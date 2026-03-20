„Elismételjem ezt még ötször-hatszor?” – Slot felkapta a cukrot, amikor Szoboszlairól kérdezték

A Liverpool szombat délután (13.30, Spíler1) a Brighton vendégeként lép pályára az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 31. fordulójában. A mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón a Vörösöket irányító Arne Slotot megint arról kérdezték az újságírók, hogy miért játszatja gyakran jobbhátvédként az eredetileg középpályás Szoboszlai Dominiket. A holland tréner igyekezett olyan választ adni, hogy azt egyszer s mindenkorra mindenki megértse.

Nem tudom, hányszor mondtam már el, de persze, kérdezzenek róla nyugodtan továbbra is… Dominik középpályás. Elismételjem ezt még ötször-hatszor? Amikor jobbhátvédként játszatom, az nem azért van, mert taktikai zseninek gondolom magamat, hanem mert a bevethető játékosok közül ő a legjobb azon a poszton.

Ha vannak elérhető, jó formában lévő szélső védőim, akkor ők fognak ott játszani, Dominik pedig a középpályán. Tehát amikor összeállítom a csapatot, és Dominik a jobbhátvéd, annak mindig oka van” – szögezte le Slot.