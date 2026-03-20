Arne Slot Liverpool Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

„Elismételjem ezt még ötször-hatszor?” – Slot felkapta a cukrot, amikor Szoboszlairól kérdezték

2026. március 20. 16:40

Arne Slot pénteken sajtótájékoztatót tartott a Brighton elleni bajnoki előtt. A Szoboszlai Dominiket érintő kérdés kapcsán kicsit kijött a sodrából a holland szakember.

A Liverpool szombat délután (13.30, Spíler1) a Brighton vendégeként lép pályára az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 31. fordulójában. A mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón a Vörösöket irányító Arne Slotot megint arról kérdezték az újságírók, hogy miért játszatja gyakran jobbhátvédként az eredetileg középpályás Szoboszlai Dominiket. A holland tréner igyekezett olyan választ adni, hogy azt egyszer s mindenkorra mindenki megértse.

Nem tudom, hányszor mondtam már el, de persze, kérdezzenek róla nyugodtan továbbra is… Dominik középpályás. Elismételjem ezt még ötször-hatszor? Amikor jobbhátvédként játszatom, az nem azért van, mert taktikai zseninek gondolom magamat, hanem mert a bevethető játékosok közül ő a legjobb azon a poszton. 

Ha vannak elérhető, jó formában lévő szélső védőim, akkor ők fognak ott játszani, Dominik pedig a középpályán. Tehát amikor összeállítom a csapatot, és Dominik a jobbhátvéd, annak mindig oka van”szögezte le Slot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A Liverpool vezetőedzője hozzátette, amikor lehetősége van rá, Szoboszlait a középpályán szerepelteti.

„Ha mindenki bevethető, a csapat erősebb Dominikkel a középpályán. Ha viszont vannak hiányzóink, akkor Dominik tud jobbhátvédet is játszani, és mások kerülnek a középpályára. Ez az én álláspontom. Ha mindenki harcra kész, akkor a legerősebb összeállításunkban Szoboszlai nem jobbhátvédként játszana” – jelentette ki a szakember.

Szalah megsérült

Mohamed Szalah izomsérülés miatt nem játszhat a Liverpool és az egyiptomi válogatott következő mérkőzésén. Vele kapcsolatban Slot pénteken úgy fogalmazott, hogy bizonyította már, képes gyorsabban felépülni, mint más játékosok, ezért reményei szerint április 4-én, a Manchester City elleni FA-kupa-negyeddöntőben ismét számíthat majd rá.

Szalah szerdán kihagyott egy tizenegyest, majd ő állította be a 4–0-s végeredményt a Galatasaray elleni visszavágón a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, ezt követően azonban cserét kért. A csatár a legutóbbi kilenc mérkőzésen négy gólt szerzett és négy gólpasszt adott.

Nyitókép: BEN STANSALL / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
akkkkorki
2026. március 20. 17:57
Egyébként igaza van. Magyarul, hogy a kopasz holland is értse: Triplázzátok meg a fizetését, mert az ilyen világklasszist, aki minden poszton kiválót nyújt, viszi a Reál, Barca, BM!
chiron
2026. március 20. 17:41
"Nincs olyan mondás, hogy felkapta a cukrot. Vagy felment a cukra, vagy felkapta a vizet, de a cukrot nem kapja fel senki. " Ha nem direkt csinálják, ha tényleg ennyire ostobák, akkor utánam az özönvíz. Vagy a Tisza, bár az azért sokkal rosszabb, mert még több hülyét jelent.
lynx
2026. március 20. 17:22
Hazudik. Holland. Frimpong már játszott Szoboszlai előtt szélsőt, majd mögötte védőt. Curtis Jones is. Vagy elhajtják, vagy ott kell hagyni. Meg fogja ölni a lelkét.
helyrerakosgat
2026. március 20. 17:15
Nincs olyan mondás, hogy felkapta a cukrot. Vagy felment a cukra, vagy felkapta a vizet, de a cukrot nem kapja fel senki. A legközelebbi Mandiner-faszság mi lesz? Ahány ház, annyi baj legyen?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!