A társaival együtt szálltak bele a magyar válogatott csapatkapitányába, komoly problémákat emlegetnek

Ez a közös Bruno Fernandesben és Szoboszlai Dominikben a PL-legenda szerint
Nem mindennapi dicséret a ligatörténelem legjobb góllövőjétől!
Nem elégedett a Liverpool jelenlegi presszingjével Graeme Souness. A skót középpályásikon szerint ezen a téren Szoboszlai Dominik sem tesz eleget – társaival együtt.
Miközben a fél világ a lábai előtt hever, elsősorban a „régi iskola” hívei és képviselői azért olykor meg-megtalálják Szoboszlai Dominiket kritikákkal is. Noha a Liverpool magyar sztárját és csapatára gyakorolt hatását a Premier League-gólrekorder Alan Shearer például egyenesen Bruno Fernandeshez hasonlította a minap, előtte pedig maga Steven Gerrard magasztalta, most egy másik klubikon mégis elégedetlenségét fejezte ki válogatottunk csapatkapitányával kapcsolatban.
A Vörösök legendás skót középpályása, Graeme Souness az idei látványos liverpooli visszaesés mögött nem pusztán taktikai vagy edzői problémákat lát, hanem egyes játékosok megkérdőjelezhető játékát is. A jó ideje szakértőként is dolgozó Souness e ponton meglepetésre Szoboszlait és a 'Pool többi középpályását említette, akiknek azt vetette a szemére, hogy szerinte nem gyakorolnak elég nyomást az ellenfelekre. Szoboszlait név szerint is kiemelte, egyszerre dicsérve és kritizálva:
Ő a legcsodálatosabb lövőjátékos, de vajon a túloldalon is eleget tesz? Amikor arról beszélünk, hogy fel kell nyomulni a félpályáig, és magasan tartani a vonalat, az csak akkor lehetséges, ha az előtted lévő többi játékos folyamatosan presszingel. A Liverpool idén nem túl jó ebben.”
Souness szerint ugyanis a jelenlegi 'Pool egyik legnagyobb problémája az agresszivitás és a dinamika hiánya: úgy látja, több játékos – köztük Szoboszlai, valamint Ryan Gravenberch és a mostanában egyre több kritikát kapó Alexis Mac Allister – sem hozza azt az intenzitást, ami korábban a csapat védjegye volt (utalva ezzel a Jürgen Klopp-féle időszakra). Számára ez azért különösen aggasztó, mert, mint mondta,
a modern futballban a középpályás-presszing kulcsszerepet játszik, a jelenlegi teljesítmény viszont nem elég ahhoz, hogy a csapat dominálni tudja a mérkőzéseket.
Érdekesség, nemrég nagyon hasonló kritikát fogalmazott meg egy másik Liverpool-ikon, Robbie Fowler is...
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan
