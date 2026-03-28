Itt az idő továbblépni – Marco Rossi a Mandinernek

A márciusi felkészülési meccsekre nemrégiben kihirdetett keretbe miért éppen Csinger Márkot, Szűcs Tamást és Yaakobishvili Áront hívta meg újoncként?

Márk és Tamás is magas színvonalon játszik, különösen előbbi, sorozatban hozza le hiba nélkül a találkozókat. Tamásnak még egyes szituációkat jobban kellene olvasnia, és taktikailag is van hová fejlődnie. De ugyanez volt a helyzet Vitális Milánnal, aki láthatóan sokat dolgozott azon, amiket mondtunk neki, ma pedig már az egyik legjobb középpályás a magyar bajnokságban. Yaakobishvili Áron a spanyol másodosztályban jó néhányszor pályára lépett, és szeretnénk látni az edzéseken, hogyan dolgozik velünk.

Dibusz Dénes viszont ezúttal kimaradt – gyaníthatóan azért, mert sokáig sérült volt.

Így van, ráadásul ő még nincs csúcsformában, amit az is bizonyít, hogy bár már egészséges, a Ferencváros számára az év két legfontosabb összecsapásán, a Braga ellen nem játszott. Tehát még nincsenek meg a feltételei annak, hogy pályára küldjük. Tóth Balázs azonban már visszatért a térdműtéte után, vele továbbra is számolunk.

Sok szó esik a kísérletezgetésről mostanában, van valóságalapja?