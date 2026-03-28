Szoboszlai Dominik egy olyan lista élén, amit sosem akartunk látni

„Karmikus arculcsapás” – az egész ország fellázadt, egy emberként tüntetnek Írországban
Nehezen emésztik meg a történteket.
Két magyar is a kétes top tízben... Szoboszlai Dominik a világ legértékesebb, vb-ről lemaradó futballistája, Kerkez Milos is a fájó ranglistán.
Mint ismert, csütörtök este lejátszották az immár kétkörös világbajnoki pótselejtezők első európai párharcait. A magyar vb-álmokat a lehető legfájóbb módon összetörő Írországtól ezúttal elpártolt a szerencse, kétgólos vezetésről most ők zuhantak mennyből a pokolba, a döntő fordulóban így Csehország Dániával, Bosznia-Hercegovina Olaszországgal, Svédország Lengyelországgal, Koszovó pedig Törökországgal küzd meg a vb-részvételért. A Transfermarkt pedig a csütörtöki eredmények után közzétett egy olyan listát, amelynek láttán csak még jobban megfájdul a szívünk, Szoboszlai Dominikkel az élen...
A mértékadó szakportál a nemzetközi futball legértékesebb, 2026-os világbajnokságról lemaradó játékosairól készített egy ranglistát, amelyet egyedüli „kilenc számjegyűként” az a Szoboszlai Dominik vezet, aki az idei liverpooli álomszezonjával jelentősen feltornázta saját piaci értékét, belépve a százmillió eurósok szűk elitklubjába. A magyar válogatott csapatkapitányát
Magyar játékos még soha nem jutott ilyen magasságba. Szoboszlai csillaga példátlanul emelkedik.
A két magyar a szombati esti, szlovénok elleni válogatott meccsen is ott van a pályán, ellentétben a listán ugyancsak szereplő, 5. helyen feltüntetett Manchester United-csatárral, Benjamin Seskóval.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás
