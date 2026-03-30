Megint Varga Barnabás a téma Görögországban: elsöprő magyar fölényről írnak

Eldőlt, hogy Varga Barnabás játszik-e a magyar válogatott következő két meccsén
Még ha nem is játszik kedden a görögök ellen. Az AEK-csatár Varga Barnabás legutóbbi bajnoki találata utcahosszal hódította el a Szuperliga 26. fordulójának legszebb gólja címet.
Jóllehet az AEK Athén magyar gólgyárosa, Varga Barnabás kisebb bokasérülése miatt a múlt héten elhagyta a válogatott edzőtáborát – így a szlovénok elleni siker mellett pont a görögök elleni, keddi felkészülési mérkőzést kell kihagynia –, Görögországban így is mindenki róla beszél.
A görög Szuperligában ugyanis Varga Kifiszia ellen szerzett találatát választották meg a 26. forduló legszebb góljának, méghozzá elsöprő fölénnyel, a szavazatok 60.29%-ával. A magyar csatár felépüléséért egy emberként szorítanak Athénban, a szűken listavezető AEK ugyanis vasárnap „hatpontos” rangadót játszik a bajnoki címért folytatott egyik legnagyobb riválisával, az Olympiakosszal.
