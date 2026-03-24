Ez a közös Bruno Fernandesben és Szoboszlai Dominikben a PL-legenda szerint

Ami Bruno Fernandes a Manchester Unitednek, az Szoboszlai a Liverpoolnak.

Egyszerűen kimagasló! Elképesztően fontos gólokat szerez az energiája és az attitűdje mellett” – áradozott a 260 PL-góljával csúcstartó Shearer Szoboszlairól, hozzátéve, teljesítményének értékét csak tovább növeli, hogy miközben számos társa mélyen a tudása és a múltbeli szintje alatt teljesít, addig ő éppen ellenkezőleg, bőven a fölött, végig az idény során. A Vörösök az újabb hétvégi bajnoki vereséggel már ötpontos hátrányban vannak a még biztos Bajnokok Ligája-indulást érő 4. helytől.