03. 24.
kedd
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
03. 24.
kedd
Alan Shearer Liverpool Bruno Fernandes Premier League Szoboszlai Dominik

Ez a közös Bruno Fernandesben és Szoboszlai Dominikben a PL-legenda szerint

2026. március 24. 16:13

Steven Gerrard után Alan Shearer is beállt a sorba. A Newcastle gólrekordere sem tudott szó nélkül elmenni Szoboszlai idei teljesítménye mellett: a magyar sztár „fény az éjszakában” a jelenlegi Liverpoolban.

2026. március 24. 16:13
null

Nemcsak a szurkolók és a szakma, de korábbi legendás labdarúgók, így a Premier League-történelem legjobbjai is versenyt ámuldoznak Szoboszlai Dominik idei teljesítményén. A Liverpool magyar sztárját nemrég éppen egyik nagy példaképe és elődje, Steven Gerrard magasztalta az egekig személyesen, most pedig a PL történetének valaha volt legjobb góllövője is beállt a sorba. 

LEMINA, Mario; SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik egész idényben világklasszis teljesítménnyel, erőn felül cipeli a hátán a kínlódó Liverpoolt (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Aki csak kicsit is szereti az angol futballt, ennyiből már kitalálhatta, hogy természetesen Alan Shearerről van szó. A Newcastle ikonja a Tribuna.com oldalon dicsérte válogatott csapatkapitányunkat: az 55 éves csatárlegenda sokakhoz hasonlóan kiemelte, hogy Szoboszlai a bajnoki címvédő Liverpool idei szenvedése közepette fény az éjszakában, a végig roppant hullámzó csapat egyetlen konzisztens játékosa. „Kétség sem férhet hozzá, mennyire jó. 

Ami Bruno Fernandes a Manchester Unitednek, az Szoboszlai a Liverpoolnak. 

Egyszerűen kimagasló! Elképesztően fontos gólokat szerez az energiája és az attitűdje mellett” – áradozott a 260 PL-góljával csúcstartó Shearer Szoboszlairól, hozzátéve, teljesítményének értékét csak tovább növeli, hogy miközben számos társa mélyen a tudása és a múltbeli szintje alatt teljesít, addig ő éppen ellenkezőleg, bőven a fölött, végig az idény során. A Vörösök az újabb hétvégi bajnoki vereséggel már ötpontos hátrányban vannak a még biztos Bajnokok Ligája-indulást érő 4. helytől. 

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

* * *

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Camael
2026. március 24. 17:06
nem tudom hogyan a szerződésének hosszabbítása ,de ha van rá lehetősége kérjen kivásárlási opciót, nagyon rossz a háttérhangulat, a Liverpool saját rajongóit úszítja a média az edzőjük ellen, ez lélekromboló, Szoboszlai mentálisan ki fog égni
lynx
2026. március 24. 16:48
Bruno Fernandes keres 300 000 fontot, Szoboszlai 120 000 fontot hetente. Ez nem közös bennük.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!