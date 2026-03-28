Szoboszlai Dominik egy olyan lista élén, amit sosem akartunk látni

Mint ismert, csütörtök este lejátszották az immár kétkörös világbajnoki pótselejtezők első európai párharcait. A magyar vb-álmokat a lehető legfájóbb módon összetörő Írországtól ezúttal elpártolt a szerencse, kétgólos vezetésről most ők zuhantak mennyből a pokolba, a döntő fordulóban így Csehország Dániával, Bosznia-Hercegovina Olaszországgal, Svédország Lengyelországgal, Koszovó pedig Törökországgal küzd meg a vb-részvételért. A Transfermarkt pedig a csütörtöki eredmények után közzétett egy olyan listát, amelynek láttán csak még jobban megfájdul a szívünk, Szoboszlai Dominikkel az élen...

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a nyári világbajnokságon sajnos biztosan nem találkozik Portugáliával (sem) / Fotó: MTI/Illyés Tibor