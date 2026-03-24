Régiós csúcson a budapesti számok – megmarad-e az őrület a kudarc után is?

Magyarország–Örményország: európai rekordot hozott a mérkőzés!
57 825 szurkoló buzdította Szoboszlai Dominikékat szombaton a Puskás Arénában.
A környező országok közül 2025-ben a magyar válogatott mérkőzéseire voltak a legtöbben kíváncsiak. A Puskás Aréna kihasználtsága mintegy 90 százalékos volt tavaly, de kérdés, hogy ezt a szintet idén is tartani lehet-e.
A magyar labdarúgó-válogatott körüli érdeklődés az elmúlt években látványosan megerősödött, és ez a tendencia a 2025-ös világbajnoki selejtezők során is egyértelműen kirajzolódott. A számok nemcsak önmagukban figyelemre méltók, hanem regionális és gazdasági összevetésben is kifejezetten erős képet mutatnak.
Az Magyar Labdarúgó-Szövetség (MLSZ) hivatalos adatai szerint nemzeti csapatunk 2025-ös hazai mérkőzéseit átlagosan 58 589 néző követte a Puskás Arénában. Ez az érték nemcsak a stadion méretéhez mérten magas, hanem a régió országaihoz viszonyítva is az élre sorolja Magyarországot. Ha közelebbről megnézzük az egyes találkozókat: a Portugália elleni szeptemberi selejtezőn 61 473 szurkoló volt jelen , az Örményország ellenin 57 825, míg az Írországgal szembeni évzáró tétmérkőzésen 59 411 néző buzdította a helyszínen a mieinket. (Emellett a júniusi, svédek elleni felkészülési meccsen is 55 ezren látogattak ki.) A számok egyértelműen jelzik: nem csupán a kiemelt ellenfelek, hanem az alacsonyabb presztízsű összecsapások esetében is tartósan magas a kereslet.
A trend jelentőségét igazán regionális összevetésben lehet megérteni:
Ország
Lakosság (2025-ös becslés)
Stadion (Kapacitás)
Átlagos nézőszám (2025 VB-sel.)
Kihasználtsági arány
Magyarország
9,6 millió
Puskás Aréna (67 155)
59 390
88,4%
Lengyelország
37,1 millió
PGE Narodowy (56 580)
52 629
93,0%
Románia
19,0 millió
The National Arena (55 634)
44 773
80,4%
Ausztria
9,0 millió
Ernst Happel (50 865)
44 667
87,8%
Szerbia
6,6 millió
Rajko Mitic Stadium (55 538)
39 789
71,6%
Csehország
10,5 millió
Eden Aréna (19 370)*
18 100
93,4%
*A cseh válogatott több stadiont használ, de leggyakrabban a prágai Eden Arénában játszik.
A fenti adatokból több fontos következtetés is levonható. Magyarország abszolút nézőszámban is a régió élmezőnyébe tartozik, miközben lakosságszáma jelentősen elmarad például Lengyelországétól. Ha a nézőszámot a lakossághoz viszonyítjuk, a magyar válogatott mérkőzései kiemelkedő arányban mozgatják meg a társadalmat:
arányaiban jóval több ember jut ki a stadionba, mint a környező országokban.
A lengyelek esetében fontos árnyalás, hogy a varsói stadion kisebb kapacitású, miközben a kihasználtság kiemelkedően magas. Ennek ellenére az abszolút nézőszám még így is elmarad a magyar adatoktól. Romániában és Szerbiában a számok érzékenyebben reagálnak a válogatott aktuális teljesítményére, míg hazánkban stabilabb, kevésbé ciklikus kereslet figyelhető meg.
A jelenlegi érdeklődés mögött több tényező áll. Egyrészt a válogatott az elmúlt években kiszámíthatóbb teljesítményt nyújtott, ami növelte a bizalmat. Másrészt tudatos kommunikáció és márkaépítés zajlik: a válogatott meccsei ma már nem pusztán sportesemények, hanem kiemelt társadalmi rendezvények. Ebben természetesen kulcsszerepe van a Puskás Arénának is, amely modern infrastruktúrájával és hangulatával önálló vonzerőt jelent.
Az idősoros összevetés is látványos növekedést mutat: a 2010-es évek közepén még jóval alacsonyabb, gyakran 20–30 ezres nézőszámok voltak jellemzőek, ehhez képest a jelenlegi megközelítőleg 60 ezres átlag jelentős ugrásnak számít.
Szakmai szempontból megkerülhetetlen a jegyárak kérdése is. A Puskás Aréna 2025-ös árazása egyértelműen keresletvezérelt: a belépők iránti érdeklődés több alkalommal is meghaladta a kínálatot, amit a gyorsan elfogyó tikettek és a jegyvásárlási rendszer túlterheltsége is jelzett. Egy átlagos, jó rálátást biztosító második kategóriás belépő ára jellemzően 18 000–25 000 forint (45–63 euró) között alakult.
Regionális összevetésben:
közötti árakkal lehetett találkozni.
Fontos azonban, hogy a nominális árak önmagukban félrevezetők lehetnek: vásárlóerőhöz viszonyítva a magyar jegyárak a régió felső kategóriájába tartoznak. Ez azt jelenti, hogy a hazai szurkolók relatíve többet fizetnek egy válogatott találkozóért, ami tovább erősíti a kereslet intenzitásáról alkotott képet.
A Szoboszlai-faktor, a kiváló infrastruktúra, a tudatos brandépítés és a szurkolók érzelmi kötődése miatt a közelgő felkészülési összecsapások – Szlovénia és Görögország ellen – fontos indikátorai lesznek annak, hogy a világbajnoki selejtezős kudarc után is fennmarad-e ez a kiemelkedő érdeklődés; a jelenlegi trendek alapján azonban nagy valószínűséggel igen, hiszen a magyar válogatott mérkőzései mára túlmutatnak a sporteredményeken, és stabil, széles társadalmi bázisra épülő eseményekké váltak.
