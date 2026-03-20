„Elismételjem ezt még ötször-hatszor?” – Slot felkapta a cukrot, amikor Szoboszlairól kérdezték
2026. március 20. 16:40
Arne Slot pénteken sajtótájékoztatót tartott a Brighton elleni bajnoki előtt. A Szoboszlai Dominiket érintő kérdés kapcsán kicsit kijött a sodrából a holland szakember.
2026. március 20. 16:40
A Liverpool szombat délután (13.30, Spíler1) a Brighton vendégeként lép pályára az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 31. fordulójában. A mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón a Vörösöket irányító Arne Slotot megint arról kérdezték az újságírók, hogy miért játszatja gyakran jobbhátvédként az eredetileg középpályás Szoboszlai Dominiket. A holland tréner igyekezett olyan választ adni, hogy azt egyszer s mindenkorra mindenki megértse.
Nem tudom, hányszor mondtam már el, de persze, kérdezzenek róla nyugodtan továbbra is… Dominik középpályás. Elismételjem ezt még ötször-hatszor? Amikor jobbhátvédként játszatom, az nem azért van, mert taktikai zseninek gondolom magamat, hanem mert a bevethető játékosok közül ő a legjobb azon a poszton.
Ha vannak elérhető, jó formában lévő szélső védőim, akkor ők fognak ott játszani, Dominik pedig a középpályán. Tehát amikor összeállítom a csapatot, és Dominik a jobbhátvéd, annak mindig oka van” – szögezte le Slot.
A Liverpool vezetőedzője hozzátette, amikor lehetősége van rá, Szoboszlait a középpályán szerepelteti.
„Ha mindenki bevethető, a csapat erősebb Dominikkel a középpályán. Ha viszont vannak hiányzóink, akkor Dominik tud jobbhátvédet is játszani, és mások kerülnek a középpályára. Ez az én álláspontom. Ha mindenki harcra kész, akkor a legerősebb összeállításunkban Szoboszlai nem jobbhátvédként játszana” – jelentette ki a szakember.
Szalah megsérült
Mohamed Szalah izomsérülés miatt nem játszhat a Liverpool és az egyiptomi válogatott következő mérkőzésén. Vele kapcsolatban Slot pénteken úgy fogalmazott, hogy bizonyította már, képes gyorsabban felépülni, mint más játékosok, ezért reményei szerint április 4-én, a Manchester City elleni FA-kupa-negyeddöntőben ismét számíthat majd rá.