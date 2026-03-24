Alexis Mac Allister Graeme Souness Liverpool Szoboszlai Dominik

A társaival együtt szálltak bele a magyar válogatott csapatkapitányába, komoly problémákat emlegetnek

2026. március 24. 18:51

Nem elégedett a Liverpool jelenlegi presszingjével Graeme Souness. A skót középpályásikon szerint ezen a téren Szoboszlai Dominik sem tesz eleget – társaival együtt.

null

Miközben a fél világ a lábai előtt hever, elsősorban a „régi iskola” hívei és képviselői azért olykor meg-megtalálják Szoboszlai Dominiket kritikákkal is. Noha a Liverpool magyar sztárját és csapatára gyakorolt hatását a Premier League-gólrekorder Alan Shearer például egyenesen Bruno Fernandeshez hasonlította a minap, előtte pedig maga Steven Gerrard magasztalta, most egy másik klubikon mégis elégedetlenségét fejezte ki válogatottunk csapatkapitányával kapcsolatban. 

GRAVENBERCH, Ryan; SZOBOSZLAI Dominik
A középpályáról Szoboszlai Dominiket és Ryan Gravenberchet is elővették a Liverpool idei összteljesítménye miatt (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlaiék nem presszingelnek elég jól? 

A Vörösök legendás skót középpályása, Graeme Souness az idei látványos liverpooli visszaesés mögött nem pusztán taktikai vagy edzői problémákat lát, hanem egyes játékosok megkérdőjelezhető játékát is. A jó ideje szakértőként is dolgozó Souness e ponton meglepetésre Szoboszlait és a 'Pool többi középpályását említette, akiknek azt vetette a szemére, hogy szerinte nem gyakorolnak elég nyomást az ellenfelekre. Szoboszlait név szerint is kiemelte, egyszerre dicsérve és kritizálva:

Ő a legcsodálatosabb lövőjátékos, de vajon a túloldalon is eleget tesz? Amikor arról beszélünk, hogy fel kell nyomulni a félpályáig, és magasan tartani a vonalat, az csak akkor lehetséges, ha az előtted lévő többi játékos folyamatosan presszingel. A Liverpool idén nem túl jó ebben.”

Souness szerint ugyanis a jelenlegi 'Pool egyik legnagyobb problémája az agresszivitás és a dinamika hiánya: úgy látja, több játékos – köztük Szoboszlai, valamint Ryan Gravenberch és a mostanában egyre több kritikát kapó Alexis Mac Allister – sem hozza azt az intenzitást, ami korábban a csapat védjegye volt (utalva ezzel a Jürgen Klopp-féle időszakra). Számára ez azért különösen aggasztó, mert, mint mondta, 

a modern futballban a középpályás-presszing kulcsszerepet játszik, a jelenlegi teljesítmény viszont nem elég ahhoz, hogy a csapat dominálni tudja a mérkőzéseket.

Érdekesség, nemrég nagyon hasonló kritikát fogalmazott meg egy másik Liverpool-ikon, Robbie Fowler is...

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Squalline
2026. március 24. 20:23
A szagértőnk talán megfeledkezett arról, hogy Szobi mennyi játékpercet is volt kénytelen jobb hátvédben tölteni. Vagy minek kellett Wirtzet megvenni, aki alig tesz hozzá bármit is támadójátékhoz, de ha elkezd presszingelni a vasággyal ötven kiló alkatával, kiröhögik a PL gladiátorok.
bagoly-29
2026. március 24. 19:10
Utálom ezt a "ne hagyd a másikat játszani" stílust! Ez nem foci, hanem ketrecharc!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!