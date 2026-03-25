Elképesztő orvosi hiba: rossz lábát vizsgálták a sztárnak, súlyos következményekről írnak

Szégyen a Real Madridra nézve, ami történt. (…) Ez a téves diagnózis sokkal súlyosabb következményekkel is járhatott volna, hiszen hosszú időbe telt, mire kiderült, mi Mbappé tényleges problémája. Meccseket játszott anélkül, hogy tudta volna, pontosan milyen sérülése van. Tönkre is mehetett volna a térde
– fogalmazott meg éles kritikát Daniel Riolo, az RMC riportere.
Az eset nem maradt következmények nélkül: a Real Madrid az év elején a hírek szerint az orvosi stábjának több tagját is elbocsátotta.
Mbappé márciusban újabb meccseket hagyott ki térdsérülés miatt, de mostanra állítása szerint már minden problémáját maga mögött hagyta, és újra egészségesnek érzi magát.
„Százszázalékos vagyok, teljesen felépültem. Párizsban alapos diagnózist kaptam, és közösen kidolgoztunk egy olyan tervet, hogy visszanyerjem a legjobb formámat a Real Madridnál és a világbajnokságra való felkészülés során” – nyilatkozta a támadó, aki a múlt héten csereként már a Manchester City elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján és az Atlético Madrid elleni spanyol bajnoki rangadón is szóhoz jutott.