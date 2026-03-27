Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
03. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
NOB transzneműség Donald Trump

Kőkemény: ezt üzente Trump a transznemű nők versenyzésével kapcsolatban

2026. március 27. 16:50

Az amerikai elnök gratulált a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak. Trump ezzel egy időben azonnal a kritikák kereszttüzébe került.

2026. március 27. 16:50
null

Donald Trump üdvözli a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) döntését, amely szerint transznemű nők a Los Angeles-i nyári játékoktól kezdődően nem versenyezhetnek a nők között, ugyanakkor bírálói is vannak a határozatnak.

„Gratulálok a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a férfiak női sportokból való kitiltásáról szóló döntésükhöz. Ez csak az én erőteljes elnöki rendeletemnek köszönhető, amellyel kiállok a nők és lányok mellett!”írta az amerikai elnök csütörtök este a Truth Social platformon, utalva tavaly februári rendeletére, amely a transznemű nők női sporteseményeken való részvételét szabályozza.

Donald Trump a kritikák kereszttüzében

A francia sportminiszter viszont „visszalépésnek” nevezte a NOB döntését, amely szerinte komoly etikai, jogi és tudományos aggályokat vet fel.

„A francia kormány nevében szeretném kifejezni mély aggodalmunkat ezzel a döntéssel kapcsolatban. Ellenezzük az általános genetikai tesztelést, amely számos etikai, jogi és orvosi kérdésbe ütközik, különösen a francia bioetikai jogszabályok fényében” – mondta Marina Ferrari, majd hozzátette:

Ez a döntés a női nemet anélkül határozza meg, hogy figyelembe venné az interszexuális egyének biológiai sajátosságait,

akiknek nemi jellemzői természetes eltéréseket mutatnak, és így leegyszerűsítő és potenciálisan stigmatizáló megközelítéshez vezet.”

Szintén a bírálók között van a Human of Sports nevű szervezet:

„Azt látjuk, ahogy a sportmozgalom ugyanazon erőkhöz igazodik, amelyek globálisan lerombolják az emberi jogokat: a Trump-adminisztrációhoz, a nemi szempontból kritikus mozgalomhoz, a biológiai esszencializmushoz, amelyet méltányosságként mutatnak be. A NOB elnöke a semlegességre hivatkozik, amikor az kényelmes, hallgat, amikor a civil társadalom jogos aggályokat fogalmaz meg. De amikor a politikai nyomás fokozódik a Los Angeles-i játékok előtt, cselekvés következik. Fel kell tenni a kérdést: valóban annyira független-e a sportmozgalom, mint ahogy állítja? A szelektíven alkalmazott semlegesség nem semlegesség – ez egy választás” – nyilatkozott Payoshni Mitra, a szervezet ügyvezető igazgatója.

„Ez nem egy tudományos döntés, hanem megbélyegzés” – jelentette ki Casper Semenya. A férfias külseje miatt sokat támadott kétszeres olimpiai bajnok dél-afrikai futó hiperandrogenizmussal küzd, ami nők esetében akkor diagnosztizálható, amikor a szervezetben a férfi hormonok aránya a normál érték fölé kerül. Emiatt a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) nem engedte indulni női versenyeken, de 2023-ban a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága Semenyának adott igazat.

A NOB csütörtöki bejelentése alapján a biológiai nem meghatározásához minden női sportolónak át kell esnie egy genetikai teszten. A vizsgálat nyál- vagy vérmintából mutatja ki az Y-kromoszómához tartozó SRY-gén jelenlétét, vagy hiányát.

A kérdés a párizsi olimpia után vált ismét aktuálissá, miután női ökölvívásban a vitatott nemiségű algériai Imane Helif – többek között Hámori Lucát legyőzve – és a tajvani Lin Jö-ting is aranyérmet nyert.

(MTI)

Fotó: Jim Watson/AFP

***

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Párhuzamos különvélemény
2026. március 27. 17:23
Én nem mondom, hogy ne akadna egy-két speciális, furcsa eset az életben, pl. születnek sziámi-ikrek, ésatöbbi. Az ilyen furcsa testbe születettek NEM tehetnek erről, segítenünk kell nekik, a valamiért rájuk rót nehéz sorsuk mégis minél teljesebb és emberibb megélhetésében. De ezért az egy-két furcsa eset kedvéért nem fogjuk felborítani az egész társadalmi rendünket! Akik ezt követelik, azok valójában szarnak ezekre a nehéz sorsúakra és az ördögi káoszt szolgálják és élvezik. Csak férfi van és nő. A sportban is.
Válasz erre
0
0
Hangillat
•••
2026. március 27. 17:20 Szerkesztve
Nagy ász, bezár a transzformátorház. Sok ami sokk amcsiban.
Válasz erre
0
0
madárinfluencer
2026. március 27. 17:20
Különös, hogy a magukat férfinek érző sportoló nőktől nem kell megvédeni a férfi sportolókat, mert azok valahogy nem akarnak a férfiak mezőnyében indulni.
Válasz erre
0
0
Gubbio
2026. március 27. 17:20
A Kritikus nem Lucifer "Az ember tragédiájá"-ban?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!