A társaival együtt szálltak bele a magyar válogatott csapatkapitányába, komoly problémákat emlegetnek

Szoboszlaiék nem presszingelnek elég jól?

A Vörösök legendás skót középpályása, Graeme Souness az idei látványos liverpooli visszaesés mögött nem pusztán taktikai vagy edzői problémákat lát, hanem egyes játékosok megkérdőjelezhető játékát is. A jó ideje szakértőként is dolgozó Souness e ponton meglepetésre Szoboszlait és a 'Pool többi középpályását említette, akiknek azt vetette a szemére, hogy szerinte nem gyakorolnak elég nyomást az ellenfelekre. Szoboszlait név szerint is kiemelte, egyszerre dicsérve és kritizálva:

Ő a legcsodálatosabb lövőjátékos, de vajon a túloldalon is eleget tesz? Amikor arról beszélünk, hogy fel kell nyomulni a félpályáig, és magasan tartani a vonalat, az csak akkor lehetséges, ha az előtted lévő többi játékos folyamatosan presszingel. A Liverpool idén nem túl jó ebben.”

Souness szerint ugyanis a jelenlegi 'Pool egyik legnagyobb problémája az agresszivitás és a dinamika hiánya: úgy látja, több játékos – köztük Szoboszlai, valamint Ryan Gravenberch és a mostanában egyre több kritikát kapó Alexis Mac Allister – sem hozza azt az intenzitást, ami korábban a csapat védjegye volt (utalva ezzel a Jürgen Klopp-féle időszakra). Számára ez azért különösen aggasztó, mert, mint mondta,