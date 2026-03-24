Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
03. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott puskás aréna mlsz nézőszám

Régiós csúcson a budapesti számok – megmarad-e az őrület a kudarc után is?

2026. március 24. 14:20

A környező országok közül 2025-ben a magyar válogatott mérkőzéseire voltak a legtöbben kíváncsiak. A Puskás Aréna kihasználtsága mintegy 90 százalékos volt tavaly, de kérdés, hogy ezt a szintet idén is tartani lehet-e.

2026. március 24. 14:20
A magyar labdarúgó-válogatott körüli érdeklődés az elmúlt években látványosan megerősödött, és ez a tendencia a 2025-ös világbajnoki selejtezők során is egyértelműen kirajzolódott. A számok nemcsak önmagukban figyelemre méltók, hanem regionális és gazdasági összevetésben is kifejezetten erős képet mutatnak.

Az Magyar Labdarúgó-Szövetség (MLSZ) hivatalos adatai szerint nemzeti csapatunk 2025-ös hazai mérkőzéseit átlagosan 58 589 néző követte a Puskás Arénában. Ez az érték nemcsak a stadion méretéhez mérten magas, hanem a régió országaihoz viszonyítva is az élre sorolja Magyarországot. Ha közelebbről megnézzük az egyes találkozókat: a Portugália elleni szeptemberi selejtezőn 61 473 szurkoló volt jelen , az Örményország ellenin 57 825, míg az Írországgal szembeni évzáró tétmérkőzésen 59 411 néző buzdította a helyszínen a mieinket. (Emellett a júniusi, svédek elleni felkészülési meccsen is 55 ezren látogattak ki.) A számok egyértelműen jelzik: nem csupán a kiemelt ellenfelek, hanem az alacsonyabb presztízsű összecsapások esetében is tartósan magas a kereslet.

A trend jelentőségét igazán regionális összevetésben lehet megérteni:

Ország

Lakosság (2025-ös becslés)

Stadion (Kapacitás) 

Átlagos nézőszám (2025 VB-sel.)

Kihasználtsági arány

Magyarország

9,6 millió

Puskás Aréna (67 155)

59 390

88,4%

Lengyelország

37,1 millió

PGE Narodowy (56 580)

52 629

93,0%

Románia

19,0 millió

The National Arena (55 634)

44 773

80,4%

Ausztria

9,0 millió

Ernst Happel (50 865)

44 667

87,8%

Szerbia

6,6 millió

Rajko Mitic Stadium (55 538)

39 789

71,6%

Csehország

10,5 millió

Eden Aréna (19 370)*

18 100

93,4%

*A cseh válogatott több stadiont használ, de leggyakrabban a prágai Eden Arénában játszik.

A fenti adatokból több fontos következtetés is levonható. Magyarország abszolút nézőszámban is a régió élmezőnyébe tartozik, miközben lakosságszáma jelentősen elmarad például Lengyelországétól. Ha a nézőszámot a lakossághoz viszonyítjuk, a magyar válogatott mérkőzései kiemelkedő arányban mozgatják meg a társadalmat: 

arányaiban jóval több ember jut ki a stadionba, mint a környező országokban.

A lengyelek esetében fontos árnyalás, hogy a varsói stadion kisebb kapacitású, miközben a kihasználtság kiemelkedően magas. Ennek ellenére az abszolút nézőszám még így is elmarad a magyar adatoktól. Romániában és Szerbiában a számok érzékenyebben reagálnak a válogatott aktuális teljesítményére, míg hazánkban stabilabb, kevésbé ciklikus kereslet figyelhető meg.

Puskás Aréna: a modern infrastruktúrájával és hangulatával önálló vonzerőt jelent

A jelenlegi érdeklődés mögött több tényező áll. Egyrészt a válogatott az elmúlt években kiszámíthatóbb teljesítményt nyújtott, ami növelte a bizalmat. Másrészt tudatos kommunikáció és márkaépítés zajlik: a válogatott meccsei ma már nem pusztán sportesemények, hanem kiemelt társadalmi rendezvények. Ebben természetesen kulcsszerepe van a Puskás Arénának is, amely modern infrastruktúrájával és hangulatával önálló vonzerőt jelent.

Az idősoros összevetés is látványos növekedést mutat: a 2010-es évek közepén még jóval alacsonyabb, gyakran 20–30 ezres nézőszámok voltak jellemzőek, ehhez képest a jelenlegi megközelítőleg 60 ezres átlag jelentős ugrásnak számít.

Puskás Aréna
A Puskás Aréna kihasználtsága mintegy 90 százalékos volt tavaly / Fotó: MTI/Illyés Tibor

Szakmai szempontból megkerülhetetlen a jegyárak kérdése is. A Puskás Aréna 2025-ös árazása egyértelműen keresletvezérelt: a belépők iránti érdeklődés több alkalommal is meghaladta a kínálatot, amit a gyorsan elfogyó tikettek és a jegyvásárlási rendszer túlterheltsége is jelzett. Egy átlagos, jó rálátást biztosító második kategóriás belépő ára jellemzően 18 000–25 000 forint (45–63 euró) között alakult.

Regionális összevetésben:

  • Lengyelországban 160–240 zloty (kb. 14 000–21 000 forint),
  • Ausztriában 40–70 euró,
  • Romániában és Szerbiában akár 10–15 euró

közötti árakkal lehetett találkozni.

Fontos azonban, hogy a nominális árak önmagukban félrevezetők lehetnek: vásárlóerőhöz viszonyítva a magyar jegyárak a régió felső kategóriájába tartoznak. Ez azt jelenti, hogy a hazai szurkolók relatíve többet fizetnek egy válogatott találkozóért, ami tovább erősíti a kereslet intenzitásáról alkotott képet.

A Szoboszlai-faktor, a kiváló infrastruktúra, a tudatos brandépítés és a szurkolók érzelmi kötődése miatt a közelgő felkészülési összecsapások – Szlovénia és Görögország ellen – fontos indikátorai lesznek annak, hogy a világbajnoki selejtezős kudarc után is fennmarad-e ez a kiemelkedő érdeklődés; a jelenlegi trendek alapján azonban nagy valószínűséggel igen, hiszen a magyar válogatott mérkőzései mára túlmutatnak a sporteredményeken, és stabil, széles társadalmi bázisra épülő eseményekké váltak.

Nyitókép: Severin Aichbauer / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP

***

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
socialismo-e-muerte
2026. március 24. 14:21
Panyit kell megkérdezni erről.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!