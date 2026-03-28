Amikor az Anfielden is Mandinert olvasnak – a liverpooli drukkerek kiálltak Marco Rossi mellett

Ez a célozgatás volt tehát az, ami kiverte a biztosítékot Rossinál, aki a Mandiner kérdésére eképpen vágott vissza:

Személyesen sohasem beszéltem Slottal, és egyszer sem szóltam bele, hogy mikor, milyen döntést hoz, mikor játszatja hátvédként Dominiket. Elvárnám, hogy ő is hasonlóan viszonyuljon hozzám. Nem csak én döntöm ezt el, nekem nem kötelező senkit sem játszatnom. Ha Dominik azt mondaná, szeretne pihenni, természetesen megengedném. De tudjuk, hogy ő ennek a válogatottnak a csapatkapitánya, számára a nemzeti mez a prioritás. Ha kímélni kellene az energiáit, akár neki, akár bárki másnak, megtehetné. Viszont számunkra a válogatott az elsődleges, most az, hogy jó meccseket hozzunk le.”

Nos, immár konstatálhatjuk, hogy az üzenet biztosan megérkezett Liverpoolba: a Vörösök különféle szurkolói felületein szó szerint idézik Rossi üzenetét, és természetesen a drukkerek sem rejtik véka alá véleményüket.