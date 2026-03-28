Amikor az Anfielden is Mandinert olvasnak – a liverpooli drukkerek kiálltak Marco Rossi mellett

Marco Rossi a Mandineren keresztül üzent Arne Slotnak: „Én sem szólok bele, mikor játszatja hátvédként Szoboszlait…”
A magyar kapitány nem örült a liverpooli tréner kijelentésének.
Nem maradt reakció nélkül a szövetségi kapitány Arne Slotnak küldött üzenete. A Liverpool szurkolói is Marco Rossinak adnak igazat Szoboszlai Dominik ügyében.
Nagyot megy a magyar és a külföldi médiában Marco Rossi a Mandineren keresztül Arne Slotnak címzett üzenete, amelyben a magyar válogatott szövetségi kapitánya nem is annyira burkoltan célzott rá, nagyra értékelné, ha holland kollégája nem szólna bele abba, miként végzi a munkáját, sem Szoboszlai Dominik, sem senki más kapcsán, hiszen fordított esetben ő sem tett ilyet soha. Az olasz mester szavai Liverpoolig is hamar eljutottak, és bőven szolgáltatnak is beszédtémát a szurkolói körökben.
Marco Rossi Slot azon kijelentésére reflektált lapunknak, melyben a Liverpool menedzsere kvázi nyílt felhívást intézett a szövetségi kapitányok felé, hogy a klub kulcsembereit – így értelemszerűen Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost – lehetőleg ne játszassák 180 percig még a nemzetközi szünetben is.
Ez a célozgatás volt tehát az, ami kiverte a biztosítékot Rossinál, aki a Mandiner kérdésére eképpen vágott vissza:
Személyesen sohasem beszéltem Slottal, és egyszer sem szóltam bele, hogy mikor, milyen döntést hoz, mikor játszatja hátvédként Dominiket. Elvárnám, hogy ő is hasonlóan viszonyuljon hozzám. Nem csak én döntöm ezt el, nekem nem kötelező senkit sem játszatnom. Ha Dominik azt mondaná, szeretne pihenni, természetesen megengedném. De tudjuk, hogy ő ennek a válogatottnak a csapatkapitánya, számára a nemzeti mez a prioritás. Ha kímélni kellene az energiáit, akár neki, akár bárki másnak, megtehetné. Viszont számunkra a válogatott az elsődleges, most az, hogy jó meccseket hozzunk le.”
Nos, immár konstatálhatjuk, hogy az üzenet biztosan megérkezett Liverpoolba: a Vörösök különféle szurkolói felületein szó szerint idézik Rossi üzenetét, és természetesen a drukkerek sem rejtik véka alá véleményüket.
Az Empire Of The Kop mellett az Anfield Watch is megosztotta szövetségi kapitányunk mondatait, a reakciókból pedig az szűrhető le, hogy kisebb meglepetésre a liverpooli drukkerek is inkább Marco Rossinak adnak igazat:
A liverpooli szurkolói körökben tehát továbbra is tapintható Slot meredek népszerűségvesztése, amely állítólag már a klubvezetést is elérte, azaz egyre kevésbé számítana meglepetésnek, ha jövőre már valóban nem a holland mester irányítaná a Vörösöket.
Marco Rossi szövetségi kapitány eközben bővebb interjút is adott a Mandiner Sportnak, ezt itt olvashatják.
