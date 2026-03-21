Nyíregyházán bukott újabb kiesési derbit a DVTK, a drukkerek visszatérése sem segített a szétesett csapaton

„Nem vagyunk vakok” – letették a kardot Miskolcon, erre kérnek mindenkit
„Bőven akadnak még olyanok a klubnál, akiknek szívesen megmutatnánk a »Miskolc vége« táblát.”
Hiába a szurkolói bojkott vége, ennek a Diósgyőrnek úgy tűnik, teljesen mindegy, hogy üres vagy teli lelátók előtt játszik. A Nyíregyháza győzelmével hét pontra növelte előnyét a bennmaradásért folytatott harcban.
Hatpontos keleti kiesési derbivel folytatódott az NB I szombat délután, a 9. helyen álló Nyíregyháza a mögötte négy ponttal már a vonal alatt, a 11. pozícióban tanyázó Diósgyőrt fogadta. A miskolciaknál alaposan felbolydult a méhkas az utóbbi hetekben, az eredménytelenség és a szurkolói nyomás együttes eredményeként előbb Vladimir Radenkovics, majd Kovács Zoltán sportigazgató is repült. A DVTK-ultrák így sérelmeiket a csapatérdek miatt félretéve visszatértek a lelátóra a kulcsfontosságú összecsapás előtt – noha emlékeztettek arra, a totális kudarc miatti felelősségvállalás egyelőre nem történt meg klubvezetői részről.
„Itt már a piócás ember se tudna segíteni!”
A Nyíregyháza a közvetlen ősi rivális elleni győzelemmel nagy lépést tehetett volna a bennmaradás felé, míg a DVTK eleve nehéz helyzetét nem könnyítette meg, hogy az előző forduló történelmi égése során kiállított fő gólfelelőst, Lamin Colley-t nélkülöznie kellett az új edző Nebojsa Vignjevicsnek.
Parádésan sikerült Nebojsa Vignjevics bemutatkozása.
A vendégek így is veszélyesebbnek bizonyultak az első játékrészben, ám gól nem született egyik oldalon sem, így a második félidőre maradt a döntés. A fordulást követően pedig a korábban a DVTK-t is irányító Bódog Tamás szünetbeli fejmosása és jó cseréi után a nyíregyháziak vették át az irányítást, előbb a diósgyőri Karlo Senticnek kellett ziccert hárítania, majd csapattársa, Bárdos Bence úszott meg egy kiállítást, miután videózást követően a piros lapját sárgára változtatták.
Az 55. percben azonban már megszerezte a vezetést a Spartacus: egy pontrúgást követően Katona Levente fejjel előzte meg védőjét, és bólintott a kapuba, majd negyedórával később Sentic csúnya labdaeladása után Tijani vágta be a léc alá a győzelmet bebiztosító találatot, hogy utána a labdaszedőkkel ünnepeljen.
A nigériai támadó egy újabb szöglet után duplázott, s bár a DVTK a végén még Sajbán Máté révén kozmetikázott, a Nyíregyháza kétgólos derbigyőzelmével már hét pontra növelte előnyét a DVTK előtt a bennmaradásért folytatott harcban.
Ennek a diósgyőri csapatnak pedig olybá tűnik, teljesen mindegy, hogy üres lelátók vagy szurkolók előtt játszik – ráadásul innentől csak ennél nehezebb ellenfelei lesznek a bajnokság végéig...
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt
Kaposváron, Egerben, Dunaújvárosban és Szentendrén is hatalmas tömeg fogadta a miniszterelnököt. „Nem leszünk ukrán gyarmat!” – üzenik a miskolci Békemenet résztvevői.