Régiós csúcson a budapesti számok – megmarad-e az őrület a kudarc után is?

A magyar labdarúgó-válogatott körüli érdeklődés az elmúlt években látványosan megerősödött, és ez a tendencia a 2025-ös világbajnoki selejtezők során is egyértelműen kirajzolódott. A számok nemcsak önmagukban figyelemre méltók, hanem regionális és gazdasági összevetésben is kifejezetten erős képet mutatnak.

Az Magyar Labdarúgó-Szövetség (MLSZ) hivatalos adatai szerint nemzeti csapatunk 2025-ös hazai mérkőzéseit átlagosan 58 589 néző követte a Puskás Arénában. Ez az érték nemcsak a stadion méretéhez mérten magas, hanem a régió országaihoz viszonyítva is az élre sorolja Magyarországot. Ha közelebbről megnézzük az egyes találkozókat: a Portugália elleni szeptemberi selejtezőn 61 473 szurkoló volt jelen , az Örményország ellenin 57 825, míg az Írországgal szembeni évzáró tétmérkőzésen 59 411 néző buzdította a helyszínen a mieinket. (Emellett a júniusi, svédek elleni felkészülési meccsen is 55 ezren látogattak ki.) A számok egyértelműen jelzik: nem csupán a kiemelt ellenfelek, hanem az alacsonyabb presztízsű összecsapások esetében is tartósan magas a kereslet.