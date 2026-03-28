03. 28.
szombat
magyar válogatott világbajnokság Liverpool Transfermarkt Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik egy olyan lista élén, amit sosem akartunk látni

2026. március 28. 19:13

Két magyar is a kétes top tízben... Szoboszlai Dominik a világ legértékesebb, vb-ről lemaradó futballistája, Kerkez Milos is a fájó ranglistán.

2026. március 28. 19:13
Mint ismert, csütörtök este lejátszották az immár kétkörös világbajnoki pótselejtezők első európai párharcait. A magyar vb-álmokat a lehető legfájóbb módon összetörő Írországtól ezúttal elpártolt a szerencse, kétgólos vezetésről most ők zuhantak mennyből a pokolba, a döntő fordulóban így Csehország Dániával, Bosznia-Hercegovina Olaszországgal, Svédország Lengyelországgal, Koszovó pedig Törökországgal küzd meg a vb-részvételért. A Transfermarkt pedig a csütörtöki eredmények után közzétett egy olyan listát, amelynek láttán csak még jobban megfájdul a szívünk, Szoboszlai Dominikkel az élen...

FERNANDES, Bruno; SZOBOSZLAI Dominik; KERKEZ Milos; SILVA, Bernardo
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a nyári világbajnokságon sajnos biztosan nem találkozik Portugáliával (sem) / Fotó: MTI/Illyés Tibor

Szoboszlai a legértékesebb lemaradó

A mértékadó szakportál a nemzetközi futball legértékesebb, 2026-os világbajnokságról lemaradó játékosairól készített egy ranglistát, amelyet egyedüli „kilenc számjegyűként” az a Szoboszlai Dominik vezet, aki az idei liverpooli álomszezonjával jelentősen feltornázta saját piaci értékét, belépve a százmillió eurósok szűk elitklubjába. A magyar válogatott csapatkapitányát 

  • a PSG grúz sztárja, Kvicsa Kvarachelia, 
  • a Manchester United kameruni klasszisa, Bryan Mbeumo, 
  • és Sallai Roland nigériai Galatasaray-klubtársa, Victor Osimhen követi,
  • de a „top 10-ben” ott van még a 7. helyen a másik liverpooli magyar, Kerkez Milos is. 

 

A két magyar a szombati esti, szlovénok elleni válogatott meccsen is ott van a pályán, ellentétben a listán ugyancsak szereplő, 5. helyen feltüntetett Manchester United-csatárral, Benjamin Seskóval. 

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bekeev-2025
2026. március 28. 19:42
rugbistabekeev-2025 2026. március 28. 19:39 Hány érmetek van vb-kről, Eb-kről, olimpiákról? Helytelen kérdés, hiszen a térképen sem voltatok, te csíra. Olimpiák? Ne soroljam. Vb-ezüst 1934 és 1962. Olimpiai bajnokság 1980. Eb-győzelem 1976. Aranylabdás hamarabb, mint magyar játékos. Szoptad, magor jebnutý.
rugbista
2026. március 28. 19:36
Ibra is hiányzott vb-ről, pedig ő is letett azért ezt-azt az asztalra.
bekeev-2025
2026. március 28. 19:36
rugbistabekeev-2025 2026. március 28. 19:34 Akkor örvendeztél, hogy a nem is létező Koszovó kiszopatott otthon titeket. Biztos voltak magyarok is a tót csapatban. Takács, Gyömbér, Bénes, Rigó...sajnos a magyarok sem tudtak segíteni a falábú tótjaidnak. Nem baj, mégis tovább jutottak, mint a falábú magyarok és jobbak a játékosaik. Sebaj, majd legközelebb. Az Eb-ken is jobbak vagyunk, 2010-ben ott voltunk a legjobb 16-ban.
bekeev-2025
2026. március 28. 19:24
Pedig hogy bohóckodott az írek ellen...aztán a végén bőgött a hülyegyerek. Imádom, mikor megalázzák a magyarokat.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!