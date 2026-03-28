Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
03. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 28.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Marco Rossi magyar válogatott Arne Slot Liverpool Szoboszlai Dominik

Amikor az Anfielden is Mandinert olvasnak – a liverpooli drukkerek kiálltak Marco Rossi mellett

2026. március 28. 15:31

Nem maradt reakció nélkül a szövetségi kapitány Arne Slotnak küldött üzenete. A Liverpool szurkolói is Marco Rossinak adnak igazat Szoboszlai Dominik ügyében.

Nagyot megy a magyar és a külföldi médiában Marco Rossi a Mandineren keresztül Arne Slotnak címzett üzenete, amelyben a magyar válogatott szövetségi kapitánya nem is annyira burkoltan célzott rá, nagyra értékelné, ha holland kollégája nem szólna bele abba, miként végzi a munkáját, sem Szoboszlai Dominik, sem senki más kapcsán, hiszen fordított esetben ő sem tett ilyet soha. Az olasz mester szavai Liverpoolig is hamar eljutottak, és bőven szolgáltatnak is beszédtémát a szurkolói körökben. 

Marco Rossi sem szólt bele, Liverpoolban mikor és hol játszassák Szoboszlai Dominiket – ugyanezt a válogatott esetében is elvárná (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Liverpoolban is Rossinak adnak igazat

Marco Rossi Slot azon kijelentésére reflektált lapunknak, melyben a Liverpool menedzsere kvázi nyílt felhívást intézett a szövetségi kapitányok felé, hogy a klub kulcsembereit – így értelemszerűen Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost – lehetőleg ne játszassák 180 percig még a nemzetközi szünetben is. 

Ez a célozgatás volt tehát az, ami kiverte a biztosítékot Rossinál, aki a Mandiner kérdésére eképpen vágott vissza: 

Személyesen sohasem beszéltem Slottal, és egyszer sem szóltam bele, hogy mikor, milyen döntést hoz, mikor játszatja hátvédként Dominiket. Elvárnám, hogy ő is hasonlóan viszonyuljon hozzám. Nem csak én döntöm ezt el, nekem nem kötelező senkit sem játszatnom. Ha Dominik azt mondaná, szeretne pihenni, természetesen megengedném. De tudjuk, hogy ő ennek a válogatottnak a csapatkapitánya, számára a nemzeti mez a prioritás. Ha kímélni kellene az energiáit, akár neki, akár bárki másnak, megtehetné. Viszont számunkra a válogatott az elsődleges, most az, hogy jó meccseket hozzunk le.”

Nos, immár konstatálhatjuk, hogy az üzenet biztosan megérkezett Liverpoolba: a Vörösök különféle szurkolói felületein szó szerint idézik Rossi üzenetét, és természetesen a drukkerek sem rejtik véka alá véleményüket. 

Az Empire Of The Kop mellett az Anfield Watch is megosztotta szövetségi kapitányunk mondatait, a reakciókból pedig az szűrhető le, hogy kisebb meglepetésre a liverpooli drukkerek is inkább Marco Rossinak adnak igazat: 

  • „Ez a menedzser okosabb, mint Slot.”
  • „Jogos észrevétel, nem tudok vele vitatkozni.”
  • „Mi, Liverpool-fanok sosem kérnénk arra egy játékosunkat, hogy tagadja meg az országáért való szereplést. Ez a legnagyobb dicsőség a futballban!”

A liverpooli szurkolói körökben tehát továbbra is tapintható Slot meredek népszerűségvesztése, amely állítólag már a klubvezetést is elérte, azaz egyre kevésbé számítana meglepetésnek, ha jövőre már valóban nem a holland mester irányítaná a Vörösöket. 

Marco Rossi szövetségi kapitány eközben bővebb interjút is adott a Mandiner Sportnak, ezt itt olvashatják. 

Itt az idő továbblépni – Marco Rossi a Mandinernek

Tisztában vagyunk azzal, hogy sokat kell dolgoznunk a céljaink eléréséért, négy évvel ezelőtt is így vágtunk neki a feladatnak – mondja Marco Rossi. A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát tanulságokról és tervekről kérdeztük a Telkiben tartott sajtótájékoztatón, ahol keretet hirdetett.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Interista
2026. március 28. 15:53
2 kopasz egymásnak feszül. 😄😅😂 Slotnak tudnia kellene rotálni. Ehelyett inkább a szövetségi kapitányoknak üzenget. Rossiban meg van annyi, hogy ha Szoboszlai Dominik megkéri rá, hogy pihenhessen, akkor ő azt elfogadja. Nem az évi 10 válogatott meccs fogja a játékosokat kifacsarni. A klubok meccsszámait kellene csökkenteni. Főleg Angliában. 38 bajnoki+ FA kupa 7 meccs+ ligakupa 7 meccs+ nemzetközi kupa. Egy Premier Ligás csapat, mint a Liverpool, akár 68-70 mérkőzést játszhat 1 évben. Ez rengeteg.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!