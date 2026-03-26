Itt a vége? Szalah után Slot is szedheti a sátorfáját, már az utódja is megvan Liverpoolban

Kínlódó csapat, kiutált edző, menekülő sportigazgató, billegő BL – mit hoz Szoboszlaiéknak a drámai bejelentés?
Milyen hatással lesz a magyar klasszis jövőjére a Liverpoolnál uralkodó káosz?
Egy korábbi klublegenda ülhet le a tar holland helyére. A német Bild szerint Arne Slot napjai meg vannak számlálva a Liverpool kispadján, a Vörösök egykori ikonikus középpályása veheti át a helyét.
Éppen Mohamed Szalah nagy bejelentésére reflektálva boncolgattuk, hogy vajon mi várhat a Liverpoolra, Szoboszlai Dominikra és Arne Slotra az egyiptomi klubikon nagy visszhangokat kiváltó közleménye után, és úgy tűnik, a vezetőedző esetében máris megkaptuk rá a választ. A német Bild legalábbis tudni véli, hogy a hátralévő eredményektől függetlenül az idény végén Arne Slot is távozik a csapat éléről, és állítólag már az utódja is megvan.
A tavalyi bajnoki címe után a mostani szezonban csak szenvedő Liverpoolnál nem először vetődik fel Xabi Alonso neve, aki edzőként és játékosként is jelentős sikereket ért el, utóbbit többek közt éppen a Vörösökkel. A korábbi kiváló középpályás tagja volt a Mersey-partiak 2005-ös Bajnokok Ligája-győztes csapatának, emellett FA Kupát és UEFA Szuperkupát is nyert a klubbal, tehát kiválóan ismeri a liverpooli viszonyokat. Emellett logikus választás lenne azért is, mert visszavonulása után menedzserként is jegyzett már kimagasló eredményeket:
a Bayer Leverkusennel két éve a nyomasztó Bayern München-hegemóniát megszakítva triplázott, vagyis vezette Bundesliga-bajnoki címig, német kupa- és szuperkupa-győzelemig a gyógyszergyáriakat az Európa-liga-ezüstérem mellett.
A Slot-Alonso váltásról akkor kezdtek el először felerősödni a hírek, amikor a baszk szakembert januárban menesztették a Real Madrid éléről. A Bild szerint viszont mostanra már megszületett a konkrét döntés is a liverpooli klubvezetésben, és a spanyol mester is rábólintott az ajánlatra, csak azért nem történik meg már most az edzőváltás, mert Alonso érthető módon nem akarja idény közben átvenni a csapatot.
A 44 éves tréner egyik fő feltétele állítólag az volt, hogy beleszólást kért az átigazolásokba, amit a Realnál nem kapott meg Florentino Pérez klubelnöktől, többek között ez vezetett végül a januári elbocsátásához.
A hírrel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a Bild alapvetően bulvárlap jellege lévén nem tartozik a leghitelesebb források közé, ám ezzel együtt kétségtelenül egyre több minden mutat abba az irányba, hogy Arne Slot számára leáldozott az Anfielden, s a szóba jöhető jelöltek közül Xabi Alonso tűnik jelen pillanatban a legalkalmasabbnak.
