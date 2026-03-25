Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Kylian Mbappé Franciaország Real Madrid

Elképesztő orvosi hiba: rossz lábát vizsgálták a sztárnak, súlyos következményekről írnak

2026. március 25. 15:21

Roppant kínos bakit követett el a Real Madrid orvosi stábja. Kylian Mbappénak nem a sérült térdét vizsgálták meg, hanem az egészségeset, és mivel ott mindent rendben találtak, engedték játszani, ezzel a játékos súlyos sérülését kockáztatták meg.

Mostanra már teljesen felépült a térdsérüléséből Kylian Mbappé, a nyári világbajnokságra készülő francia labdarúgó-válogatott szupersztárja, de ha klubja, a Real Madrid orvosi csapatán múlik, akkor akár sokkal súlyosabb problémákkal is szembe kellett volna néznie.

Kedden az Athletic és az RMC Sport is arról számolt be egymástól függetlenül, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

a Real Madridnál decemberben nemes egyszerűséggel félrediagnosztizálták a futballista sérülését, ugyanis a bal térde helyett az egészséges jobb térdét vizsgálták meg.

Ott nem találtak semmi elváltozást, rendellenességet, így a következő három meccsen engedték Mbappét játszani, mielőtt fény derült a rendkívül kínos orvosi hibára. Azt egyelőre nem tudni, hogy mindez hogyan történhetett meg, de csak a szerencsének köszönhető, hogy a klasszis labdarúgó ebben az időszakban nem szenvedett olyan súlyos sérülést, amely a világbajnoki szereplését is veszélybe sodorta volna.

Szégyen a Real Madridra nézve, ami történt. (…) Ez a téves diagnózis sokkal súlyosabb következményekkel is járhatott volna, hiszen hosszú időbe telt, mire kiderült, mi Mbappé tényleges problémája. Meccseket játszott anélkül, hogy tudta volna, pontosan milyen sérülése van. Tönkre is mehetett volna a térde

– fogalmazott meg éles kritikát Daniel Riolo, az RMC riportere.

Az eset nem maradt következmények nélkül: a Real Madrid az év elején a hírek szerint az orvosi stábjának több tagját is elbocsátotta.

Mbappé márciusban újabb meccseket hagyott ki térdsérülés miatt, de mostanra állítása szerint már minden problémáját maga mögött hagyta, és újra egészségesnek érzi magát.

„Százszázalékos vagyok, teljesen felépültem. Párizsban alapos diagnózist kaptam, és közösen kidolgoztunk egy olyan tervet, hogy visszanyerjem a legjobb formámat a Real Madridnál és a világbajnokságra való felkészülés során” – nyilatkozta a támadó, aki a múlt héten csereként már a Manchester City elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján és az Atlético Madrid elleni spanyol bajnoki rangadón is szóhoz jutott.

Mbappénak a héten a francia válogatottnál van jelenése, amely csütörtökön Brazíliával, vasárnap pedig Kolumbiával vív felkészülési mérkőzést.

Nyitókép: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pollip
2026. március 25. 15:34
A focista sem vette észre, hogy a másik térdét vizsgálják?
wadcutter
2026. március 25. 15:32 Szerkesztve
Egy állatorvos nem tudja megkérdezni a betegétől, hogy melyik lába fáj, egy emberorvos azzal kezdi.
Horst_Tappert
2026. március 25. 15:30
Bezzeg ha Bécsben vizsgálták volna meg, vasárnap reggel...
neszteklipschik
•••
2026. március 25. 15:26 Szerkesztve
Altatásban vizsgálták meg a futballsztár térdét? Már hogy nem ott azonnal derült ez ki, hanem csak utólag. Mert ha ébren vagyok, akkor csak érzékelnem kellene, hogy melyik térdemet vizsgálgatják, nem? Meg neadj' isten egy pár mondatot is válthatott volna egymással a futballista meg az orvos a vizsgálat előtt. Talán. Esetleg...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!