgy gondolom, ez nem helyes.”
És valóban, ha végigpörgetjük a vasárnapi videót alatti hozzászólásokat, Böde ezúttal is kap hideget-meleget. Íme, néhány szalonképesebb hozzászólás:
„Sohasem az eszéért szerették!”
Hajrá te közpénzből kitartott nímand.”
„Üres fejű szegény! De hajrá Fradi!”; „Lejárattad magad, szépöcsém. Maradtál volna a kaptafánál!”
Azt is tegyük hozzá: sokan védelmükbe vették Bödét, hogy ki mert állni az elvei mellett annak ellenére, hogy sejthette, gyűlölködés áldozata lesz.
***
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás