03. 30.
hétfő
Marco Rossi Bárány Donát válogatott

„Ha Puskásékat kritizálták a vesztes vb-döntő után, akkor ránk lőhettek is volna” – Marco Rossi figyelmeztette szombati gólszerzőjét

2026. március 30. 15:03

Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmeztette Schön Szabolcsot: ha folyamatosan válogatott meghívót szeretne, az NB I-ben minden meccsen magas teljesítményt kell nyújtania. A Magyarország–Görögország előtti sajtótájékoztatón Bárány Donát elárulta, mit mondott neki Szoboszlai Dominik a szlovénok ellen kihagyott helyzete után.

2026. március 30. 15:03
Nagy-Pál Tamás

A szlovénok elleni egygólos győzelem után már a görögök ellen készül a magyar labdarúgó-válogatott. A Magyarország–Görögország felkészülési találkozó előtt egy nappal a DVSC szombaton debütáló játékosa, Bárány Donát és Marco Rossi szövetségi kapitány válaszolt az újságírók kérdéseire Telkiben.

A debreceni támadó elmondta: úgy érezte, az egész csapat mögötte van, amikor pályára léphetett a mérkőzés második félidejében, ami óriási erőt adott neki. Felmerült, hogy a kapitány a találkozó után kiemelte 

„Nagyon fontos, hogy meg tudjak felelni nemcsak a csapatnak, hanem az edzőnek is” – mondta erre a 25 éves támadó. – „Próbálom mindig megcsinálni, amit kérnek tőlem, úgy tűnik, sikerült. Debrecenben is próbálom a tőlem látott mentalitást hozni, ami a válogatottnál még hatványozottabban igaz.”

Magyarország–Görögország
Magyarország–Görögország: Bárány Donát sajnálja, hogy nem tudott a szlovénok ellen góllal debütálni. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Arról is kérdezték: Szoboszlai Dominik nem tette-e szóvá neki, hogy a kimaradt helyzetével elvett tőle egy gólpasszt?

„Mielőtt beálltam, a kapitány kiemelte, hogy erősíteni kell a jelenlétet a tizenhatoson belül. Ennek megfelelően próbáltam érkezni. Domi beadta, meg tudtam verni a védőmet, becsúszva értem el a labdát, és már nem tudtam helyezni, így eltaláltam a kapus vállát. 

Utána kérdezte Szobi, ez hogy maradt ki, de nyilvánvalóan poénosan, nem volt ebből semmi probléma. Kicsit csalódott vagyok, hogy nem sikerült góllal debütálni, de a legfontosabb, hogy nyertünk, és mindent kiadtam magamból.”

Marco Rossit először arról kérdezték, milyen állapotban van a keret, számíthat-e kedden a Puskás Arénában mindenkire.

„Tegnap csak regenerációra volt lehetőség, nem léptünk pályára, hiszen Csinger Márkon kívül minden mezőnyjátékost játszott. Úgyhogy még nem tudjuk, majd ma fogjuk látni, ki, hogyan érzi magát az utolsó edzésen, aztán kiértékeljük a játékosok állapotát.”

Szóba került Schön Szabolcs is, aki hosszú kihagyás után került be ismét a válogatottba, és győztes góllal hálálta meg.

„Schönivel pont ma reggel beszélgettem, és elmagyaráztam neki, mire számítok tőle. 

Elmondtam neki nyíltan, hogy az utolsó öt bajnoki mérkőzéséből hármat ő döntött el, de az utolsó két találkozón visszaesett a teljesítménye. A teljesítményt pedig magas szinten kell tartani végig az NB I-ben is, mert tőle nem elég az elégséges, ha szeretne folyamatosan meghívót kapni.

Vannak csapatrészek, ahol nagy a konkurencia, úgyhogy csak folyamatos jó teljesítménnyel lehet bekerülni. Egyébként egy olyan mentalitású srác, aki a válogatottban nem ismer elveszett labdát, mindegyikért küzd, mindegyikről elhiszi, hogy meg tudja szerezni, és ez a hozzáállás – ami egyébként Bárány Donátot is jellemzi – feltölti a többieket is.”

Magyarország–Görögország: Damir Redzic kezdő lehet, de...

Damir Redzicet is méltatta, akiről elmondta: egy olyan típusú játékos, akinek az adottságai nagyon hiányoztak ebből a válogatott. Ezért az volt a terve, hogy a Red Bull Salzburg légiósa kezdő lesz a görögök ellen, ugyanakkor egy fizikai probléma miatt ez nem biztos, hogy meg is valósul.

„A mai edzésen nem tud részt venni, helyette kezelések várnak rá, és holnap tudjuk értékelni a teszteken, ami alapján délelőtt eldöntjük, van-e annyira jól, hogy játsszon. Ha igen, kezdő lesz. 

Nagyon motivált játékos, aki bízik a képességeiben, mégsem nagy az arca. De ezt mindenki másról is elmondhatom, mindenki büszke a mezre és feláldozzák egymásért magukat a pályán.

Ez látják a szurkolóink is a lelátóról, és ezért tartanak ki a srácok mellett a nehéz időszakokban is.”

Végül szóba került az, amit már a Mandiner is felvetett Rossinak a szombati találkozó után, mégpedig, hogy az írek elleni tavaly novemberi vereség ellenére őt is éltette a meccs alatt a közönség.

„Nagyon hálás vagyok ezért, mert nem magától értetődő. 

Ha jól tudom, annak idején Puskás Ferencéket is kritizálták a vesztes világbajnoki döntő után. Ha őket bírálták, akkor ránk lőhettek is volna, hiszen össze sem lehet hasonlítani a két csapatot.

Hálás vagyok, és csak egyetlen módon tudunk törleszteni: ha száztíz százalékot nyújtunk a pályán. Azt nem tudjuk eldönteni előre, hogy nyerünk-e, kis epizódokon is múlhat – mint például a szlovénok alig pár centin múlt, végül meg nem adott lesgólja –, de a hozzáállással és az akarással hálálkodhatunk.”

A magyar válogatott kedd este 7 órától fogadja Görögországot a Puskás Arénában.

 

***

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nemmondom-3
2026. március 30. 15:11
Igaza van, ilyet Slot álmában sem merne mondani.
