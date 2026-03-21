diósgyőr DVTK Nyíregyháza NB I

Nyíregyházán bukott újabb kiesési derbit a DVTK, a drukkerek visszatérése sem segített a szétesett csapaton

2026. március 21. 15:59

Hiába a szurkolói bojkott vége, ennek a Diósgyőrnek úgy tűnik, teljesen mindegy, hogy üres vagy teli lelátók előtt játszik. A Nyíregyháza győzelmével hét pontra növelte előnyét a bennmaradásért folytatott harcban.

Hatpontos keleti kiesési derbivel folytatódott az NB I szombat délután, a 9. helyen álló Nyíregyháza a mögötte négy ponttal már a vonal alatt, a 11. pozícióban tanyázó Diósgyőrt fogadta. A miskolciaknál alaposan felbolydult a méhkas az utóbbi hetekben, az eredménytelenség és a szurkolói nyomás együttes eredményeként előbb Vladimir Radenkovics, majd Kovács Zoltán sportigazgató is repült. A DVTK-ultrák így sérelmeiket a csapatérdek miatt félretéve visszatértek a lelátóra a kulcsfontosságú összecsapás előtt – noha emlékeztettek arra, a totális kudarc miatti felelősségvállalás egyelőre nem történt meg klubvezetői részről.

Tijani Nyíregyháza
A Nyíregyháza nigériai légiósa, Tijani duplázni tudott a hatpontos kiesési derbin (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Jól nyúlt bele a meccsbe a korábban a DVTK-t irányító Nyíregyháza-mester

A Nyíregyháza a közvetlen ősi rivális elleni győzelemmel nagy lépést tehetett volna a bennmaradás felé, míg a DVTK eleve nehéz helyzetét nem könnyítette meg, hogy az előző forduló történelmi égése során kiállított fő gólfelelőst, Lamin Colley-t nélkülöznie kellett az új edző Nebojsa Vignjevicsnek. 

A vendégek így is veszélyesebbnek bizonyultak az első játékrészben, ám gól nem született egyik oldalon sem, így a második félidőre maradt a döntés. A fordulást követően pedig a korábban a DVTK-t is irányító Bódog Tamás szünetbeli fejmosása és jó cseréi után a nyíregyháziak vették át az irányítást, előbb a diósgyőri Karlo Senticnek kellett ziccert hárítania, majd csapattársa, Bárdos Bence úszott meg egy kiállítást, miután videózást követően a piros lapját sárgára változtatták. 

Az 55. percben azonban már megszerezte a vezetést a Spartacus: egy pontrúgást követően Katona Levente fejjel előzte meg védőjét, és bólintott a kapuba, majd negyedórával később Sentic csúnya labdaeladása után Tijani vágta be a léc alá a győzelmet bebiztosító találatot, hogy utána a labdaszedőkkel ünnepeljen. 

A nigériai támadó egy újabb szöglet után duplázott, s bár a DVTK a végén még Sajbán Máté révén kozmetikázott, a Nyíregyháza kétgólos derbigyőzelmével már hét pontra növelte előnyét a DVTK előtt a bennmaradásért folytatott harcban. 

Ennek a diósgyőri csapatnak pedig olybá tűnik, teljesen mindegy, hogy üres lelátók vagy szurkolók előtt játszik – ráadásul innentől csak ennél nehezebb ellenfelei lesznek a bajnokság végéig...

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

