Ez a közös Bruno Fernandesben és Szoboszlai Dominikben a PL-legenda szerint

Micsoda interjú: Gerrard mellé állították Szoboszlait a BL-meccs után – a budapesti döntő is szóba került (VIDEÓ)
Nem kis elismerésben volt része újfent a válogatott csapatkapitányának.
Steven Gerrard után Alan Shearer is beállt a sorba. A Newcastle gólrekordere sem tudott szó nélkül elmenni Szoboszlai idei teljesítménye mellett: a magyar sztár „fény az éjszakában” a jelenlegi Liverpoolban.
Nemcsak a szurkolók és a szakma, de korábbi legendás labdarúgók, így a Premier League-történelem legjobbjai is versenyt ámuldoznak Szoboszlai Dominik idei teljesítményén. A Liverpool magyar sztárját nemrég éppen egyik nagy példaképe és elődje, Steven Gerrard magasztalta az egekig személyesen, most pedig a PL történetének valaha volt legjobb góllövője is beállt a sorba.
Aki csak kicsit is szereti az angol futballt, ennyiből már kitalálhatta, hogy természetesen Alan Shearerről van szó. A Newcastle ikonja a Tribuna.com oldalon dicsérte válogatott csapatkapitányunkat: az 55 éves csatárlegenda sokakhoz hasonlóan kiemelte, hogy Szoboszlai a bajnoki címvédő Liverpool idei szenvedése közepette fény az éjszakában, a végig roppant hullámzó csapat egyetlen konzisztens játékosa. „Kétség sem férhet hozzá, mennyire jó.
Ami Bruno Fernandes a Manchester Unitednek, az Szoboszlai a Liverpoolnak.
Egyszerűen kimagasló! Elképesztően fontos gólokat szerez az energiája és az attitűdje mellett” – áradozott a 260 PL-góljával csúcstartó Shearer Szoboszlairól, hozzátéve, teljesítményének értékét csak tovább növeli, hogy miközben számos társa mélyen a tudása és a múltbeli szintje alatt teljesít, addig ő éppen ellenkezőleg, bőven a fölött, végig az idény során. A Vörösök az újabb hétvégi bajnoki vereséggel már ötpontos hátrányban vannak a még biztos Bajnokok Ligája-indulást érő 4. helytől.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor
* * *
